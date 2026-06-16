Nesli tükendiği sanılan cüce tilki 20 yıl sonra ilk kez fotoğraflandı

Tilki, sağlık kontrolünün ardından koruma alanında yeniden doğaya bırakıldı. FOTOĞRAFLAR BİLİMSEL ÇALIŞMAYA GİRDİ Yetkililerin çektiği ilk fotoğraflar, Cozumel tilkisinin hala yaşadığını gösteren en güçlü kanıt oldu. Karşılaşma, 4 Mayıs'ta Neotropical Biology and Conservation dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada belgelendi. Araştırmacılara göre bu kayıt sevindirici olsa da tablo oldukça kırılgan. Çünkü türün kalan nüfusu, dağılım alanı ve ekolojisi hakkında hala çok az bilgi bulunuyor.

ADA YAŞAMI TİLKİYİ KÜÇÜLTMÜŞ OLABİLİR Cozumel tilkisinin boyutları, ada cüceleşmesi adı verilen evrimsel sürece örnek gösteriliyor. Bu süreçte bazı hayvanlar, sınırlı kaynak ve dar yaşam alanı nedeniyle adalarda daha küçük hale geliyor. Adada küçülmüş tek memeli tilki değil. Cozumel'deki cüce rakunlar ve cüce koatiler de bu duruma örnek gösterilen türler arasında yer alıyor.

GEÇMİŞİ 5 BİN YIL ÖNCESİNE UZANIYOR Arkeolojik bulgular, Cozumel tilkilerinin adada en az 5 bin yıldır yaşadığını gösteriyor. Araştırmacılar, bu varlığın Maya uygarlığının bölgeye gelişinden önceye dayandığını belirtiyor. Çalışmada, tilkilerin adadaki geçmişinin on binlerce yıl öncesine kadar uzanmış olabileceği de ifade edildi. Ancak bu olasılığın netleşmesi için daha fazla genetik ve morfolojik inceleme gerekiyor.