CANLI YAYIN
Geri

Avrupa Yakası'nda 21 ilçede elektrik kesintisi: Yarın sabahtan itibaren 9 saati aşabilir!

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki 21 ilçede yarın sabah saatlerinden itibaren bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ tarafından paylaşılan güncel programda bazı bölgelerde kesinti süresinin 9 saati aşması beklenirken, en uzun kesintinin Sultangazi'de gerçekleşeceği açıklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avrupa Yakası'nda 21 ilçede elektrik kesintisi: Yarın sabahtan itibaren 9 saati aşabilir!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • BEDAŞ, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Avrupa Yakası'nda bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulayacak.
  • Kesintiler Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi ilçelerinde uygulanacak.
  • En erken kesinti saat 07.30'da Güngören'de başlayacak, bazı ilçelerde ise elektrikler 09.00'dan itibaren kesilecek.
  • Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde 08.30-18.00 saatleri arasında yapılacak yatırım çalışması günün en uzun kesinti aralığı olacak.
  • Kesintiler ilçelere göre farklı saat aralıklarında gerçekleşecek ve çoğu akşam 18.00'e kadar sürecek.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 17 Haziran Çarşamba günü birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ'ın duyurduğu programa göre bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesintiler sabah başlayıp akşam 18.00'e kadar sürecek.

Kesintiler 17 Haziran’da Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçeyi etkileyecek. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir) Kesintiler 17 Haziran’da Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçeyi etkileyecek. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

KESİNTİLER SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından açıklanan planlı kesinti listesinde Avrupa Yakası'ndaki çok sayıda mahalle ve sokak yer aldı.

Programda en erken kesinti 07.30'da Güngören'de başlayacak. Bazı ilçelerde ise elektrikler 09.00'dan itibaren kesilecek.

Avrupa Yakası'nda 21 ilçede elektrik kesintisi: Yarın sabahtan itibaren 9 saati aşabilir!-3

BAKIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Kesintilerin nedeni bakım programı ve yatırım programı çalışmaları olarak açıklandı. Bu nedenle aynı ilçede farklı mahallelerde farklı saat aralıkları uygulanacak.

Sultangazi'de 08.30-18.00 arasında yapılacak yatırım çalışması, günün en uzun kesinti aralıklarından biri olacak.

Çalışmalar bakım ve yatırım programı kapsamında planlı olarak yapılacak.Çalışmalar bakım ve yatırım programı kapsamında planlı olarak yapılacak.

İŞTE 17 HAZİRAN ÇARŞAMBA BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İlçe ilçe planlı elektrik kesintisi programı şöyle:

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.30 – 17.00Bakım programı çalışmasıMehmet Akif Ersoy Mah. ve civarı
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıHadımköy Mah., Alparslan Türkeş, Alpertunga, Altun, Cahit Sıtkı Tarancı, Esenler, Gurur, Mevlana, Omurtak, Şerafettin sk. ve civarı
09.00 – 15.00Yatırım programı çalışmasıAtatürk Mah., Aydınlı, Baltacı, Gelibolu, Körfez, Nihan, Tevhid, Zeynep sk.; Yunus Emre Mah., Akduman sk. ve civarı
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıHadımköy Mah., Hasan Polatkan, Yaşar Doğu sk. ve civarı
09.30 – 17.00Yatırım programı çalışmasıDursunköy Mah., Ağıl Bayır, Basır, Bilgealp, Dere Yatağı, Dursunköy, Dursunköy-Baklalı, Dursunköy-Boyalık, Dursunköy-Yassıören, Efe, Endülüs, Göztepe, Hadımköy-Dursunköy, Koral, Salman, Sarı Çiğdem, Sağlık, Seyyid, Uygur, Çitlembik, Özçetin sk.; Tayakadın Mah., Akıncılar sk. ve civarı
09.00 – 15.00Yatırım programı çalışmasıAnadolu Mah., Amiral, Atasay, Bandırma, Baştopçu, Cemsultan, Dede Efendi, Efdal, Erinç, Eriş, Eşraf, Fatmagül, Fazlı, Fehim, Gökben, Gökova, Hoca Ahmet Yesevi, Hoşdere, Kadriye, Mareşal Fevzi Çakmak, Necip Fazıl, Orhan, Sadun, Salkım Söğüt, Samimi, Tayfur, Tutkun, Yurdagül, Zümre, Üçnar sk. ve civarı

