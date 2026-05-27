Kurban eti nasıl dağıtılır? Diyanet'e göre kurallar ve hükümler

Kurbanın eti, derisi, sakatat, yün ve süt gibi unsurlarının kurban sahibi tarafından satılması caiz değildir ve satılması durumunda elde edilen bedelin tamamı sadaka olarak dağıtılmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban etinin üçte biri yoksullara sadaka olarak, üçte biri akraba ve komşulara ikram olarak, kalan üçte biri ise ev halkı tarafından tüketilmek üzere dağıtılmalıdır.

Kurban Bayramı'nda kesilen etin nasıl paylaşılacağı, derinin satılıp satılamayacağı ve dikkat edilmesi gereken kurallar her yıl merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre kurban etinin dağıtımında hem dini hem pratik pek çok husus gözetilmeli.

Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir. (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413)

İHTİYAÇ SAHİPLERİ ÖNCELİKLİDİR

Dağıtımda fakir ve ihtiyaç sahibi kişilere öncelik tanınmalı; etin en kaliteli kısımları da bu kişilere verilmelidir. Bu yaklaşım, kurban ibadetinin paylaşma ve yardımlaşma ruhuna en uygun olandır.

HİJYEN VE ZAMANLAMA

Etler hijyenik biçimde küçük parçalara ayrılarak uygun ambalajlarla paketlenmeli ve mümkün olan en kısa sürede dağıtılmalıdır. Uzun süre bekletilen et hem sağlık riski taşır hem de dini açıdan uygun sayılmaz. Dağıtım en geç bayramın üçüncü günü tamamlanmalıdır.