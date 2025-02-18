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Yapay zeka alanında Elon Musk’ın son hamlesi! Grok 3 ile yeni bir dönem başlıyor

Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla, X ve SpaceX gibi şirketlerin yanı sıra yapay zeka şirketi xAI yeni yapay zeka modeli Grok 3’ü tanıttı. Grok 3, iOS ve web platformlarında sunduğu yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki Grok 3 neler yapabiliyor? Grok 3’ün özellikleri nedir? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 13:05 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 13:06
Yapay zeka alanında Elon Musk’ın son hamlesi! Grok 3 ile yeni bir dönem başlıyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 3 adlı yeni sohbet botunun en güncel sürümünü geçtiğimiz gün tanıttı. Musk bu yeni modelin, ChatGPT ve Çinli rakibi DeepSeek gibi devlerle rekabet ettiği bir ortamda büyük bir başarıya ulaşacağına inanıyor ve şu ana kadar geliştirilmiş "en zeki yapay zeka" olduğunu iddia ediyor. İşte Grok 3 hakkında bilgiler…

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    ELON MUSK YENİ YAPAY ZEKA MODELİNİ TANITTI

    Elon Musk'ın xAI şirketi, Grok 3'ün tanıtımını gerçekleştirirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği yetkilerle federal kurumları yeniden yapılandırması ve bazılarını tamamen kaldırması dikkat çekti. Bu süreçte yapılan maliyet azaltma hamleleri, Musk'ın iş imparatorluğunun bazı unsurlarının bu kurumların düzenleyici denetimi altında olması nedeniyle çıkar çatışmalarını gündeme getirdi.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    GROK 3 İLE YENİ BİR DÖNEM

    Elon Musk, Grok 3'ü "Evreni anlamak için var" diyerek tanıttı ve yapay zekanın evrenin doğasını anlamaya yönelik merakı vurguladı. Önceki sürümüne kıyasla 10 kat daha güçlü hesaplama kapasitesine sahip olduğu belirtilen Grok 3, "korkutucu derecede zeki" olarak tanımlandı. xAI'nin amiral gemisi olan bu yapay zeka, sentetik verilerle eğitildi ve halüsinasyon hatalarını önleyen otomatik düzeltme sistemleriyle donatıldı. Musk, Grok 3'ün testlerde, piyasadaki tüm modellerden daha iyi performans gösterdiğini belirtti ve büyük bir başarı olarak nitelendirdi.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    GROK 3 NEDİR?

    Grok 3, Elon Musk'ın yönettiği xAI tarafından geliştirilen ve 2025 yılında tanıtılan en yeni yapay zeka modelidir. Bu sürüm, önceki modellerine göre önemli bir gelişim göstererek kullanıcılarına daha zengin özellikler ve daha güçlü performans sunuyor. Grok 3, yalnızca metin tabanlı uygulamalarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda görüntü analizi yapabilme ve derinlemesine muhakeme yetenekleriyle de dikkat çekiyor.

    Büyük işlem gücüyle donatılan bu yapay zeka, iOS ve web platformları üzerinden erişilebilen bir çözüm olarak piyasaya sürüldü. Kullanıcılar, Grok 3'ün sunduğu gelişmiş özellikler sayesinde çok daha etkili bir yapay zeka deneyimi yaşayacak.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    GROK 3 ÖZELLİKLERİ

    Grok 3, xAI tarafından geliştirilen yeni nesil yapay zeka modelinin çeşitli versiyonları ile dikkat çekiyor. En dikkat çeken versiyonlar arasında, küçük bir sürüm olan Grok 3 Mini ve daha büyük sürümler olan Grok 3 ve Grok 3 Reasoning yer alıyor.

    Grok 3 Mini, hız ve verimlilik konusunda bir adım önde. Bu sürüm, sorulara daha hızlı yanıt verebilme kapasitesine sahip.

    Grok 3 ve Grok 3 Reasoning ise daha gelişmiş muhakeme yetenekleriyle öne çıkıyor. Bu modeller, daha derin analiz ve düşünme gerektiren görevleri etkin bir şekilde yerine getirebiliyor. Özellikle karmaşık problemlere çözüm üretme ve derinlemesine düşünme konusunda üstün performans sergiliyorlar.

    xAI, Grok 3'ün geliştirilmesi için Memphis'teki bir veri merkezinde 200 bin GPU kullanarak bu yapay zeka modelini optimize etti. Bu süreç, Grok 3'ün performansını artırarak daha verimli hale gelmesini sağladı.

    Grok 3, metin bazlı sorulara cevap vermenin yanı sıra, yenilikçi özellikleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle, görsel analiz yapabilme yeteneği kullanıcıların sadece yazılı içerik değil, aynı zamanda görsellerle de etkileşim kurmasını mümkün kılıyor.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    GROK 3 NELER YAPIYOR?

    Grok 3, yalnızca metin tabanlı soruları yanıtlama yeteneğiyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda görsel analiz yapabilme özelliği ile de dikkat çekiyor. Bu, kullanıcıların sadece yazılı içerikle değil, görsellerle de etkileşime girmelerini sağlıyor. Görsellerin anlamını çözümleyerek, metin tabanlı açıklamalar sunabiliyor.

    Grok 3'ün bir başka öne çıkan özelliği, derin düşünme ve mantıklı analiz gerektiren soruları işleme kapasitesidir. xAI'nin "Reasoning" özelliği sayesinde, karmaşık ve çok aşamalı muhakeme gerektiren görevlerde de oldukça başarılı. Grok 3'ün farklı versiyonları, belirli ihtiyaçlara yönelik özel çözümler sunuyor; Grok 3 mini, hızlı yanıtlarla avantaj sağlarken, Grok 3 Reasoning, daha kapsamlı düşünme yeteneğiyle öne çıkıyor.

    Buna ek olarak, Grok 3, DeepSearch adında güçlü bir araştırma aracına da sahip. Bu araç, interneti ve X platformunu tarayarak kullanıcılara daha doğru ve kapsamlı bilgiler sunuyor. DeepSearch'in ve muhakeme yeteneklerinin birleşmesi, derin araştırma ve analiz gerektiren görevlerin çok daha verimli gerçekleştirilmesini sağlıyor.

    Grok 3 ayrıca, "SuperGrok" adlı premium bir plan da sunuyor. Bu plan, sınırsız muhakeme ve DeepSearch sorgularına olanak tanıyor ve kullanıcılar sınırsız görüntü oluşturma imkanına da sahip. SuperGrok, aylık 30 dolar ya da yıllık 300 dolar ücretle sunuluyor. Elon Musk, Grok 3'ün ilerleyen zamanlarda sesli cevap verme özelliğiyle daha da geliştirileceğini duyurdu.

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