Avcılar Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıFiruzköy Mah., Süvari, Çağan, İnönü sk. ve civarı
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıCihangir Mah., Arpacı, Bebe, Hardal, Keramet, Çiğdem sk.; Merkez Mah., Estim, Keramet, Pınar, Tipatan, Çiğdem sk. ve civarı
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıMustafa Kemalpaşa Mah., Demet, Hilal, Karanfil, Orhan Gazi sk.; Üniversite Mah., Fidan sk. ve civarı

Bağcılar Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıBağlar Mah., Yavuz Sultan Selim sk. ve civarı
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıBağlar Mah., Yalçın Koreş sk. ve civarı
09.00 – 17.00Yatırım programı çalışmasıDemirkapı Mah., 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, Halide Edip Adıvar sk.; Yenimahalle, 1513, 1519, Bağcılar Asfaltı, Şehit Günay Polat sk. ve civarı
08.30 – 12.30Yatırım programı çalışmasıMahmutbey Mah., 2611. sk. ve civarı

Bahçelievler Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıYenibosna Merkez Mah., Kavak, Kör, Yalçınkoreş, Çınar sk. ve civarı

Bayrampaşa Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
12.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıKocatepe Mah., 13, 15, 5, 6. sokaklar, Yağ İskelesi ve Şehir Parkı sk. ve civarı

Beşiktaş Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 – 15.00Bakım programı çalışmasıKuruçeşme Mah., Ahmet Adnan Saygun, Çağrı sk.; Ortaköy Mah., Ahmet Adnan Saygun, Canan sk.; Ulus Mah., Ahmet Adnan Saygun, Canan sk. ve civarı

Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıDereağzı Mah., Adil, Aybora, Bahariye, Bakır, Bilal, Damlasakız, Kardeşler, Kuruçeşme, Lokman, Maden, Maltuz, Mağrur, Mekik, Melis, Meteor, Reyhan, Seher, Sultan Fatih, Ziya Gökalp, Özveren, Şule sk. ve civarı
09.00 – 17.00Yatırım programı çalışmasıDereağzı Mah., Cansu, Demetim, Girne, Hasan Tahsin, Yarasa, Çamcözü sk. ve civarı
09.00 – 17.00Yatırım programı çalışmasıMarmara Mah., 234, 5, 7, 9. sokaklar; Güzide, Hürriyet, İhlas sk. ve civarı

Beyoğlu Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
12.00 – 18.00Bakım programı çalışmasıKaptanpaşa Mah. ve civarı
09.00 – 17.00Yatırım programı çalışmasıFiruzağa, Kuloğlu ve Katip Mustafa Çelebi mahalleleri, Defterdar Yokuşu, Kadireler Yokuşu, Palaska, Taktaki Yokuşu, Nuru Ziya, Timurtaş, Turnacıbaşı, Veled Çelebi sk. ve civarı

Büyükçekmece Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıCelaliye Mah., Abide, Altınkaya, Aslanbaba, Bahar, Diker, Elmas, Emirbeyazıt, Gemici, Gül, Hacı Kadir, İstiklal, Kaldırım, Kamber Öner, Kaymak, Kumlu, Mazı, Nihat Kısım, Seğmen, Tepe, Toprak, Uçar, Yaşar Kırımlı sk. ve civarı

