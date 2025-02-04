🥒Ahşap mı, plastik mi? Gıda güvenliği uzmanları hangi kesme tahtasının daha iyi olduğunu açıkladı

Mutfakta kesme tahtası seçimi yaparken "Hangisi daha hijyenik?" sorusu birçok kişinin aklını kurcalıyor. Bazıları dayanıklılığı nedeniyle ahşabı tercih ederken, bazıları da temizliği daha pratik olduğu için plastik tahtalara yöneliyor.

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📌 HER İKİ SEÇENEK DE GÜVENLİ

Ulusal Çevre Sağlığı Derneği'nden Melissa Vaccaro, hem ahşap hem de plastik kesme tahtalarının güvenli olduğunu belirterek, "İkisi de düzgün bakım yapıldığında uzun yıllar dayanır. Bu tamamen kişisel tercihe bağlıdır," diyor.

🧼 HİJYENİN SIRRI: DOĞRU TEMİZLİK!

FDA Gıda Kanunu'na göre kesme tahtaları her kullanımdan sonra mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Uzmanlar şu yöntemleri öneriyor:

✔️ Ahşap Tahtalar İçin: Sabunlu suyla yıkayın, durulayın ve sirke ile dezenfekte edin. (Sirke dezenfekte etmez, ancak bakteri seviyesini düşürmeye yardımcı olur.)

✔️ Plastik Tahtalar İçin: Bulaşık makinesinde yıkanabilir ve çamaşır suyu ile dezenfekte edilebilir.