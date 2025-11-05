📢 18 yaş üstü herkes başvurabilir! O Belediyeler KPSS’li/KPSS’siz personel alımı ilanlarını yayınladı (Kasım 2025)

KPSS'siz Alım (İşçi/Sözleşmeli Personel): Belediye şirketleri ve bazı kurumlar bünyesindeki işçi, teknik personel, temizlik görevlisi gibi pozisyonlar için yapılır. Bu alımlarda genellikle KPSS şartı aranmaz bunun yerine mesleki deneyim, sertifika, mesleki yeterlilik belgesi ve mülakat sonuçları esas alınır.