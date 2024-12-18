PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

2025'te hangi şehirlerde deprem bekleniyor? Uzmanlardan kritik açıklama

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle deprem riski yüksek ülkeler arasında bulunuyor. Uzmanlar, 2025 yılında belirli bölgelerde büyük depremler yaşanabileceğine dikkat çekerken, yapı güvenliğinin artırılması ve deprem bilincinin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle Marmara ve Doğu Anadolu bölgeleri için yapılan kritik uyarılar, kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 19:52 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 19:52
2025’te hangi şehirlerde deprem bekleniyor? Uzmanlardan kritik açıklama

Deprem kuşağında yer alan Türkiye, 2025 yılına yönelik deprem riski taşıyan bölgelerle ilgili yeni değerlendirmelerle karşı karşıya. Jeoloji uzmanları, İstanbul'dan Hakkari'ye kadar birçok ilde büyük çaplı depremler olabileceğini öngörüyor.

2025’te hangi şehirlerde deprem bekleniyor? Uzmanlardan kritik açıklama

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DEPREM BEKLENEN İLLER

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan 2023 yılında ülkemizde beklenen büyük depremler ve bu depremlerin etkileyebileceği şehirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Türkiye'de şiddetli deprem beklenen şehirler ve olası büyüklükleri...

2025’te hangi şehirlerde deprem bekleniyor? Uzmanlardan kritik açıklama

📌 BÜYÜK DEPREM BEKLENEN ŞEHİRLER VE OLASI BÜYÜKLÜKLER

  • Çankırı: 7.0
  • Çanakkale: 7.5
  • Çorum: 7.1
  • Denizli: 7.0
  • Diyarbakır: 7.0
  • Düzce: 7.3

2025’te hangi şehirlerde deprem bekleniyor? Uzmanlardan kritik açıklama

📌 DAHA ÖNCE AÇIKLANAN DEPREM RİSKİ YÜKSEK ŞEHİRLER

  • Adana: 7.1
  • Adıyaman: 6.9
  • Afyon: 6.9
  • Ağrı: 7.5
  • Amasya: 7.3
  • Ankara: 6.6

2025’te hangi şehirlerde deprem bekleniyor? Uzmanlardan kritik açıklama
  • Antalya: 7.0
  • Aydın: 7.3
  • Bartın: 6.7
  • Bingöl: 7.2
  • Bolu: 7.5
  • Burdur: 7.0
  • Bursa: 7.1
2025’te hangi şehirlerde deprem bekleniyor? Uzmanlardan kritik açıklama

İSTANBUL VE MARMARA BÖLGESİ RİSK ALTINDA

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin beklendiğini sık sık açıklıyor. Tsunami riskine de dikkat çeken uzmanlar, Marmara Denizi'ndeki aktif fay hatlarının sürekli izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

2025’te hangi şehirlerde deprem bekleniyor? Uzmanlardan kritik açıklama

DOĞU ANADOLU'DA KRİTİK BÖLGELER

Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Hakkari, Tunceli ve Bingöl gibi illerde büyük depremler yaşanabileceği konusunda uyardı. Görür, Adıyaman ile Hakkari arasındaki bölgede deprem dirençli şehirler kurulması gerektiğini vurguladı.

2025’te hangi şehirlerde deprem bekleniyor? Uzmanlardan kritik açıklama

EGE BÖLGESİ'NDE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, İzmir ve çevresinin deprem riski taşıyan bölgeler arasında olduğunu belirtti. Çelik, özellikle Ege Bölgesi'ndeki aktif fay hatlarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

2025’te hangi şehirlerde deprem bekleniyor? Uzmanlardan kritik açıklama

🌿 DEPREME KARŞI EN GÜVENLİ ŞEHİRLER

Prof. Dr. Ahmet Ercan, aynı zamanda deprem riski en düşük olan 21 şehri de açıklamıştır. İşte bu güvenli şehirler:

  • Kırklareli
  • Zonguldak
  • Kastamonu
  • Sinop
  • Samsun
2025’te hangi şehirlerde deprem bekleniyor? Uzmanlardan kritik açıklama
  • Giresun
  • Ordu
  • Trabzon
  • Rize
  • Artvin
  • Mardin
  • Siirt
2025’te hangi şehirlerde deprem bekleniyor? Uzmanlardan kritik açıklama

  • Batman
  • Şanlıurfa
  • Mersin
  • Antalya
  • Konya
  • Karaman
  • Niğde
  • Nevşehir
  • Ankara