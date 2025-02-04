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485 aktif fay hattı üzerindeki 45 il açıklandı! Diri fay hattı üzerinde misiniz?

Ege Denizi'nde 28 Ocak’tan bu yana meydana gelen yüzlerce depremin ardından gözler Türkiye’deki diri fay hatlarına çevrildi. AFAD ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan güncel harita, Türkiye genelinde tam 485 aktif fay hattı bulunduğunu ortaya koydu. Bu durum, 45 ili ve 110 ilçeyi doğrudan etkileyen bir risk oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 17:46 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:48
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485 aktif fay hattı üzerindeki 45 il açıklandı! Diri fay hattı üzerinde misiniz?

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana meydana gelen 571'den fazla deprem, Türkiye'deki diri fay hatlarına olan ilgiyi artırdı. AFAD ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan güncel haritaya göre, Türkiye genelinde 485 diri fay hattı aktif durumda. Bu durum, birçok ili ve ilçeyi doğrudan etkiliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

⚠️ DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

AFAD ve MTA'nın verilerine göre, doğrudan diri fay hatları üzerinde yer alan 45 il şu şekilde sıralanıyor:

  • Aksaray
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Bingöl
  • Denizli
  • Eskişehir
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Hakkari
  • Hatay
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Manisa
  • Muğla
  • Kocaeli
  • Konya
  • Osmaniye
  • Sakarya
  • Tokat

Bunun yanı sıra, 110 ilçe de diri fay hatlarının etkisi altında bulunuyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede diri fay hattı olup olmadığını AFAD ve MTA'nın sunduğu interaktif haritalar üzerinden kolaylıkla kontrol edebilirler.

🏠 Deprem Riskine Karşı Alınması Gereken Önlemler

Uzmanlar, özellikle diri fay hattı üzerinde yaşayan vatandaşlara şu önemli tavsiyelerde bulunuyor:

  • Binaların depreme dayanıklılığını kontrol ettirin.
  • Acil durum çantası hazırlayın.
  • Deprem anında nasıl hareket edeceğinizi öğrenin.
  • AFAD'ın düzenlediği eğitim programlarına katılın.

Görece Daha Güvenli İller

Deprem riski açısından görece daha güvenli kabul edilen ve doğrudan diri fay hattı üzerinde bulunmayan bazı iller ise şunlardır:

  • Ankara
  • Antalya
  • Sinop
  • Zonguldak

Ancak unutulmamalıdır ki, bu iller de dolaylı etkilerden dolayı sarsıntı yaşayabilir. Bu nedenle her zaman hazırlıklı olmak önemlidir.

📊 Deprem Bilgilerine Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Deprem riskiyle ilgili detaylı bilgi almak için:

  • AFAD'ın resmi internet sitesi
  • MTA'nın diri fay hatları haritası
  • Yerel yönetimlerin afet ve acil durum birimleri

Depreme hazırlıklı olmak, olası bir felaketin etkilerini en aza indirmenin en önemli yoludur. Güvenliğiniz için önlemlerinizi şimdiden alın.

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