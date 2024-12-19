Kadraj Galeri Kadraj İkon 19 Aralık il il hava durumu raporu | Kar için acil uyarı geldi! Her yer beyaza bürünecek! İstanbul o tarihte...

19 Aralık il il hava durumu raporu | Kar için acil uyarı geldi! Her yer beyaza bürünecek! İstanbul o tarihte...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı etkili olacak. Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde ise kar bekleniyor. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte bölge bölge hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 19.12.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 07:07
19 Aralık il il hava durumu raporu | Kar için acil uyarı geldi! Her yer beyaza bürünecek! İstanbul o tarihte...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde etkili olacak hava koşullarına ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. Özellikle Doğu Karadeniz ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. İşte detaylar:

19 Aralık il il hava durumu raporu | Kar için acil uyarı geldi! Her yer beyaza bürünecek! İstanbul o tarihte...

Kuzey Bölgelerde Yoğun Kar Yağışı

Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren kar etkisini artıracak. Ardahan çevresinde de karla karışık yağmur ve kar yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

19 Aralık il il hava durumu raporu | Kar için acil uyarı geldi! Her yer beyaza bürünecek! İstanbul o tarihte...

Rüzgar Hızı 60 km/saat'e Ulaşacak

Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevresinde batı ve kuzeybatı yönlerden esecek rüzgarın saatte 40-60 km hıza ulaşacağını duyurdu. Kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalara ve çatı uçması gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtiliyor.

19 Aralık il il hava durumu raporu | Kar için acil uyarı geldi! Her yer beyaza bürünecek! İstanbul o tarihte...

Çığ Tehlikesi Uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayanların ve seyahat edeceklerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

19 Aralık il il hava durumu raporu | Kar için acil uyarı geldi! Her yer beyaza bürünecek! İstanbul o tarihte...

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

Meteorolojik verilere göre, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar normallerine yakın olacak.

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