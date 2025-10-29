2025 TSK muvazzaf astsubay alım başvuru şartları ve kontenjanlar: PERTEM MSB astsubay alımı başladı

Hangi Kuvvete Kaç Astsubay Alınacak? (Kontenjan Dağılımı)

MSB, 3645 kişilik dev alımın komutanlıklara göre dağılımını da paylaştı. Alımlar, lisans ve ön lisans mezunları için ayrı ayrı planlandı.

İlana göre en fazla kontenjan, hem ön lisans hem de lisans düzeyinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na (KKK) ayrıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 473 Lisans, 2.023 Ön Lisans

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 243 Lisans, 973 Ön Lisans

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 23 Lisans, 90 Ön Lisans

Adaylar; Piyade Komando, Tank, Topçu, Uçak Bakım, Hava Savunma, İstihbarat, Muhabere, Personel, Maliye ve Sağlık (İlk ve Acil Yardım Teknisyeni) gibi onlarca farklı sınıfta görev alacak. Detaylı branş dağılımı ve hangi bölüm mezunlarının hangi sınıfa başvurabileceği bilgisi, resmi başvuru kılavuzunda yer almaktadır.