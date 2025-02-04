Kadraj Bi Bak Bir avuçla güçlenin: En yüksek proteine sahip 10 kuruyemiş

Bir avuçla güçlenin: En yüksek proteine sahip 10 kuruyemiş

Kuruyemişler, sağlıklı yağlar, lif, vitaminler ve mineraller bakımından oldukça zengin besinlerdir. Bunun yanı sıra, yüksek protein içeriği sayesinde kas onarımı ve genel vücut fonksiyonlarını destekleyen önemli birer besin kaynağıdır. Özellikle bitkisel protein tüketmek isteyenler için kuruyemişler harika bir alternatiftir. Peki, en yüksek protein içeriğine sahip olan kuruyemişler hangileri? İşte 1 ons (yaklaşık 28 gram) başına en fazla protein sağlayan 10 kuruyemiş...

Giriş Tarihi: 04.02.2025 21:24
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Bir avuçla güçlenin: En yüksek proteine sahip 10 kuruyemiş

Kuruyemişler, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez parçalarından biridir. Lif, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin olmalarının yanı sıra, bitkisel protein kaynakları olarak da önemli bir yere sahiptir.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

1. Yer Fıstığı – 7.31 Gram Protein

Teknik olarak baklagiller ailesine ait olmasına rağmen besin profili nedeniyle kuruyemiş olarak kabul edilen yer fıstığı, protein bakımından en zengin seçenektir. 28 gram yer fıstığı, büyük bir yumurtadan daha fazla protein içerir. Aynı zamanda sağlıklı yağlar ve lif açısından da oldukça faydalıdır.

2. Badem – 6.01 Gram Protein

Yüksek protein içeriğiyle dikkat çeken badem, ayrıca E vitamini, magnezyum ve sağlıklı yağlar bakımından da zengindir. Tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Atıştırmalık olarak tüketilebilir ya da badem ezmesi şeklinde kahvaltılara eklenebilir.

3. Antep Fıstığı – 5.73 Gram Protein

Antep fıstığı, içeriğinde dokuz temel amino asidi bulunduran nadir bitkisel protein kaynaklarından biridir. Yüksek protein içeriği ve besleyici bileşenleri sayesinde sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar.

4. Kaju – 5.16 Gram Protein

Kremamsı dokusu ve hafif tatlı lezzeti ile bilinen kaju, protein açısından da iyi bir kaynaktır. Ayrıca kalp sağlığına faydalı yağlar içerir. Smoothie'lere veya çeşitli yemeklere eklenerek tüketilebilir.

5. Ceviz – 4.31 Gram Protein

Omega-3 yağ asitleri bakımından en zengin kuruyemişlerden biri olan ceviz, beyin fonksiyonlarını desteklerken aynı zamanda iyi bir protein kaynağıdır. Salatalara eklenerek veya sade şekilde tüketilebilir.

6. Fındık – 4.25 Gram Protein

Özellikle fındık ezmesi veya tatlılarda sıklıkla kullanılan fındık, protein ve sağlıklı yağlar bakımından oldukça faydalıdır. Kan şekerini dengeleyici etkisiyle bilinir.

7. Brezilya Fındığı – 4.01 Gram Protein

Brezilya fındığı, protein içeriğinin yanı sıra selenyum açısından da zengin olup bağışıklık sistemini güçlendirir. Günde 1-2 adet tüketmek bile günlük selenyum ihtiyacını karşılamak için yeterlidir.

8. Çam Fıstığı – 3.88 Gram Protein

Küçük olmasına rağmen yüksek besin değerine sahip olan çam fıstığı, özellikle bağışıklık sistemini destekleyen pinolenik asit içerir. Genellikle salatalarda veya pesto sosunda kullanılabilir.

9. Pekan Cevizi – 2.6 Gram Protein

Tatlı tariflerinde sıkça kullanılan pekan cevizi, protein açısından diğer kuruyemişlere göre daha düşük bir seviyede olsa da sağlıklı yağlar ve antioksidanlar bakımından oldukça faydalıdır.

10. Makademya Fındığı – 2.2 Gram Protein

Listenin sonunda yer alan makademya fındığı, protein açısından daha düşük değerlere sahip olsa da içeriğindeki tekli doymamış yağlar sayesinde kalp sağlığını destekleyen bir besindir.

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