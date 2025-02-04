485 aktif fay hattı üzerindeki 45 il açıklandı! Diri fay hattı üzerinde misiniz?

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana meydana gelen 571'den fazla deprem, Türkiye'deki diri fay hatlarına olan ilgiyi artırdı. AFAD ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan güncel haritaya göre, Türkiye genelinde 485 diri fay hattı aktif durumda. Bu durum, birçok ili ve ilçeyi doğrudan etkiliyor.
AFAD ve MTA'nın verilerine göre, doğrudan diri fay hatları üzerinde yer alan 45 il şu şekilde sıralanıyor:
Bunun yanı sıra, 110 ilçe de diri fay hatlarının etkisi altında bulunuyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede diri fay hattı olup olmadığını AFAD ve MTA'nın sunduğu interaktif haritalar üzerinden kolaylıkla kontrol edebilirler.
Uzmanlar, özellikle diri fay hattı üzerinde yaşayan vatandaşlara şu önemli tavsiyelerde bulunuyor:
Deprem riski açısından görece daha güvenli kabul edilen ve doğrudan diri fay hattı üzerinde bulunmayan bazı iller ise şunlardır:
Ancak unutulmamalıdır ki, bu iller de dolaylı etkilerden dolayı sarsıntı yaşayabilir. Bu nedenle her zaman hazırlıklı olmak önemlidir.
Deprem riskiyle ilgili detaylı bilgi almak için:
Depreme hazırlıklı olmak, olası bir felaketin etkilerini en aza indirmenin en önemli yoludur. Güvenliğiniz için önlemlerinizi şimdiden alın.