Avrupa Yakası'nda 21 ilçede elektrik kesintisi: Yarın sabahtan itibaren 9 saati aşabilir!
İstanbul Avrupa Yakası'ndaki 21 ilçede yarın sabah saatlerinden itibaren bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ tarafından paylaşılan güncel programda bazı bölgelerde kesinti süresinin 9 saati aşması beklenirken, en uzun kesintinin Sultangazi'de gerçekleşeceği açıklandı.
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- BEDAŞ, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Avrupa Yakası'nda bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulayacak.
- Kesintiler Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi ilçelerinde uygulanacak.
- En erken kesinti saat 07.30'da Güngören'de başlayacak, bazı ilçelerde ise elektrikler 09.00'dan itibaren kesilecek.
- Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde 08.30-18.00 saatleri arasında yapılacak yatırım çalışması günün en uzun kesinti aralığı olacak.
- Kesintiler ilçelere göre farklı saat aralıklarında gerçekleşecek ve çoğu akşam 18.00'e kadar sürecek.
İstanbul Avrupa Yakası'nda 17 Haziran Çarşamba günü birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ'ın duyurduğu programa göre bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesintiler sabah başlayıp akşam 18.00'e kadar sürecek.
KESİNTİLER SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından açıklanan planlı kesinti listesinde Avrupa Yakası'ndaki çok sayıda mahalle ve sokak yer aldı.
Programda en erken kesinti 07.30'da Güngören'de başlayacak. Bazı ilçelerde ise elektrikler 09.00'dan itibaren kesilecek.
BAKIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI YAPILACAK
Kesintilerin nedeni bakım programı ve yatırım programı çalışmaları olarak açıklandı. Bu nedenle aynı ilçede farklı mahallelerde farklı saat aralıkları uygulanacak.
Sultangazi'de 08.30-18.00 arasında yapılacak yatırım çalışması, günün en uzun kesinti aralıklarından biri olacak.
İŞTE 17 HAZİRAN ÇARŞAMBA BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İlçe ilçe planlı elektrik kesintisi programı şöyle:
Arnavutköy Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.30 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Mehmet Akif Ersoy Mah. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Hadımköy Mah., Alparslan Türkeş, Alpertunga, Altun, Cahit Sıtkı Tarancı, Esenler, Gurur, Mevlana, Omurtak, Şerafettin sk. ve civarı
|09.00 – 15.00
|Yatırım programı çalışması
|Atatürk Mah., Aydınlı, Baltacı, Gelibolu, Körfez, Nihan, Tevhid, Zeynep sk.; Yunus Emre Mah., Akduman sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Hadımköy Mah., Hasan Polatkan, Yaşar Doğu sk. ve civarı
|09.30 – 17.00
|Yatırım programı çalışması
|Dursunköy Mah., Ağıl Bayır, Basır, Bilgealp, Dere Yatağı, Dursunköy, Dursunköy-Baklalı, Dursunköy-Boyalık, Dursunköy-Yassıören, Efe, Endülüs, Göztepe, Hadımköy-Dursunköy, Koral, Salman, Sarı Çiğdem, Sağlık, Seyyid, Uygur, Çitlembik, Özçetin sk.; Tayakadın Mah., Akıncılar sk. ve civarı
|09.00 – 15.00
|Yatırım programı çalışması
|Anadolu Mah., Amiral, Atasay, Bandırma, Baştopçu, Cemsultan, Dede Efendi, Efdal, Erinç, Eriş, Eşraf, Fatmagül, Fazlı, Fehim, Gökben, Gökova, Hoca Ahmet Yesevi, Hoşdere, Kadriye, Mareşal Fevzi Çakmak, Necip Fazıl, Orhan, Sadun, Salkım Söğüt, Samimi, Tayfur, Tutkun, Yurdagül, Zümre, Üçnar sk. ve civarı
Avcılar Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Firuzköy Mah., Süvari, Çağan, İnönü sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Cihangir Mah., Arpacı, Bebe, Hardal, Keramet, Çiğdem sk.; Merkez Mah., Estim, Keramet, Pınar, Tipatan, Çiğdem sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Mustafa Kemalpaşa Mah., Demet, Hilal, Karanfil, Orhan Gazi sk.; Üniversite Mah., Fidan sk. ve civarı
Bağcılar Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Bağlar Mah., Yavuz Sultan Selim sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Bağlar Mah., Yalçın Koreş sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Yatırım programı çalışması
