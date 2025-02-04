485 aktif fay hattı üzerindeki 45 il açıklandı! Diri fay hattı üzerinde misiniz?

✅ Görece Daha Güvenli İller

Deprem riski açısından görece daha güvenli kabul edilen ve doğrudan diri fay hattı üzerinde bulunmayan bazı iller ise şunlardır:

Ankara

Antalya

Sinop

Zonguldak

Ancak unutulmamalıdır ki, bu iller de dolaylı etkilerden dolayı sarsıntı yaşayabilir. Bu nedenle her zaman hazırlıklı olmak önemlidir.