Kadraj Galeri Kadraj İkon Kamu personeli alımı son günler! Jandarma, MSB, SGK ve TÜİK başvuruları hangi tarihte bitiyor? Detaylı kadro dağılımı ve KPSS şartları

Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen binlerce aday için kritik bir haftaya girildi. Jandarma Genel Komutanlığı, Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve daha birçok önemli kurum, toplamda 1118 memur ve sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvuruların büyük bir çoğunluğunun 4-7 Kasım 2025 tarihleri arasında sona ereceği duyurulurken, adayların süre kısıtlamasına karşı hızlı hareket etmesi gerekiyor. Peki Jandarma, MSB, SGK ve TÜİK başvuruları hangi tarihte bitiyor? Detaylı kadro dağılımı ve KPSS şartları.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 11:53
Bu toplu alımlar güvenlik, denetim, teknik uzmanlık ve kültürel hizmetler gibi geniş bir yelpazede kariyer fırsatları sunuyor. Özellikle MSB'nin 713 muvazzaf subay alımı ve Jandarma'nın subay ve personel kadroları, güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenlerin odağında yer alıyor. İşte 7 farklı kamu kurumunun personel alımına ilişkin tüm detaylar, başvuru koşulları ve son başvuru tarihleri.

ACİL EYLEM: BAŞVURULARI BUGÜN SONA EREN KURUM VE POZİSYONLAR

Adayların en çok dikkat etmesi gereken nokta, alımların büyük bir kısmının bugün (3 Kasım 2025) itibarıyla sona erecek olmasıdır.

Kurum Pozisyon (Adet) Son Başvuru Tarihi Başvuru Kanalı
TÜİK Sözleşmeli Personel (8) 3 Kasım 2025 kariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Jandarma Gn. Kom. Sözleşmeli Personel (11) 3 Kasım 2025 vatandas.jandarma.gov.tr
İŞKUR Sözleşmeli Personel (8) 3 Kasım 2025 İŞKUR e-şube
Devlet Opera Balesi (DOB) Sözleşmeli Personel (32) 3 Kasım 2025 kariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Adayların, bu kurumların ilan detaylarına hızlıca erişerek başvurularını elektronik ortamda (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr, İŞKUR e-şube vb.) tamamlamaları hayati önem taşımaktadır. Son günlerde sistem yoğunluğu yaşanabileceği uyarısı yapılmaktadır.

GÜVENLİK VE ORDU KARİYERİ: JANDARMA VE MSB'DE TOPLAM 959 KADRO

Toplam alımın yaklaşık %85'ini oluşturan Jandarma ve MSB ilanları, askeri ve güvenlik kariyerini hedefleyen adaylar için en büyük fırsat penceresini açmaktadır.