|Demirkapı Mah., 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, Halide Edip Adıvar sk.; Yenimahalle, 1513, 1519, Bağcılar Asfaltı, Şehit Günay Polat sk. ve civarı
|08.30 – 12.30
|Yatırım programı çalışması
|Mahmutbey Mah., 2611. sk. ve civarı
Bahçelievler Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Yenibosna Merkez Mah., Kavak, Kör, Yalçınkoreş, Çınar sk. ve civarı
Bayrampaşa Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|12.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Kocatepe Mah., 13, 15, 5, 6. sokaklar, Yağ İskelesi ve Şehir Parkı sk. ve civarı
Beşiktaş Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 – 15.00
|Bakım programı çalışması
|Kuruçeşme Mah., Ahmet Adnan Saygun, Çağrı sk.; Ortaköy Mah., Ahmet Adnan Saygun, Canan sk.; Ulus Mah., Ahmet Adnan Saygun, Canan sk. ve civarı
Beylikdüzü Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Dereağzı Mah., Adil, Aybora, Bahariye, Bakır, Bilal, Damlasakız, Kardeşler, Kuruçeşme, Lokman, Maden, Maltuz, Mağrur, Mekik, Melis, Meteor, Reyhan, Seher, Sultan Fatih, Ziya Gökalp, Özveren, Şule sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Yatırım programı çalışması
|Dereağzı Mah., Cansu, Demetim, Girne, Hasan Tahsin, Yarasa, Çamcözü sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Yatırım programı çalışması
|Marmara Mah., 234, 5, 7, 9. sokaklar; Güzide, Hürriyet, İhlas sk. ve civarı
Beyoğlu Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|12.00 – 18.00
|Bakım programı çalışması
|Kaptanpaşa Mah. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Yatırım programı çalışması
|Firuzağa, Kuloğlu ve Katip Mustafa Çelebi mahalleleri, Defterdar Yokuşu, Kadireler Yokuşu, Palaska, Taktaki Yokuşu, Nuru Ziya, Timurtaş, Turnacıbaşı, Veled Çelebi sk. ve civarı
Büyükçekmece Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Celaliye Mah., Abide, Altınkaya, Aslanbaba, Bahar, Diker, Elmas, Emirbeyazıt, Gemici, Gül, Hacı Kadir, İstiklal, Kaldırım, Kamber Öner, Kaymak, Kumlu, Mazı, Nihat Kısım, Seğmen, Tepe, Toprak, Uçar, Yaşar Kırımlı sk. ve civarı
Esenler Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|11.00 – 16.00
|Bakım programı çalışması
|Fevzi Çakmak Mah., 1113, 1114, Fevzi Çakmak sk. ve civarı
|12.00 – 16.30
|Bakım programı çalışması
|Kemer Mah. ve civarı
|08.30 – 12.30
|Yatırım programı çalışması
|Turgut Reis Mah., 400, 404. Çıkmaz, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 420, 432, 433, 434, 440, Anadolu, Karaosmanoğlu sk. ve civarı
|09.00 – 14.00
|Bakım programı çalışması
|Menderes Mah., 324, 329, 343, 344, 345, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 358, 359, 360, 377, 384, Endülüs sk. ve civarı
|08.30 – 12.30
|Yatırım programı çalışması
|Havaalanı Mah., Anadolu, Gazeteci, Temsil, 28 Nisan, İnönü, Barış, Batı, Koşuyolu, Bağcılar Caddesi ve civarındaki sokaklar
Esenyurt Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Pınar, Selahaddin Eyyubi ve Çınar mahalleleri, 1474, 1475, 1480, 1481, 1484, 1485, 1488, 1495, 1498, 1500, 1501, 1503, 1507, 1510, 1512, 1516, 1518, 1520, 1521, 1523, 1525, 1526. sokaklar ve civarı
|10.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Fatih Mah., 869. sk.; Talatpaşa Mah., 1009, 1022. sokaklar ve Pazaryolu sk. ve civarı
Eyüpsultan Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 – 13.00
|Bakım programı çalışması
|Mithatpaşa Mah., 1. Çiğdem, Bahçeköy, Fırat, Koru, Kubilay, Safir, İnci sk. ve civarı
|12.00 – 17.00
|Yatırım programı çalışması
|Mimar Sinan Mah., Çatal Çiftlik sk.; Mithatpaşa Mah., Bahçeköy, Sare sk. ve civarı
Fatih Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Beyazıt Mah., Mercan Hanı Çıkmazı, Mührüdar Eminpaşa, Yağlıkçılar, Hoca Gıyasettin, Pertevpaşa, Sağlık, Zincirciler, Süleymaniye, Yörük, Vezir Hanı sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Aksaray Mah., Cerrahpaşa, Kürkçübaşı Külhanı, Musa Kazım Efendi, Şem-i Molla Mektebi sk. ve civarı
Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Kazım Karabekir Mah., 813, 814, 815, 816, 817, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 826, 827, 830. sokaklar ve Hekimsuyu sk. ve civarı
Güngören Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|07.30 – 11.30
|Bakım programı çalışması
|Haznedar Mah., Arda, Posta sk. ve civarı
|08.00 – 12.00
|Bakım programı çalışması
|Güneştepe Mah., Denizci, Müşküle, Zühre sk. ve civarı
|09.00 – 13.00
|Bakım programı çalışması
|Abdurrahman Nafiz Gürman Mah., Altay sk. ve civarı
|10.00 – 14.00
|Bakım programı çalışması
|Güneştepe ve Merkez mahalleleri, Soğanlı, Ali Ruhi Bozkır, Aydınlar, Bayraktar, Bağçı, Bağlar, Erikli, Fevzi Çakmak, Gazi Osman Paşa, Kemaliye, Pelit, Şehit Er Ayhan Kocaman, Şükran sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Akıncılar, Güven ve Haznedar mahalleleri, Posta, Çeliktürk, Çetintürk, Çizmeci, İnönü sk.; Güven Mah., Cami, Menderes, Okul, Çalışlar, İnönü sk.; Haznedar Mah., Cami, Menderes, Tevfik Fikret, İlkyuva, Şevketdağ sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Akıncılar ve Merkez mahalleleri, Ata, Horhor, Namık Kemal, Çeliktürk, Çetintürk, Çubukçu, Çukurova sk.; Merkez Mah., Abdi İpekçi, Süleyman Nazif, Zübeyde Hanım, Ziya Gökalp, Şemsi Paşa sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Akıncılar, Merkez ve Güven mahalleleri, Abdi İpekçi, Ata, Cemal Gürsel, Dalgıç, Horhor, Namık Kemal, Posta, Çetintürk, Çubukçu, Çukurova sk.; Güven Mah., Posta, Çayır sk. ve civarı
Kağıthane Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 – 15.00
|Bakım programı çalışması
|Çeliktepe Mah., Muratpaşa sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Hamidiye Mah., Arife, Cabir, Durak, Limon, Yeşim, Ekin, Ferahevler, Eski Ağaç, Tarçın sk. ve civarı
Küçükçekmece Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 – 18.00
|Bakım programı çalışması
|Atakent Mah., 19. sokak, Cumhuriyet sk. ve civarı
Sarıyer Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 – 18.00
|Bakım programı çalışması
|Ayazağa Mah., Dereboyu 1 sk.; Kocataş Mah., Dereboyları, Çırcır Deresi sk.; Maden Mah., Burçin, Dereiçi, Çırcır Bekar Dere, Çırcır Deresi, Çırcırtepe Yolu sk.; Zekeriyaköy Mah., Acarlar-Kasımpatı sk. ve civarı
|09.00 – 18.00
|Bakım programı çalışması
|Zekeriyaköy Mah., Acarlar-Fulya, Acarlar-Ihlamur, Acarlar-Kasımpatı, Acarlar-Kayın, Acarlar-Meşe, Acarlar-Mimoza, Acarlar-Selvi, Acarlar-Çınar ve Kilyos sk. ve civarı
Silivri Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|11.00 – 14.00
|Bakım programı çalışması
|Akören Mah., Sultan Çeşme sk., Sultan Suyu sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Fener Mah., Acabuga, Aral, Ata Eren, Aydınlık, Bahtiyar, Bekir, Bülbül, Cami, Çiğdem, Dalga, Defne, Eski Çevre, Esma, Fener, Gökkuşağı, Gülbahçe, Gülzade, Ihlamur, Işık, Kabay, Karasakal, Kaygın, Kestanelik, Komutan, Marifet, Martı, Okta, Saadet, Sahil, Sancaktar, Şifa, Teke, Ufuk, Üstün, Yalı, Yatık sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Sancaktepe Mah., Akçaköy, Altınhoroz, Aydoğdu, Bahadır, Bağlı, Bektaş, Cihancık, Çoban Yıldızı, Demirci, Gülbahçe, İskele, Kadir, Kalem, Karamehmet, Okul, Sarı, Selimiye, Sırtlan, Şimşek, Toros, Tosun, Ümit, Yabgu, Zümrüt sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Sancaktepe Mah., Rehber, Soydaş, Silvan, Tambur, Temmuz, Terim, Türkmen, Uyum, Vazife, Yeniğin, Yılmaz Çıkmazı, Yoncalı, Yüksel, Zekat, Zühre, Ömür, Övünç, Şadi, Şenay, Şimal sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Balaban Mah., Böğürtlen, Kalekapı, Ömer Seyfettin sk. ve civarı
|09.00 – 17.00
|Bakım programı çalışması
|Seymen Mah., Akçora, Mondros, Reşat, Yurdum sk.; Yolçatı Mah., Huduboyu, Mondros sk. ve civarı
Sultangazi Elektrik Kesintisi
|Saat
|Çalışma Türü
|Etkilenecek Mahalle ve Sokaklar
|09.00 – 18.00
|Bakım programı çalışması
|Cebeci Mah., 2592, 2594. sokaklar ve civarı
|08.30 – 18.00
|Yatırım programı çalışması
|Cebeci Mah., 2587, 2592, 2594, 2596, 2597, 2598, 2602, 2603, 2605. sokaklar ve civarı