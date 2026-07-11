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Adli tatil 2026 ne zaman? Adli tatilde hangi davalar görülür?

Adli tatil tarihleri (2026) hukuk dünyasının gündeminde yer alıyor. Davası devam eden, yeni dava açacak veya hukuki süreci bulunan vatandaşlar mahkemelerde işlemlerin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Kanun kapsamında her yıl uygulanan adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. 2026 adli tatil 20 Temmuz’da başlayacak, 31 Ağustos’ta sona erecek. Bu süreçte bazı dava ve işlemler devam ederken, yeni adli yıl 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

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Adli tatil 2026 ne zaman? Adli tatilde hangi davalar görülür?

Adli tatil için geri sayım başladı. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kapsamında her yıl uygulanan adli tatil dönemi, 2026 yılında da belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilecek.

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mahkemelerdeki işleyişi yakından ilgilendiren adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Mahkemelerde adli tatil dönemi 20 Temmuz 2026’da başlayacak.Mahkemelerde adli tatil dönemi 20 Temmuz 2026’da başlayacak.

Adli tatil döneminde tüm yargı süreçleri tamamen durmuyor.

Kanunlarda belirtilen bazı dava ve işlemler bu dönemde de görülmeye devam ediyor.

Adli tatil 31 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.Adli tatil 31 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

Adli tatil süresince bazı mahkemeler görevlerini sürdürüyor. Özellikle acele görülmesi gereken davalar, tutukluluk incelemeleri, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi işlemler adli tatil kapsamında da yürütülebiliyor.

Yeni adli yıl 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.Yeni adli yıl 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Bunun yanında tarafların hak kaybı yaşamaması için yasal süreler ve tebligat süreçleri de önemini koruyor. Bu nedenle adli tatil döneminde devam eden davalarla ilgili süreçlerin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

Bazı dava ve hukuki işlemler tatil döneminde de devam edecek.Bazı dava ve hukuki işlemler tatil döneminde de devam edecek.

2026 adli tatilinin sona ermesiyle birlikte mahkemelerde normal çalışma düzenine dönülecek ve yeni adli yıl başlayacak. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla başlayacak.

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