Esenler Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
11.00 – 16.00Bakım programı çalışmasıFevzi Çakmak Mah., 1113, 1114, Fevzi Çakmak sk. ve civarı
12.00 – 16.30Bakım programı çalışmasıKemer Mah. ve civarı
08.30 – 12.30Yatırım programı çalışmasıTurgut Reis Mah., 400, 404. Çıkmaz, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 420, 432, 433, 434, 440, Anadolu, Karaosmanoğlu sk. ve civarı
09.00 – 14.00Bakım programı çalışmasıMenderes Mah., 324, 329, 343, 344, 345, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 358, 359, 360, 377, 384, Endülüs sk. ve civarı
08.30 – 12.30Yatırım programı çalışmasıHavaalanı Mah., Anadolu, Gazeteci, Temsil, 28 Nisan, İnönü, Barış, Batı, Koşuyolu, Bağcılar Caddesi ve civarındaki sokaklar

Esenyurt Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıPınar, Selahaddin Eyyubi ve Çınar mahalleleri, 1474, 1475, 1480, 1481, 1484, 1485, 1488, 1495, 1498, 1500, 1501, 1503, 1507, 1510, 1512, 1516, 1518, 1520, 1521, 1523, 1525, 1526. sokaklar ve civarı
10.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıFatih Mah., 869. sk.; Talatpaşa Mah., 1009, 1022. sokaklar ve Pazaryolu sk. ve civarı

Eyüpsultan Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 – 13.00Bakım programı çalışmasıMithatpaşa Mah., 1. Çiğdem, Bahçeköy, Fırat, Koru, Kubilay, Safir, İnci sk. ve civarı
12.00 – 17.00Yatırım programı çalışmasıMimar Sinan Mah., Çatal Çiftlik sk.; Mithatpaşa Mah., Bahçeköy, Sare sk. ve civarı

Fatih Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıBeyazıt Mah., Mercan Hanı Çıkmazı, Mührüdar Eminpaşa, Yağlıkçılar, Hoca Gıyasettin, Pertevpaşa, Sağlık, Zincirciler, Süleymaniye, Yörük, Vezir Hanı sk. ve civarı
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıAksaray Mah., Cerrahpaşa, Kürkçübaşı Külhanı, Musa Kazım Efendi, Şem-i Molla Mektebi sk. ve civarı

Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıKazım Karabekir Mah., 813, 814, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 826, 827, 830. sokaklar ve Hekimsuyu sk. ve civarı

Güngören Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
07.30 – 11.30Bakım programı çalışmasıHaznedar Mah., Arda, Posta sk. ve civarı
08.00 – 12.00Bakım programı çalışmasıGüneştepe Mah., Denizci, Müşküle, Zühre sk. ve civarı
09.00 – 13.00Bakım programı çalışmasıAbdurrahman Nafiz Gürman Mah., Altay sk. ve civarı
10.00 – 14.00Bakım programı çalışmasıGüneştepe ve Merkez mahalleleri, Soğanlı, Ali Ruhi Bozkır, Aydınlar, Bayraktar, Bağçı, Bağlar, Erikli, Fevzi Çakmak, Gazi Osman Paşa, Kemaliye, Pelit, Şehit Er Ayhan Kocaman, Şükran sk. ve civarı
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıAkıncılar, Güven ve Haznedar mahalleleri, Posta, Çeliktürk, Çetintürk, Çizmeci, İnönü sk.; Güven Mah., Cami, Menderes, Okul, Çalışlar, İnönü sk.; Haznedar Mah., Cami, Menderes, Tevfik Fikret, İlkyuva, Şevketdağ sk. ve civarı
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıAkıncılar ve Merkez mahalleleri, Ata, Horhor, Namık Kemal, Çeliktürk, Çetintürk, Çubukçu, Çukurova sk.; Merkez Mah., Abdi İpekçi, Süleyman Nazif, Zübeyde Hanım, Ziya Gökalp, Şemsi Paşa sk. ve civarı
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıAkıncılar, Merkez ve Güven mahalleleri, Abdi İpekçi, Ata, Cemal Gürsel, Dalgıç, Horhor, Namık Kemal, Posta, Çetintürk, Çubukçu, Çukurova sk.; Güven Mah., Posta, Çayır sk. ve civarı

Kağıthane Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 – 15.00Bakım programı çalışmasıÇeliktepe Mah., Muratpaşa sk. ve civarı
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıHamidiye Mah., Arife, Cabir, Durak, Limon, Yeşim, Ekin, Ferahevler, Eski Ağaç, Tarçın sk. ve civarı

Küçükçekmece Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 – 18.00Bakım programı çalışmasıAtakent Mah., 19. sokak, Cumhuriyet sk. ve civarı

Sarıyer Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 – 18.00Bakım programı çalışmasıAyazağa Mah., Dereboyu 1 sk.; Kocataş Mah., Dereboyları, Çırcır Deresi sk.; Maden Mah., Burçin, Dereiçi, Çırcır Bekar Dere, Çırcır Deresi, Çırcırtepe Yolu sk.; Zekeriyaköy Mah., Acarlar-Kasımpatı sk. ve civarı
09.00 – 18.00Bakım programı çalışmasıZekeriyaköy Mah., Acarlar-Fulya, Acarlar-Ihlamur, Acarlar-Kasımpatı, Acarlar-Kayın, Acarlar-Meşe, Acarlar-Mimoza, Acarlar-Selvi, Acarlar-Çınar ve Kilyos sk. ve civarı

Silivri Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
11.00 – 14.00Bakım programı çalışmasıAkören Mah., Sultan Çeşme sk., Sultan Suyu sk. ve civarı
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıFener Mah., Acabuga, Aral, Ata Eren, Aydınlık, Bahtiyar, Bekir, Bülbül, Cami, Çiğdem, Dalga, Defne, Eski Çevre, Esma, Fener, Gökkuşağı, Gülbahçe, Gülzade, Ihlamur, Işık, Kabay, Karasakal, Kaygın, Kestanelik, Komutan, Marifet, Martı, Okta, Saadet, Sahil, Sancaktar, Şifa, Teke, Ufuk, Üstün, Yalı, Yatık sk. ve civarı
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıSancaktepe Mah., Akçaköy, Altınhoroz, Aydoğdu, Bahadır, Bağlı, Bektaş, Cihancık, Çoban Yıldızı, Demirci, Gülbahçe, İskele, Kadir, Kalem, Karamehmet, Okul, Sarı, Selimiye, Sırtlan, Şimşek, Toros, Tosun, Ümit, Yabgu, Zümrüt sk. ve civarı
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıSancaktepe Mah., Rehber, Soydaş, Silvan, Tambur, Temmuz, Terim, Türkmen, Uyum, Vazife, Yeniğin, Yılmaz Çıkmazı, Yoncalı, Yüksel, Zekat, Zühre, Ömür, Övünç, Şadi, Şenay, Şimal sk. ve civarı
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıBalaban Mah., Böğürtlen, Kalekapı, Ömer Seyfettin sk. ve civarı
09.00 – 17.00Bakım programı çalışmasıSeymen Mah., Akçora, Mondros, Reşat, Yurdum sk.; Yolçatı Mah., Huduboyu, Mondros sk. ve civarı

Sultangazi Elektrik Kesintisi

SaatÇalışma TürüEtkilenecek Mahalle ve Sokaklar
09.00 – 18.00Bakım programı çalışmasıCebeci Mah., 2592, 2594. sokaklar ve civarı
08.30 – 18.00Yatırım programı çalışmasıCebeci Mah., 2587, 2592, 2594, 2596, 2597, 2598, 2602, 2603, 2605. sokaklar ve civarı

Takvim Kaynak Tercihleri
Nefesiniz parmak izi gibi: Bilim insanları hastalıkları böyle tahmin edecek
SONRAKİ HABER

Bilim hastalıkları böyle tahmin edecek
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Haberler

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler