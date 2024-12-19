19 Aralık il il hava durumu raporu | Kar için acil uyarı geldi! Her yer beyaza bürünecek! İstanbul o tarihte...

Kuzey Bölgelerde Yoğun Kar Yağışı

Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren kar etkisini artıracak. Ardahan çevresinde de karla karışık yağmur ve kar yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.