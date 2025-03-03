Meta’dan Radikal Karar: Instagram ve Reels Ayrılıyor

INSTAGRAM FOTOĞRAF PAYLAŞIMINA MI ODAKLANACAK?

Instagram'ın zaman içinde daha fazla video içeriğine yönelmesi, platformun ilk baştaki fotoğraf paylaşım amacını değiştirmişti. Ancak Reels'in ayrılmasıyla birlikte Instagram'ın tekrar fotoğraf ve hikâye paylaşımına daha fazla odaklanabileceği düşünülüyor.

Bazı kullanıcılar bu değişikliği olumlu karşılarken, bazıları ise iki ayrı uygulamaya geçmenin karmaşıklık yaratacağını düşünüyor. Instagram'ı hem fotoğraf hem de kısa video için kullananlar için bu ayrım, içerik üretme süreçlerini zorlaştırabilir.

META, TİKTOK'A KARŞI STRATEJİK HAMLELER YAPIYOR

Meta'nın bu hamlesi, TikTok'un geleceğinin belirsiz olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. ABD ve Avrupa'da çeşitli regülasyonlarla karşı karşıya kalan TikTok'a karşı Meta, kısa video pazarında daha güçlü bir konuma gelmek istiyor. Geçtiğimiz ay, Meta'nın TikTok'un popüler video düzenleme uygulaması CapCut'a rakip olarak "Edits" adlı yeni bir uygulama duyurduğu biliniyor.

Bu hamleler, Meta'nın kısa video içeriklerine daha fazla yatırım yapacağını ve TikTok'un elindeki kullanıcı kitlesini çekmeye çalışacağını gösteriyor.