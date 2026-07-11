Adli tatil 2026 ne zaman? Adli tatilde hangi davalar görülür?

Adli tatil süresince bazı mahkemeler görevlerini sürdürüyor. Özellikle acele görülmesi gereken davalar, tutukluluk incelemeleri, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi işlemler adli tatil kapsamında da yürütülebiliyor.

Yeni adli yıl 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Bunun yanında tarafların hak kaybı yaşamaması için yasal süreler ve tebligat süreçleri de önemini koruyor. Bu nedenle adli tatil döneminde devam eden davalarla ilgili süreçlerin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.