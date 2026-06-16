Nesli tükendiği sanılan cüce tilki 20 yıl sonra ilk kez fotoğraflandı
Meksika'nın Cozumel Adası'nda 20 yıldır izine rastlanmayan ve neslinin tükendiğinden endişe edilen cüce tilki, bir otoyol yakınında canlı olarak bulunarak ilk kez fotoğraflandı. Bilim insanları, Maya uygarlığından bile daha eski bir geçmişe sahip olduğu düşünülen bu gizemli yırtıcının acilen koruma altına alınması gerektiğini açıkladı.
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- Meksika'nın Cozumel Adası'nda 2001 yılından bu yana izine rastlanmayan Cozumel tilkisi 14 Eylül 2023'te yeniden görüldü ve ilk kez fotoğraflandı.
- Cozumel Parklar ve Müzeler Vakfı görevlileri tarafından yakalanan yetişkin erkek tilki sağlık kontrolünden sonra Laguna Colombia State Reserve'de doğaya bırakıldı.
- Cozumel tilkisi ana karadaki gri tilkilere göre yüzde 20 ila yüzde 40 daha küçük olup ada cüceleşmesi evrimsel sürecine örnek gösteriliyor.
- Arkeolojik bulgular Cozumel tilkilerinin adada en az 5 bin yıldır yaşadığını gösteriyor.
- Araştırmacılar türün güneyindeki sınırlı yaşam alanının yapılaşma, istilacı türler ve doğal afetler nedeniyle tehdit altında olduğunu belirterek acil koruma önlemleri çağrısında bulundu.
Nesli tükendi sanılıyordu: Cozumel tilkisi ilk kez fotoğraflandı
Meksika'nın Cozumel Adası'nda yıllardır izine rastlanmayan cüce tilki ilk kez fotoğraflandı. LiveScience'ın haberine göre, neslinin tükendiğinden endişe edilen Cozumel tilkisinin hala yaşadığı kanıtlandı ancak araştırmacılar türün ciddi koruma ihtiyacı olduğunu belirtti.
20 YILI AŞAN SESSİZLİK BOZULDU
Cozumel tilkisi, Meksika'da Cancún açıklarındaki Cozumel Adası'nda yaşayan gizemli bir yırtıcı olarak biliniyor. Bu küçük hayvan, ana karadaki gri tilkilere göre yaklaşık yüzde 20 ila yüzde 40 daha küçük.
Araştırmacılar, bu popülasyonun henüz tam olarak tanımlanmamış ayrı bir tür olabileceğini düşünüyor. Tilkiye ait son doğrulanmış kayıt 2001 yılına dayanıyordu.
YOL KENARINDA FARK EDİLDİ
Yeniden keşif, adanın güneydoğu kesimindeki bir otoyol yakınında görülen şaşkın haldeki bir hayvan ihbarıyla başladı. Cozumel Parklar ve Müzeler Vakfı görevlileri, 14 Eylül 2023'te yetişkin erkek tilkiyi yakaladı.
Hayvanın sağlık kontrolü yapıldıktan sonra tilki yeniden doğaya bırakıldı. Bırakıldığı yer, yakalandığı bölgenin hemen güneyindeki koruma alanı Laguna Colombia State Reserve oldu.
FOTOĞRAFLAR BİLİMSEL ÇALIŞMAYA GİRDİ
Yetkililerin çektiği ilk fotoğraflar, Cozumel tilkisinin hala yaşadığını gösteren en güçlü kanıt oldu. Karşılaşma, 4 Mayıs'ta Neotropical Biology and Conservation dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada belgelendi.
Araştırmacılara göre bu kayıt sevindirici olsa da tablo oldukça kırılgan. Çünkü türün kalan nüfusu, dağılım alanı ve ekolojisi hakkında hala çok az bilgi bulunuyor.
ADA YAŞAMI TİLKİYİ KÜÇÜLTMÜŞ OLABİLİR
Cozumel tilkisinin boyutları, ada cüceleşmesi adı verilen evrimsel sürece örnek gösteriliyor. Bu süreçte bazı hayvanlar, sınırlı kaynak ve dar yaşam alanı nedeniyle adalarda daha küçük hale geliyor.
Adada küçülmüş tek memeli tilki değil. Cozumel'deki cüce rakunlar ve cüce koatiler de bu duruma örnek gösterilen türler arasında yer alıyor.
GEÇMİŞİ 5 BİN YIL ÖNCESİNE UZANIYOR
Arkeolojik bulgular, Cozumel tilkilerinin adada en az 5 bin yıldır yaşadığını gösteriyor. Araştırmacılar, bu varlığın Maya uygarlığının bölgeye gelişinden önceye dayandığını belirtiyor.
Çalışmada, tilkilerin adadaki geçmişinin on binlerce yıl öncesine kadar uzanmış olabileceği de ifade edildi. Ancak bu olasılığın netleşmesi için daha fazla genetik ve morfolojik inceleme gerekiyor.
YAŞAM ALANI DARALIYOR
Güncel ve geçmiş gözlemler, Cozumel tilkilerinin adanın güneyinde çok sınırlı bir alanda yaşıyor olabileceğini gösteriyor. Bu bölge, yapılaşma ve arazi kullanımındaki değişim nedeniyle giderek daha fazla baskı altında.
Araştırmacılar ayrıca istilacı türler ve doğal afetlerin de tilkinin yaşam alanı için tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Bu nedenle keşif, yalnızca bilimsel bir kayıt değil, aynı zamanda koruma çağrısı olarak görülüyor.
ARAŞTIRMACILARDAN ACİL ÇAĞRI
Çalışmanın yazarları, Cozumel tilkisinin mevcut nüfusunun ve dağılımının belirlenmesi için kapsamlı saha araştırmaları yapılmasını önerdi. Türün evrimsel konumunun anlaşılması için genetik incelemelerin de gerekli olduğu vurgulandı.
Uzmanlara göre öncelik, Cozumel'in güneyindeki olası yaşam alanlarının korunması ve insan-yaban hayatı çatışmasının azaltılması olmalı. Araştırmacı Travis Bayer, belirsizliğin bile koruma için güçlü bir eylem çağrısı olduğunu söyledi.