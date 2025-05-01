2025 Askerlik yol parası ne kadar ve ne zaman yatacak? Askerlik yol ve yemek parası nereden alınır?

Yol Masrafı Ne Zaman Hesaba Yatar?

Yol ve iaşe bedeli, sevk evrakını aldıktan sonra en geç 3 iş günü içinde PTT'ye aktarılır. Bu süreç bazen daha kısa sürebilse de resmi olarak tanınan süre 3 iş günü olarak belirlenmiştir. Yani cuma günü sevk belgesini alan bir yükümlü, en geç çarşamba günü PTT'den yol parasını alabilir.

Her izine ayrıldığımda yol masrafım ödenecek mi?

Askeralma Yönetmeliği'nin 31'inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki kanuni izinler için bir defa, beşinci fıkrası kapsamındaki mazeret izinlerinde ise her defasında gidiş ve dönüş taşıma ve iaşe bedelleri Birlik Komutanlıklarının bağlı olduğu harcama birimlerince ödenir.