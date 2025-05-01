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2025 Askerlik yol parası ne kadar ve ne zaman yatacak? Askerlik yol ve yemek parası nereden alınır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçtiğimiz günlerde askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. e-Devlet üzerinden yapılan duyuruyla birlikte, binlerce yükümlü vatani görevlerini yerine getirecekleri birlikleri öğrenmeye başladı. Askerlik sürecine dair en çok merak edilen konulardan biri ise yol ve iaşe (yemek) parası oldu. Peki askerlik yol parası ne zaman yatar, nasıl alınır? İşte merak edilen soruların yanıtı.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 13:15
2025 Askerlik yol parası ne kadar ve ne zaman yatacak? Askerlik yol ve yemek parası nereden alınır?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 2025 yılı celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri erişime açıldı. E-devlet üzerinden sevk evraklarını alan binlerce genç, gözlerini bir yandan da askerlik sürecine dair pratik detaylara çevirdi. Bu detayların başında ise yol ve iaşe bedeli, yani kamuoyunda bilinen adıyla "askerlik yol parası" geliyor.

2025 Askerlik yol parası ne kadar ve ne zaman yatacak? Askerlik yol ve yemek parası nereden alınır?

Yol Parası Nereden ve Nasıl Alınır?

Askerlik görevine gidecek yükümlülere, sevk edildikleri birliğe ulaşmaları için belirli bir miktarda yol ve iaşe bedeli ödenmektedir. Bu ödeme, doğrudan PTT aracılığıyla yapılır. Yol parası almak isteyen yükümlülerin, yanlarında kimlik belgeleriyle birlikte herhangi bir PTT şubesine gitmeleri yeterlidir.

2025 Askerlik yol parası ne kadar ve ne zaman yatacak? Askerlik yol ve yemek parası nereden alınır?

PTT gişesine başvuru sırasında "ASAL ödemeleri" için geldiğinizi belirtmeniz gerekmektedir. Ardından, sistemde tanımlı olan yol ve iaşe bedeliniz size elden ödenir. Bu ödemenin alınabilmesi için sevk belgesinin sistemde işlenmiş olması şarttır.

2025 Askerlik yol parası ne kadar ve ne zaman yatacak? Askerlik yol ve yemek parası nereden alınır?

Yol Masrafı Ne Zaman Hesaba Yatar?

Yol ve iaşe bedeli, sevk evrakını aldıktan sonra en geç 3 iş günü içinde PTT'ye aktarılır. Bu süreç bazen daha kısa sürebilse de resmi olarak tanınan süre 3 iş günü olarak belirlenmiştir. Yani cuma günü sevk belgesini alan bir yükümlü, en geç çarşamba günü PTT'den yol parasını alabilir.

Her izine ayrıldığımda yol masrafım ödenecek mi?

Askeralma Yönetmeliği'nin 31'inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki kanuni izinler için bir defa, beşinci fıkrası kapsamındaki mazeret izinlerinde ise her defasında gidiş ve dönüş taşıma ve iaşe bedelleri Birlik Komutanlıklarının bağlı olduğu harcama birimlerince ödenir.

2025 Askerlik yol parası ne kadar ve ne zaman yatacak? Askerlik yol ve yemek parası nereden alınır?

Askere giderken tarafıma ödenen yol masrafım nasıl hesaplanıyor?

22 Temmuz 2020 tarihinden sonra askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği'nin 102'nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü'nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.

Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;

A. 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,

B. 400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,

C. 800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,

Ç. 1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,

Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.

Yol masrafı = ( KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli