Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu hepinizi çok ilgilendiriyor. Saat verildi. Acil öğrenmek gerek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 22 ilçesinde 23 Ocak tarihinde elektrik kesintisi yapılacak. Planlı kesinti programı kapsamında bu kesintiler, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca gibi birçok ilçeyi etkileyecek. Elektrik kesintisinin nedeni ve kesintinin ne zaman sona ereceği gibi detaylar, BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programında belirtilmektedir. Bu kesintiler, planlı yatırım ve bakım çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.