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4 saatte 7 kaza! Sakarya'da ortalık karıştı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi ile Sapanca ve Arifiye geçişlerinde 4 saatte 7 trafik kazası yaşandı. Kazaya karışan araçlarda hasar oluşurken, otoyolun Ankara ve İstanbul istikametleri zaman zaman ulaşıma kapandı. İşte olay yerinden kareler...

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DHA
4 saatte 7 kaza! Sakarya’da ortalık karıştı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi ile Sapanca ve Arifiye geçişlerinde 4 saatte 7 trafik kazası yaşandı.

4 saatte 7 kaza! Sakarya’da ortalık karıştı

KAZA ÜSTÜNE KAZA

Sakarya'da sağanak etkili olurken, bölgede 7 ayrı kaza yaşandı. İ.A. idaresindeki TIR, E.B. idaresindeki 54 AAS 321 plakalı otomobil, Kasılmış Türker idaresindeki 60 AGC 572 plakalı kamyonet ve Nizamettin Karaçam idaresindeki 67 NK 991 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Arifiye geçişinde zincirleme kazaya neden oldu.

4 saatte 7 kaza! Sakarya’da ortalık karıştı

Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle kapanırken, araçlarda hasar oluştu.

4 saatte 7 kaza! Sakarya’da ortalık karıştı

Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti Sapanca gişeleri yakınlarında da 2 TIR, 1 otomobil ve 1 ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

4 saatte 7 kaza! Sakarya’da ortalık karıştı

Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, Ankara istikameti trafiğe kapandı.

4 saatte 7 kaza! Sakarya’da ortalık karıştı

Otoyolun Sakarya kesiminde sağanak sonrası çeşitli kazalar meydana geldi.

4 saatte 7 kaza! Sakarya’da ortalık karıştı

Yağış nedeniyle farklı noktalarda araçlar kaydı. Otoyolun Ankara ve İstanbul istikametleri ulaşıma kapanırken, bölgede zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

4 saatte 7 kaza! Sakarya’da ortalık karıştı

Kazalara ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücülere Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 karayolunu kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

4 saatte 7 kaza! Sakarya’da ortalık karıştı

İşte kazalardan kareler...

4 saatte 7 kaza! Sakarya’da ortalık karıştı
4 saatte 7 kaza! Sakarya’da ortalık karıştı
4 saatte 7 kaza! Sakarya’da ortalık karıştı

FOTOĞRAFLAR: AJANSLAR