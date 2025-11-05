Kadraj Galeri Kadraj İkon 📢 18 yaş üstü herkes başvurabilir! O Belediyeler KPSS’li/KPSS’siz personel alımı ilanlarını yayınladı (Kasım 2025)

Kasım ayı kamu kurumlarında iş arayan binlerce vatandaş için istihdam fırsatlarıyla başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan güncel ilanlarla büyükşehir belediyelerinin iştiraki olan şirketler, farklı kadrolarda KPSS şartı arayan ve aramayan binlerce personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreci hızla devam eden bu alımlar, 18 yaşını doldurmuş ve temel şartları taşıyan her T.C. vatandaşını ilgilendiriyor. Peki hangi belediyeler hangi kadrolarda (temizlik, güvenlik, teknisyen vb.) personel alımı yapıyor? Başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 05.11.2025 09:05
Yerel yönetimler, kış aylarına girmeden önce artan hizmet yükünü karşılamak amacıyla personel alımlarını yoğunlaştırdı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve belediyelerin kariyer sayfaları üzerinden yayımlanan ilanlar, 18 yaşını doldurmuş ve iş arayan binlerce gence ve yetişkine yeni bir kapı açıyor.

KPSS'li ve KPSS'siz Alımlar? Kimler Başvurabilir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımları, genellikle iki ana yolla gerçekleşir:

KPSS'li Alım: Devlet memurluğu kadroları (memur, mühendis, avukat vb.) için yapılır. Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) belirlenen taban puanı almış olması şarttır.

KPSS'siz Alım (İşçi/Sözleşmeli Personel): Belediye şirketleri ve bazı kurumlar bünyesindeki işçi, teknik personel, temizlik görevlisi gibi pozisyonlar için yapılır. Bu alımlarda genellikle KPSS şartı aranmaz bunun yerine mesleki deneyim, sertifika, mesleki yeterlilik belgesi ve mülakat sonuçları esas alınır.

Yayımlanan ilanların büyük bir kısmı, belediyelerin iştiraki olan şirketler (İSTAÇ, Beylikdüzü Personel A.Ş. vb.) üzerinden yapıldığı için, alımların çoğu KPSS'siz işçi ve sözleşmeli personel statüsündedir.

Kritik Geri Sayım Başladı: Son 1-3 Gün Kalan İlanlar

İŞKUR listelerinde yer alan bazı belediye alımlarında son başvuru tarihine çok az bir süre kaldı. Adayların hızla aksiyon alması gereken iller ve önemli son başvuru tarihleri: