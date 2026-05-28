85 yıllık atmosfer arşivi açıldı: Doğduğunuz gün ve saatte hava nasıldı?
Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, son 85 yılın meteoroloji verilerini içeren dijital zaman makinesini kullanıma açtı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in "yüksek doğruluklu ERA5 veri setiyle destekleniyor" diyerek açıkladığı yeni sistem sayesinde doğduğunuz gün ve saatte dünyanın herhangi bir noktasındaki hava durumunu adım adım sorgulamak artık mümkün. İşte geçmiş hava durumu arşivine dair tüm detaylar ve sorgulama ekranı.
