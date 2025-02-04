Bir avuçla güçlenin: En yüksek proteine sahip 10 kuruyemiş

Kuruyemişler, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez parçalarından biridir. Lif, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin olmalarının yanı sıra, bitkisel protein kaynakları olarak da önemli bir yere sahiptir.

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1. Yer Fıstığı – 7.31 Gram Protein

Teknik olarak baklagiller ailesine ait olmasına rağmen besin profili nedeniyle kuruyemiş olarak kabul edilen yer fıstığı, protein bakımından en zengin seçenektir. 28 gram yer fıstığı, büyük bir yumurtadan daha fazla protein içerir. Aynı zamanda sağlıklı yağlar ve lif açısından da oldukça faydalıdır.

2. Badem – 6.01 Gram Protein

Yüksek protein içeriğiyle dikkat çeken badem, ayrıca E vitamini, magnezyum ve sağlıklı yağlar bakımından da zengindir. Tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Atıştırmalık olarak tüketilebilir ya da badem ezmesi şeklinde kahvaltılara eklenebilir.

3. Antep Fıstığı – 5.73 Gram Protein

Antep fıstığı, içeriğinde dokuz temel amino asidi bulunduran nadir bitkisel protein kaynaklarından biridir. Yüksek protein içeriği ve besleyici bileşenleri sayesinde sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar.