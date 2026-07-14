MEB duyurdu: BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı
Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmen seçme ve atama sürecinde sözlü sınav sonuçlarını ve atamaya esas puanları açıkladı. Adaylar sonuçlara itirazlarını 16-17 Temmuz tarihlerinde yapabilecek. Tercih işlemleri ise 27-31 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.
BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM sınavına ilişkin adayların sözlü sınav puanları ile atamaya esas puanlarının erişime açıldığını duyurdu.
BİLSEM SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, 16-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılabilecek.
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itiraz sonuçları, başvuru sahiplerine il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilecek.
Faks veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.
BİLSEM ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Atama için tercihler, 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.
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