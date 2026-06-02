'Kripto para bağımlılığı gerçek': Uzmanlar kumar bağımlılığına benzetiyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Castle Craig danışmanlık hizmetleri direktörü Jamie Giles, kripto para bağımlılığının tedavi merkezlerinde yıllardır karşılarına çıktığını ve sorunun kripto paranın kendisi değil kişinin davranışını kontrol edememesi olduğunu belirtti.

ABD'de 4 binden fazla katılımcıyla yapılan araştırmada kripto para alıp satanların yaklaşık üçte ikisinde riskli ya da problemli kumar davranışları görüldü.

Uzmanlar sorunlu kripto kullanımının daha çok genç erkeklerde görüldüğünü ve kişilerin maddi zararı kapatmak için kripto al-sat işlemlerine yöneldiğini aktardı.

Premier League kulüplerinin yaklaşık yüzde 70'inin bir kripto para ya da işlem platformu ortağı bulunuyor.

İngiltere Finansal Davranış Otoritesi kripto alanında denetimi sıkılaştırarak yetkisiz tanıtımları kaldırıyor, gençlere yönelik reklamlara sınırlama getiriyor ve para yatırma limitleri gündeme alıyor.

Kripto para piyasaları haftanın 7 günü, günün 24 saati açık. Denetimin sınırlı olması ve uygulamaların kullanıcıyı ekrana bağlı tutan yapısı, özellikle risk altındaki kişiler için ciddi bir tehlike yaratabiliyor. Euronews Health'e konuşan Castle Craig danışmanlık hizmetleri direktörü Jamie Giles, sorunlu kripto kullanımının yıllardır tedavi merkezlerinde karşılarına çıktığını söyledi. Giles'a göre mesele kripto paranın kendisi değil, kişinin bu alandaki davranışını kontrol edememesi.

Büyük kayıplar, kaygı ve depresyonu daha da ağırlaştırabiliyor. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir) BAĞIMLILIK YATIRIM KARARIYLA BAŞLAMIYOR Giles, problemli kripto yatırımını varlık türüne göre değil, davranışa göre değerlendirdiklerini belirtti. Ona göre kripto para, tıpkı alkol gibi tek başına sorun değil. Birçok kişi kriptoya sorumlu şekilde yatırım yapabiliyor. Sorun, kişinin kontrolü kaybetmesiyle başlıyor. Uzmanın dikkat çektiği belirtiler şöyle: Sürekli piyasayı takip etme

Zararları telafi etmek için daha fazla işlem yapma

Bırakmak ya da azaltmak isteyip başaramama

Finansal, psikolojik ya da ailevi zarara rağmen devam etme

İşlem miktarını ve ekran başında geçirilen zamanı gizleme Giles'a göre bu tablo, tek seferlik kötü bir yatırım kararından farklı. Kişi, daha iyi bilmesine rağmen tekrar tekrar ekrana dönüyor ve duygusal hayatını kripto fiyatlarına göre yaşamaya başlıyor.