Türkiye'de tek: Uzaydan bakınca şoke eden köyün sırrı ne?

Kuşakkaya Köyü Muhtarı Hasari Oğuz, köyün Türkiye'de bir ilk ve örnek köy olduğunu belirtti.

Kuşakkaya köyü düzenli yapısı ve havadan çekilen görüntüleriyle fotoğrafçılar ve doğa gezginleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Merkeze bağlı köy, düzenli yapısı ve halka şeklinde konumlandırılan evleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle havadan görüntülendiğinde ortaya çıkan görünümü sayesinde fotoğrafçılar ve doğa gezginleri tarafından sıkça ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya köyü, 1970 yılında meydana gelen heyelan sonrası 1973 yılında dairesel mimari anlayışla yeni bir alana taşındı.

HEYELAN SONRASI YENİ BİR YERLEŞİM KURULDU

Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya köyü, 1970 yılında meydana gelen heyelanın ardından eski yerleşim alanının güvenliğini yitirmesi nedeniyle farklı bir noktaya taşındı. Afetin ardından hazırlanan plan kapsamında köy için yeni bir yerleşim alanı oluşturuldu.

1973 yılında inşasına başlanan köy, geleneksel köy yerleşimlerinden farklı olarak dairesel bir mimari anlayışla tasarlandı. Bu yönüyle Kuşakkaya, Türkiye'de dikkat çeken örneklerden biri haline geldi.

Selanik Projesi kapsamında inşa edilen 82 afet konutu 1982 yılında tamamlanarak vatandaşlara teslim edildi.

82 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Köy sakinlerinin "Selanik Projesi" olarak adlandırdığı çalışma kapsamında inşa edilen 82 afet konutu, 1982 yılında tamamlanarak vatandaşlara teslim edildi. Aradan geçen uzun yıllara rağmen yerleşim alanı özgün planını büyük ölçüde korumayı başardı.

Köyde ortak kullanım alanları merkezde yer alırken konutlar bu alanın etrafında halka şeklinde konumlandırıldı.

DAİRESEL YAPISIYLA İLGİ ODAĞI OLDU

Kuşakkaya köyünde ortak kullanım alanları merkezde yer alırken, konutlar bu alanın etrafında halka şeklinde sıralanıyor. Düzenli ve planlı yapısıyla dikkat çeken köy, alışılmış kırsal yerleşim anlayışının dışında bir görünüm sunuyor.

Özellikle dron çekimlerinde ortaya çıkan görüntüler sayesinde köy, son yıllarda gezginlerin, fotoğraf sanatçılarının ve sosyal medya içerik üreticilerinin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Kuşakkaya köyü düzenli ve dairesel yapısıyla Türkiye'de dikkat çeken örneklerden biri haline geldi.

MUHTARDAN KÖYÜN HİKAYESİ

Kuşakkaya Köyü Muhtarı Hasari Oğuz, "Yaşanan heyelan sonrasında devletimiz burada bize yeni bir köy yaptı. Bu köyün böyle yuvarlak olmasına Selanik Projesi diyorlar. Türkiye'de bir ilk ve örnek bir köy. O dönem 82 ev yapıldı. Yuvarlak olarak projelendirilmesi çok güzel." dedi.

(AA)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Haberler