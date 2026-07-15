Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan "İrade Bizim, Zafer Bizim" dergisi yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince hazırlanan, milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkışını farklı yönleriyle işleyen dergide, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "15 Temmuz'un Maarifimize Yüklediği Mesuliyet" başlıklı ön sözü yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yılı kapsamında özel bir dergi yayımladı.

Bakan Tekin, ön sözünde 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin kendi kaderi üzerinde vesayet kurulmasına izin vermediğini, hiçbir vesayet odağının milletin üstünde bir güç olarak varlık gösteremeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiğini belirterek şu ifadeleri kaydetti:

O gece sokaklara çıkan on binler, devletin gerçek sahibinin yine milletin kendisi olduğunu yüreklerindeki imanla canı pahasına haykırdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlarda tecessüm eden o kudret, milletimizin esarete rıza göstermeyen karakterinin, devlet-millet bütünlüğünün ve demokrasi idrakinin en açık tezahürü olarak tarih sayfalarına kazındı.

FETÖ'nün darbe girişiminin bir gecede ortaya çıkan münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Tekin, örgütün yıllar boyunca dini değerleri perde, eğitimi zemin, bürokrasiyi mevzi ve gençliği insan kaynağı olarak kullandığını son aşamada ise silahını millete ve meşru yönetime çevirdiğini kaydetti.