Küresel pazar hızlı büyüyor: Dijital varlıkların hacmi 20 milyar dolara koşuyor!

Türkiye, dünya genelinde en yüksek kripto para kullanım oranına sahip ülkelerden biri. Özellikle genç nüfus ve teknolojiye yatkınlık, bu alanda büyük bir etki yaratıyor. 2023 verilerine göre, Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 12-15'i kripto para kullanıyor.



Bu oran, Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde en yüksek seviyelerden biri. Bitcoin, Ethereum ve Tether (USDT), Türkiye'de en çok tercih edilen kripto paralar arasında. Türkiye'de yerel kripto para borsaları (örneğin, Binance TR, Paribu, BTCTurk) oldukça aktif. Bu platformlar, kullanıcıların kripto para alım-satım işlemlerini kolaylaştırıyor.



2023 yılında kripto borsaları üzerinden işlem hacmi milyarlarca dolar seviyesine ulaştı. Türkiye'de akıllı telefon penetrasyonu yüzde 90'ın üzerinde. Bu, dijital varlıklara erişimde akıllı telefonların en önemli araç olduğunu gösteriyor. Kripto para borsaları ve dijital cüzdan uygulamaları, mobil cihazlar üzerinden yoğun olarak kullanılıyor.



2024 yılında, dünya genelinde internet kullanıcı sayısı son 12 ayda yüzde 1.8 oranında artarak 97 milyon yeni kullanıcıyla toplamda 5.35 milyara ulaştı. Dijital varlıkların kullanımı ve miktarı da buna bağlı olarak artıyor. Mobil cihazlar, özellikle akıllı telefonlar, dijital varlıklara erişimde en yaygın kullanılan araçlar haline geldi.



2023 yılında, akıllı telefon sevkiyatları 1.2 milyara ulaşarak 2010'dan bu yana iki katından fazla artış gösterdi. Ülke bazında bakıldığında, Çin'in internet adaptasyon oranı yüzde 70'in üzerinde olmasına rağmen, 336 milyon kişi hâlâ internete erişememekte. Dünya genelinde 9 ülkenin internet adaptasyon oranı yüzde 20'nin altında olup, 54 ülkede nüfusun yarısından azı internet kullanmakta.



AKILLI TELEFONLA TAKİP EDİYORUZ

Türkiye'ye odaklandığımızda, 2024 yılı başında internet kullanıcı sayısı 74.41 milyona ulaşmış ve bu, toplam nüfusun yüzde 86.5'ine tekabül ediyor. Türkiye'de internet kullanıcıları, tüm cihazlardan günlük ortalama 6 saat 57 dakika internette zaman geçirirken, bu sürenin 4 saat 7 dakikası cep telefonları üzerinden gerçekleşiyor.



Sonuç olarak, dijital varlıkların küresel ve ulusal düzeyde artışı, internet ve mobil cihaz kullanımındaki sürekli büyümeyle destekleniyor. Akıllı telefonlar, dijital içeriğe erişimde en yaygın araç olarak öne çıkıyor. Dijital varlıkları yönetmek ve takip etmek için çeşitli Dijital Varlık Yönetimi (DAM) araçları kullanılıyor. Bu araçlar, dijital içeriklerin depolanması, düzenlenmesi, korunması ve paylaşılmasını sağlıyor.



TÜRKİYE'DE ORAN YÜKSEK

Türkiye'de de dijital varlık yönetimi uygulamaları giderek önem kazanmakta. Yatırımcıların finansal varlıklarına değer katmak amacıyla otomasyon, yapay zeka ve robo danışmanlık gibi teknolojiler kullanılarak yatırım hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, dijital varlık yönetimi olarak adlandırılıyor.



Sonuç olarak, dijital varlık yönetimi araçları, dijital içeriklerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve korunması için kritik öneme sahip. Küresel ve ulusal düzeyde bu alandaki yatırımlar ve uygulamalar artarak devam ediyor. Türkiye, dijital varlıklar ve teknoloji kullanımı açısından son yıllarda önemli bir gelişim gösteren ülkelerden biri. Özellikle kripto para kullanımı, dijital ödeme sistemleri ve internet erişiminde öne çıkan bir ülke konumunda

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN