Ataşehir'de "park" cinayeti: Esnaf apartman yöneticisini kafasından vurdu

"KİMSEYE ZARARI OLMAYAN KİŞİYDİ"

Cadde üzerinde esnaf olan Ali Işık, "Mahallemizde yetişen bir arkadaşımızdı. Esnaftı burada, kimseye zararı olmayan kişiydi kendisi. Burada kahvaltı yaparken sesi duyduk ve çıktık yerde yatıyordu. Vuran kişi kaçıyordu, polis arkadaşlara seslendik yakaladılar. Düştükten sonra da kafasına tekme atmış" ifadelerini kullandı.