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Ataşehir'de "park" cinayeti: Esnaf apartman yöneticisini kafasından vurdu

İstanbul'da "park" meselesi yüzünden kan aktı. Ataşehir'de apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş park yeri yüzünden tartıştığı terzi adık U. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet anı kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 13:10 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 13:10
Ataşehir’de park cinayeti: Esnaf apartman yöneticisini kafasından vurdu

İstanbul Ataşehir'de "park" meselesi yüzünden başlayan tartışma sonra kan aktı.

Ataşehir’de park cinayeti: Esnaf apartman yöneticisini kafasından vurdu

Olay, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Terzi esnafı Sadık U. (68)ile bulunduğu binanın apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş arasında park kavgası yaşandı.

Ataşehir’de park cinayeti: Esnaf apartman yöneticisini kafasından vurdu

İkili arasında uzun süredir yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. Apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62), cadde üzerinde ilerlerken tartışma yaşadığı Sadık U. tarafından silah ile kasığından ve kafasından vurularak öldürüldü.

Ataşehir’de park cinayeti: Esnaf apartman yöneticisini kafasından vurdu

Sadık U. olay sonrası arabaya binerek kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ataşehir’de park cinayeti: Esnaf apartman yöneticisini kafasından vurdu

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Eyüp Demirtaş hastanede hayatını kaybetti.

Ataşehir’de park cinayeti: Esnaf apartman yöneticisini kafasından vurdu

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaparak delil topladı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Ataşehir’de park cinayeti: Esnaf apartman yöneticisini kafasından vurdu

"KİMSEYE ZARARI OLMAYAN KİŞİYDİ"

Cadde üzerinde esnaf olan Ali Işık, "Mahallemizde yetişen bir arkadaşımızdı. Esnaftı burada, kimseye zararı olmayan kişiydi kendisi. Burada kahvaltı yaparken sesi duyduk ve çıktık yerde yatıyordu. Vuran kişi kaçıyordu, polis arkadaşlara seslendik yakaladılar. Düştükten sonra da kafasına tekme atmış" ifadelerini kullandı.

Ataşehir’de park cinayeti: Esnaf apartman yöneticisini kafasından vurdu

CİNAYET ANI KAMERADA
Esnaf ile apartman yöneticisi arasında çıkan kavga ve esnafın apartman yöneticisini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de park cinayeti: Esnaf apartman yöneticisini kafasından vurdu
Ataşehir’de park cinayeti: Esnaf apartman yöneticisini kafasından vurdu
Ataşehir’de park cinayeti: Esnaf apartman yöneticisini kafasından vurdu