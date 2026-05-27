Kurban eti nasıl dağıtılır? Diyanet'e göre kurallar ve hükümler
Kurban etinin nasıl dağıtılacağı, derinin satılıp satılamayacağı ve hangi kurallara uyulması gerektiği bu bayramda da merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre kurban ibadetinde bilinmesi gereken önemli hususlar şöyle sıralanıyor.
- Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban etinin üçte biri yoksullara sadaka olarak, üçte biri akraba ve komşulara ikram olarak, kalan üçte biri ise ev halkı tarafından tüketilmek üzere dağıtılmalıdır.
- Kurbanın eti, derisi, sakatat, yün ve süt gibi unsurlarının kurban sahibi tarafından satılması caiz değildir ve satılması durumunda elde edilen bedelin tamamı sadaka olarak dağıtılmalıdır.
- Etler hijyenik biçimde küçük parçalara ayrılarak paketlenmeli ve en geç bayramın üçüncü günü dağıtımı tamamlanmalıdır.
- Dağıtımda fakir ve ihtiyaç sahibi kişilere öncelik tanınmalı ve etin en kaliteli kısımları bu kişilere verilmelidir.
- Hanefî mezhebinde kurban kesmek vacip kabul edilirken, fakihlerin çoğunluğuna göre müekked sünnettir.
KURBAN ETİ ÜÇE BÖLÜNÜR
Hz. Peygamber (SAV), kurban etinin üçe bölünerek dağıtılmasını tavsiye etmiştir:
- Üçte biri: Kurban kesemeyen yoksullara sadaka olarak,
- üçte biri: Akraba, komşu ve misafirlere ikram edilir ve
- kalan üçte bir ise: Ev halkı tarafından tüketilir.
(Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10)
Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir. (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413)
İHTİYAÇ SAHİPLERİ ÖNCELİKLİDİR
Dağıtımda fakir ve ihtiyaç sahibi kişilere öncelik tanınmalı; etin en kaliteli kısımları da bu kişilere verilmelidir. Bu yaklaşım, kurban ibadetinin paylaşma ve yardımlaşma ruhuna en uygun olandır.
HİJYEN VE ZAMANLAMA
Etler hijyenik biçimde küçük parçalara ayrılarak uygun ambalajlarla paketlenmeli ve mümkün olan en kısa sürede dağıtılmalıdır. Uzun süre bekletilen et hem sağlık riski taşır hem de dini açıdan uygun sayılmaz. Dağıtım en geç bayramın üçüncü günü tamamlanmalıdır.
KURBAN DERİSİ VE ORGANLARI SATILABİLİR Mİ?
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşüne göre kurbanın eti, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurlarının kurban sahibi tarafından satılması caiz değildir.
Bu hükmün temelinde Hz. Ali'nin şu rivayeti yer almaktadır:
"Resûlullah (SAV), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını yoksullara paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu." (Müslim, Hac, 348-349, 1317; bkz. Buhârî, Hac, 120-121, 1716-1717)
Hz. Peygamber (SAV) ayrıca şöyle buyurmuştur:
"Kim kurbanın derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir." (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 9/496, 19233)
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurbanın eti kısmen ya da tamamen ev halkı tarafından tüketilebileceği gibi zengin ya da yoksul herkese hediye veya sadaka olarak verilebilir. (Ebû Dâvûd, Edâhî, 10, 2812)
Kurban derisi veya etinin satılması durumunda elde edilen bedelin tamamının sadaka olarak dağıtılması gerekir. (Merğinânî, el-Hidâye, 4/360)
KURBAN KESMEK FARZ MI, SÜNNET Mİ?
Fıkıh alimleri bu konuda farklı görüşler taşımaktadır. Hanefî mezhebinde ağırlıklı görüşe ve bazı müctehid imamlara göre dini şartları taşıyan her Müslüman için kurban kesmek vaciptir. Fakihlerin çoğunluğuna göre ise müekked sünnettir.
Hanefîler, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e (SAV) hitaben inen "Rabbin için namaz kıl, kurban kes" (Kevser Suresi, 2. Ayet) ayetinin ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir.