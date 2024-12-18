2025’te hangi şehirlerde deprem bekleniyor? Uzmanlardan kritik açıklama

İSTANBUL VE MARMARA BÖLGESİ RİSK ALTINDA Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin beklendiğini sık sık açıklıyor. Tsunami riskine de dikkat çeken uzmanlar, Marmara Denizi'ndeki aktif fay hatlarının sürekli izlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

DOĞU ANADOLU'DA KRİTİK BÖLGELER Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Hakkari, Tunceli ve Bingöl gibi illerde büyük depremler yaşanabileceği konusunda uyardı. Görür, Adıyaman ile Hakkari arasındaki bölgede deprem dirençli şehirler kurulması gerektiğini vurguladı.

EGE BÖLGESİ'NDE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, İzmir ve çevresinin deprem riski taşıyan bölgeler arasında olduğunu belirtti. Çelik, özellikle Ege Bölgesi'ndeki aktif fay hatlarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

🌿 DEPREME KARŞI EN GÜVENLİ ŞEHİRLER Prof. Dr. Ahmet Ercan, aynı zamanda deprem riski en düşük olan 21 şehri de açıklamıştır. İşte bu güvenli şehirler: Kırklareli

Zonguldak

Kastamonu

Sinop

Samsun