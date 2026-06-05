TBMM 2026 tatil takvimi netleşti: Meclis hangi tarihte tatile girecek?

Meclis'in tatil süresi bir yasama yılı içinde üç ayı aşamıyor.

TBMM, Anayasa'nın 93. maddesi ve İçtüzük'ün 5. maddesi uyarınca her yıl 1 Temmuz'da tatile giriyor.

Anayasa ve Meclis İçtüzüğü hükümleri doğrultusunda TBMM'nin yıllık tatil süresi belirlenirken, yasama faaliyetlerinin durumu da dikkate alınıyor. Meclis, farklı bir karar alınmaması halinde 1 Ekim'de yeniden çalışmalarına başlayarak yeni yasama yılına giriş yapıyor.

Bununla birlikte, Genel Kurul gündeminde bulunan yasa teklifleri, komisyon çalışmaları ve devam eden görüşmeler nedeniyle tatil tarihi ertelenebiliyor. Yasama faaliyetlerinin yoğunlaştığı dönemlerde milletvekilleri çalışmalarını sürdürdüğü için Meclis'in tatil kararı daha ileri bir tarihe bırakılabiliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma takvimi, Anayasa'nın 93. maddesi ile TBMM İçtüzüğü'nün 5. maddesi kapsamında düzenleniyor. Bu hükümlere göre Meclis, her yılın 1 Temmuz tarihinde tatile giriyor.

TATİL SÜRESİ NE KADAR OLABİLİYOR?

Mevzuata göre TBMM'nin bir yasama yılı içerisindeki tatil süresi üç ayı aşamıyor. Bu nedenle yaz tatili belirli sınırlar içerisinde uygulanırken, ihtiyaç duyulması halinde Meclis olağanüstü toplantıya da çağrılabiliyor.

MECLİS TATİLİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre farklı bir karar alınmadığı sürece TBMM'nin yaz tatili 1 Ekim tarihinde sona eriyor. Meclis, bu tarihte yeni yasama yılını açarak çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Ancak gerekli görülmesi halinde Cumhurbaşkanı veya milletvekillerinin belirli bir çoğunluğunun talebiyle TBMM, tatil döneminde de toplantıya çağrılabiliyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Haberler