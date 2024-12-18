2025’te hangi şehirlerde deprem bekleniyor? Uzmanlardan kritik açıklama

Deprem kuşağında yer alan Türkiye, 2025 yılına yönelik deprem riski taşıyan bölgelerle ilgili yeni değerlendirmelerle karşı karşıya. Jeoloji uzmanları, İstanbul'dan Hakkari'ye kadar birçok ilde büyük çaplı depremler olabileceğini öngörüyor.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DEPREM BEKLENEN İLLER
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan 2023 yılında ülkemizde beklenen büyük depremler ve bu depremlerin etkileyebileceği şehirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Türkiye'de şiddetli deprem beklenen şehirler ve olası büyüklükleri...
İSTANBUL VE MARMARA BÖLGESİ RİSK ALTINDA
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin beklendiğini sık sık açıklıyor. Tsunami riskine de dikkat çeken uzmanlar, Marmara Denizi'ndeki aktif fay hatlarının sürekli izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.
DOĞU ANADOLU'DA KRİTİK BÖLGELER
Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Hakkari, Tunceli ve Bingöl gibi illerde büyük depremler yaşanabileceği konusunda uyardı. Görür, Adıyaman ile Hakkari arasındaki bölgede deprem dirençli şehirler kurulması gerektiğini vurguladı.
EGE BÖLGESİ'NDE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR
Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, İzmir ve çevresinin deprem riski taşıyan bölgeler arasında olduğunu belirtti. Çelik, özellikle Ege Bölgesi'ndeki aktif fay hatlarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, aynı zamanda deprem riski en düşük olan 21 şehri de açıklamıştır. İşte bu güvenli şehirler: