Bir avuçla güçlenin: En yüksek proteine sahip 10 kuruyemiş

Kuruyemişler, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez parçalarından biridir. Lif, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin olmalarının yanı sıra, bitkisel protein kaynakları olarak da önemli bir yere sahiptir.
Teknik olarak baklagiller ailesine ait olmasına rağmen besin profili nedeniyle kuruyemiş olarak kabul edilen yer fıstığı, protein bakımından en zengin seçenektir. 28 gram yer fıstığı, büyük bir yumurtadan daha fazla protein içerir. Aynı zamanda sağlıklı yağlar ve lif açısından da oldukça faydalıdır.
Yüksek protein içeriğiyle dikkat çeken badem, ayrıca E vitamini, magnezyum ve sağlıklı yağlar bakımından da zengindir. Tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Atıştırmalık olarak tüketilebilir ya da badem ezmesi şeklinde kahvaltılara eklenebilir.
Antep fıstığı, içeriğinde dokuz temel amino asidi bulunduran nadir bitkisel protein kaynaklarından biridir. Yüksek protein içeriği ve besleyici bileşenleri sayesinde sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar.
Kremamsı dokusu ve hafif tatlı lezzeti ile bilinen kaju, protein açısından da iyi bir kaynaktır. Ayrıca kalp sağlığına faydalı yağlar içerir. Smoothie'lere veya çeşitli yemeklere eklenerek tüketilebilir.
Omega-3 yağ asitleri bakımından en zengin kuruyemişlerden biri olan ceviz, beyin fonksiyonlarını desteklerken aynı zamanda iyi bir protein kaynağıdır. Salatalara eklenerek veya sade şekilde tüketilebilir.
Özellikle fındık ezmesi veya tatlılarda sıklıkla kullanılan fındık, protein ve sağlıklı yağlar bakımından oldukça faydalıdır. Kan şekerini dengeleyici etkisiyle bilinir.
Brezilya fındığı, protein içeriğinin yanı sıra selenyum açısından da zengin olup bağışıklık sistemini güçlendirir. Günde 1-2 adet tüketmek bile günlük selenyum ihtiyacını karşılamak için yeterlidir.
Küçük olmasına rağmen yüksek besin değerine sahip olan çam fıstığı, özellikle bağışıklık sistemini destekleyen pinolenik asit içerir. Genellikle salatalarda veya pesto sosunda kullanılabilir.
Tatlı tariflerinde sıkça kullanılan pekan cevizi, protein açısından diğer kuruyemişlere göre daha düşük bir seviyede olsa da sağlıklı yağlar ve antioksidanlar bakımından oldukça faydalıdır.
Listenin sonunda yer alan makademya fındığı, protein açısından daha düşük değerlere sahip olsa da içeriğindeki tekli doymamış yağlar sayesinde kalp sağlığını destekleyen bir besindir.