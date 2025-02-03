Börek ustalarının sırrı ortaya çıktı: Yufka yırtılmasın diye 1 kaşık eklemek yeterli

İnce yufka açarken yırtılma sorunuyla sık sık karşılaşıyor musunuz? Börek ya da gözleme yaparken hamurun dağılması canınızı sıkıyorsa, endişelenmeyin! Kastamonulu börek ustalarının yıllardır sır gibi sakladığı basit bir yöntemle yufkanın asla yırtılmadan incecik açılmasını sağlayabilirsiniz. Sadece 1 kaşık ekleyerek bu soruna veda etmeniz mümkün. İşte o püf noktası…

Giriş Tarihi: 03.02.2025 20:51 PAYLAŞ ABONE OL

Evde yufka açmak isteyenlerin en büyük kabusu: yırtılan ve dağılmaya başlayan hamurlar. Oysa ki börek ustalarının kullandığı küçük bir sırla bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Yufkanın incecik açılmasına rağmen asla yırtılmamasını sağlayan bu pratik yöntemle, mutfakta harikalar yaratmak artık çok daha kolay!

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi 🥄 1 Kaşık Yoğurt Ekleyin Yeter! Ekonomim.com'da yer alan bilgilere göre, Sarıyer börekçileri yufkanın incecik açılıp yırtılmaması için hamura 1 tatlı kaşığı yoğurt eklenmesini öneriyor. Bu küçük dokunuş sayesinde hamur daha elastik bir yapıya kavuşuyor, böylece açarken yırtılma riski ortadan kalkıyor. Sonuç olarak hem lezzetli hem de kusursuz bir görünüme sahip börekler hazırlayabilirsiniz.