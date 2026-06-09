Antalya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD son depremler
Akdeniz’de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’dan alınan bilgiye göre sarsıntı yerin 8.28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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- AFAD verilerine göre 9 Haziran 2026 sabahı saat 08.56'da Akdeniz'de Kaş açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Antalya Kaş açıklarında 191.22 km uzaklıkta, 8.28 km derinlikte gerçekleşti.
- Deprem deniz açıklarında meydana geldiği için en yakın yerleşim noktası Kaş'a bağlı Yılan Adası 187 km mesafede bulunuyor.
- Merkez üssüne en yakın il 274.49 km uzaklıkta bulunan Muğla oldu.
- Depremin koordinatları enlem 34.7486, boylam 28.3419 olarak kaydedildi.
AFAD verilerine göre sabah saat 08.56'da Akdeniz'de, Kaş (Antalya) açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.28 km olarak açıklandı.
AKDENİZ SALLANDI
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Büyüklük: 4.0
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Tarih / Saat (TS): 09-06-2026 | 08:56:55
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Yer: Akdeniz - Kaş (Antalya) açıkları
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Merkez Üssünün Karaya Mesafesi: 191.22 km
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Derinlik: 8.28 km
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Koordinatlar: Enlem 34.7486, Boylam 28.3419
📍 EN YAKIN YERLEŞİM MERKEZLERİ HANGİLERİ?
Deprem deniz açıklarında gerçekleştiği için en yakın yerleşim noktaları Kaş ilçesine bağlı adalardır:
|Ülke
|İl / İlçe
|Yerleşim Yeri Adı
|Mesafe (KM)
|Türkiye
|Antalya / Kaş
|Yılan Adası
|187.07
|Türkiye
|Antalya / Kaş
|Öksüz Ada
|188.10
|Türkiye
|Antalya / Kaş
|Kara Ada
|188.28
|Türkiye
|Antalya / Kaş
|Sıçan Adası
|188.55
|Türkiye
|Antalya / Kaş
|Heybeliada
|189.65
🏙️ MERKEZ ÜSSÜNE EN YAKIN 5 İL HANGİLERİ?
Sarsıntının yaşandığı konuma en yakın ana karadaki büyükşehirler ve iller sırasıyla şunlardır:
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Muğla: 274.49 km
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Antalya: 320.51 km
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Denizli: 343.38 km
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Aydın: 347.28 km
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Burdur: 373.60 km
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel