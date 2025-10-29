Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 TSK muvazzaf astsubay alım başvuru şartları ve kontenjanlar: PERTEM MSB astsubay alımı başladı

2025 TSK muvazzaf astsubay alım başvuru şartları ve kontenjanlar: PERTEM MSB astsubay alımı başladı

Türkiye'nin savunma gücünü artırmak üzere kritik bir adım atıldı! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2025 yılı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla beklenen muvazzaf astsubay alımı ilanını yayımladı. Bakanlığın resmi Personel Temin (PERTEM) sistemi üzerinden 27 Ekim 2025 tarihinde duyurulan bu istihdam hamlesi, askeri kariyer hedefleyen binlerce adayı heyecanlandırdı. Peki, TSK'nın prestijli kadrolarına kimler başvurabilir? Başvuru şartları arasında KPSS puanı zorunluluğu var mı? Kontenjan dağılımı hangi kuvvetlere ve branşlara odaklanıyor? İşte Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılı muvazzaf astsubay alımı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:46
İlana göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde muvazzaf astsubay statüsünde binlerce personel görevlendirilecek. Bu alım, TSK'nın muharip ve teknik kadrolarını genç, dinamik ve eğitimli personellerle takviye etme stratejisinin önemli bir parçası.

Ön lisans ve lisans mezunu adaylar için başvuru süreci resmen başladı. Peki, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir ve kontenjan dağılımı nasıl? İşte TSK 2025 yılı astsubay alımı hakkında merak edilen tüm detaylar ve adım adım başvuru rehberi.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Adaylar için kritik başvuru takvimi belli oldu. Başvurular, 27 Ekim 2025 tarihinde başladı ve 9 Kasım 2025 günü saat 23.30'a kadar devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı, tüm başvuruları yalnızca çevrim içi (online) olarak kabul edecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet şifreleri ile MSB Personel Temin (PERTEM) resmi internet sitesi üzerinden yapacak. Bakanlık, posta, dilekçe veya şahsen yapılan başvuruları dikkate almayacak.

Adaylar, başvuru ekranında tercih ettikleri kuvvet komutanlığını ve sınıfı öncelik sırasına göre belirtecek.

Astsubay Alımı 2025: Kimler Başvurabilir? (Genel Şartlar)

Muvazzaf astsubay olmak isteyen adayların, MSB tarafından yayımlanan kılavuzdaki genel ve özel şartları eksiksiz taşıması gerekiyor.

İşte temel başvuru şartları:

Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Eğitim: Kılavuzda belirtilen kaynak okul bölümlerinden (Ön Lisans veya Lisans) mezun olmak. (Yurt dışı mezunları için YÖK denklik belgesi zorunludur).

  1. Yaş Sınırı:

    • Ön Lisans Mezunları: 25 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 2000 ve sonrası doğanlar).

    • Lisans Mezunları: 27 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1998 ve sonrası doğanlar).

  2. KPSS Şartı:

    • Ön Lisans Mezunları: 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 almış olmak.

    • Lisans Mezunları: 2024 veya 2025 KPSS P3 puan türünden en az 60 almış olmak.

    • (Not: Şehit ve gazi eş ve çocuklarının KPSS puanına %10 ek puan verilecektir.)

  3. Sağlık: TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne göre "Muvazzaf Astsubay Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak ve belirlenen boy-kilo standartlarına uymak.

  4. Güvenlik: Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

  5. Diğer: Terör örgütleri ile irtibatı bulunmamak, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak ve daha önce TSK veya diğer askeri okullardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak.

Hangi Kuvvete Kaç Astsubay Alınacak? (Kontenjan Dağılımı)

MSB, 3645 kişilik dev alımın komutanlıklara göre dağılımını da paylaştı. Alımlar, lisans ve ön lisans mezunları için ayrı ayrı planlandı.

İlana göre en fazla kontenjan, hem ön lisans hem de lisans düzeyinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na (KKK) ayrıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 473 Lisans, 2.023 Ön Lisans

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 243 Lisans, 973 Ön Lisans

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 23 Lisans, 90 Ön Lisans

Adaylar; Piyade Komando, Tank, Topçu, Uçak Bakım, Hava Savunma, İstihbarat, Muhabere, Personel, Maliye ve Sağlık (İlk ve Acil Yardım Teknisyeni) gibi onlarca farklı sınıfta görev alacak. Detaylı branş dağılımı ve hangi bölüm mezunlarının hangi sınıfa başvurabileceği bilgisi, resmi başvuru kılavuzunda yer almaktadır.