85 yıllık atmosfer arşivi açıldı: Doğduğunuz gün ve saatte hava nasıldı?

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi, son 85 yılın meteoroloji verilerini içeren dijital zaman makinesini kullanıma açtı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in "yüksek doğruluklu ERA5 veri setiyle destekleniyor" diyerek açıkladığı yeni sistem sayesinde doğduğunuz gün ve saatte dünyanın herhangi bir noktasındaki hava durumunu adım adım sorgulamak artık mümkün. İşte geçmiş hava durumu arşivine dair tüm detaylar ve sorgulama ekranı.

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından geliştirilen yeni dijital platform, kullanıcıları adeta atmosferik bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Sistem sayesinde insanlar artık doğdukları gün ve saatte dünyanın herhangi bir noktasındaki hava durumunu saniye saniye inceleyebiliyor.

ATMOSFER İÇİN DİJİTAL ZAMAN MAKİNESİ

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin kullanıma sunduğu uygulama, son 85 yıla ait meteorolojik verileri erişilebilir hale getiriyor. Kullanıcılar harita üzerinden herhangi bir konumu seçerek geçmiş hava olaylarını detaylı biçimde görüntüleyebiliyor.

Platform; sıcaklık, yağış, hava basıncı, rüzgar hareketleri ve jet akımları gibi birçok atmosferik veriyi aynı anda sunuyor. Üstelik sistem yalnızca günlük ortalamaları değil, saatlik değişimleri de gösteriyor.

DOĞDUĞUNUZ GÜNKÜ HAVA SAAT SAAT GÖRÜLEBİLİYOR

Sistemi kullanmak oldukça basit. Siteye giriş yapan kullanıcıların ilk olarak sol üst bölümden tarih seçmesi gerekiyor. Ardından harita üzerinden doğdukları konumu işaretleyen kullanıcılar, seçilen günün meteorolojik geçmişine ulaşabiliyor.

Platform seçilen tarihteki hava olaylarını yaklaşık 48 saatlik zaman dilimi içinde görselleştirerek sunuyor. Böylece kullanıcılar doğdukları andaki atmosfer koşullarını detaylı şekilde inceleyebiliyor

85 YILLIK DEV VERİ ARŞİVİ KULLANILIYOR

Uygulamanın altyapısında ERA5 yeniden analiz veri seti ile Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) arşivleri yer alıyor. Bu sistem sayesinde geçmiş hava olayları yüksek doğruluk oranıyla yeniden modelleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de uygulamayla ilgili değerlendirmede bulundu. Şen, sistemin atmosfer için bir zaman makinesi işlevi gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son 85 yıldan herhangi bir tarihi seçin, dünyanın herhangi bir noktasına tıklayın ve saniyeler içinde o anın havasını izleyebilirsiniz. Sıcaklık, rüzgar, basınç, yağış, jet akımları… Hepsi ERA5 yeniden analiz veri seti ve ECMWF arşiviyle destekleniyor."

SİTEYE NASIL GİRİLİYOR?

Platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar şu adımları takip edebiliyor:

  • Doğum tarihini seçin
  • Harita üzerinden konumu belirleyin
  • Saatlik hava verilerini inceleyin
  • Atmosferik değişimleri görsel haritalarla takip edin
Uygulamaya "weather-replay.climate.copernicus.eu" adresi üzerinden erişilebiliyor.

