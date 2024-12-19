19 Aralık il il hava durumu raporu | Kar için acil uyarı geldi! Her yer beyaza bürünecek! İstanbul o tarihte...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı etkili olacak. Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde ise kar bekleniyor. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte bölge bölge hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 07:07