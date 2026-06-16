Avrupa Yakası'nda 21 ilçede elektrik kesintisi: Yarın sabahtan itibaren 9 saati aşabilir!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster BEDAŞ, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Avrupa Yakası'nda bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulayacak.

Kesintiler Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi ilçelerinde uygulanacak.

En erken kesinti saat 07.30'da Güngören'de başlayacak, bazı ilçelerde ise elektrikler 09.00'dan itibaren kesilecek.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde 08.30-18.00 saatleri arasında yapılacak yatırım çalışması günün en uzun kesinti aralığı olacak.

Kesintiler ilçelere göre farklı saat aralıklarında gerçekleşecek ve çoğu akşam 18.00'e kadar sürecek.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 17 Haziran Çarşamba günü birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ'ın duyurduğu programa göre bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesintiler sabah başlayıp akşam 18.00'e kadar sürecek.

Kesintiler 17 Haziran’da Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçeyi etkileyecek. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir) KESİNTİLER SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından açıklanan planlı kesinti listesinde Avrupa Yakası'ndaki çok sayıda mahalle ve sokak yer aldı. Programda en erken kesinti 07.30'da Güngören'de başlayacak. Bazı ilçelerde ise elektrikler 09.00'dan itibaren kesilecek.