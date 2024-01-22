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Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu hepinizi çok ilgilendiriyor. Saat verildi. Acil öğrenmek gerek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 22 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacak. İşte 23 Ocak'ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti programı detayları:

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 13:11 Güncelleme 22 Ocak 2024, 13:11
Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu hepinizi çok ilgilendiriyor. Saat verildi. Acil öğrenmek gerek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 22 ilçesinde 23 Ocak tarihinde elektrik kesintisi yapılacak. Planlı kesinti programı kapsamında bu kesintiler, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca gibi birçok ilçeyi etkileyecek. Elektrik kesintisinin nedeni ve kesintinin ne zaman sona ereceği gibi detaylar, BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programında belirtilmektedir. Bu kesintiler, planlı yatırım ve bakım çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.

ARNAVUTKÖY İlçesi Kesinti Programı

  • 23 Ocak Salı: Arnavutköy Merkez ve çevresindeki mahallelerde 09:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıca, Karlıbayır mahallesi ve Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz mahallesinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında kesinti olacak.

AVCILAR İlçesi Kesinti Programı

  • 23 Ocak Salı: Ambarlı mahallesinde 13:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleşecek.

BAĞCILAR İlçesi Kesinti Programı

  • 23 Ocak Salı: 15 Temmuz mahallesinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında, Mahmutbey mahallesinde 00:00 - 06:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

BAHÇELİEVLER İlçesi Kesinti Programı

  • 23 Ocak Salı: Kocasinan Merkez ve Yenibosna Merkez mahallelerinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

BAKIRKÖY İlçesi Kesinti Programı

  • 23 Ocak Salı: Ataköy ve Yenimahalle mahallelerinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleşecek.

BAŞAKŞEHİR İlçesi Kesinti Programı

  • 23 Ocak Salı: Kayabaşı mahallesinde 00:01 - 06:01 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

BEYLİKDÜZÜ İlçesi Kesinti Programı

  • 23 Ocak Salı: Barış, Büyükşehir ve Kavaklı mahallelerinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

BEYOĞLU İlçesi Kesinti Programı

  • 23 Ocak Salı: Piripaşa mahallesinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleşecek.

BÜYÜKÇEKMECE İlçesi Kesinti Programı

  • 23 Ocak Salı: Sinanoba mahallesinde 01:00 - 06:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Bu kesinti programları, planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek ve ilgili saatlerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

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