4 saatte 7 kaza! Sakarya’da ortalık karıştı

KAZA ÜSTÜNE KAZA

Sakarya'da sağanak etkili olurken, bölgede 7 ayrı kaza yaşandı. İ.A. idaresindeki TIR, E.B. idaresindeki 54 AAS 321 plakalı otomobil, Kasılmış Türker idaresindeki 60 AGC 572 plakalı kamyonet ve Nizamettin Karaçam idaresindeki 67 NK 991 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Arifiye geçişinde zincirleme kazaya neden oldu.