4 saatte 7 kaza! Sakarya'da ortalık karıştı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi ile Sapanca ve Arifiye geçişlerinde 4 saatte 7 trafik kazası yaşandı. Kazaya karışan araçlarda hasar oluşurken, otoyolun Ankara ve İstanbul istikametleri zaman zaman ulaşıma kapandı. İşte olay yerinden kareler...
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi ile Sapanca ve Arifiye geçişlerinde 4 saatte 7 trafik kazası yaşandı.
KAZA ÜSTÜNE KAZA
Sakarya'da sağanak etkili olurken, bölgede 7 ayrı kaza yaşandı. İ.A. idaresindeki TIR, E.B. idaresindeki 54 AAS 321 plakalı otomobil, Kasılmış Türker idaresindeki 60 AGC 572 plakalı kamyonet ve Nizamettin Karaçam idaresindeki 67 NK 991 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Arifiye geçişinde zincirleme kazaya neden oldu.
Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle kapanırken, araçlarda hasar oluştu.
Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti Sapanca gişeleri yakınlarında da 2 TIR, 1 otomobil ve 1 ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, Ankara istikameti trafiğe kapandı.