NASA'dan nefes kesen kareler: Mars ilk kez böyle görüntülendi
NASA’nın metalik asteroid keşif görevi kapsamında uzaya gönderdiği Psyche aracı, Mars’ın yakınından geçerken kızıl gezegenin şimdiye kadar az görülen görüntülerini kaydetti. Uzay aracı hem rotasını hızlandırdı hem de bilim insanlarına Mars’ın farklı yüzünü gösteren eşsiz kareler sundu.
Metalik yapısıyla dikkat çeken "16 Psyche" asteroidine doğru ilerleyen NASA'nın Psyche uzay aracı Mars yakın geçişi sırasında dikkat çekici görüntüler elde etti. Görev kapsamında çekilen fotoğraflar hem bilimsel araştırmalar hem de gelecekteki uzay keşifleri açısından büyük önem taşıyor.
PSYCHE GÖREVİ DERİN UZAYA İLERLİYOR
NASA tarafından Ekim 2023'te fırlatılan Psyche uzay aracı Mars ile Jüpiter arasında bulunan dev metalik asteroid "16 Psyche"ye ulaşmak için yolculuğunu sürdürüyor. Bilim insanları bu asteroidin erken dönem bir gezegenin açığa çıkmış çekirdeği olabileceğini düşünüyor.
Araştırmalara göre asteroidin yoğun metal içeren yapısı Dünya ve Mars gibi karasal gezegenlerin merkez katmanlarına dair önemli ipuçları taşıyabilir.
MARS'IN KÜTLEÇEKİMİ UZAY ARACINI HIZLANDIRDI
CNN International'da yer alan habere göre Psyche görevinin kritik aşamalarından biri Mars yakın geçişi oldu. Uzay aracı kızıl gezegenin çevresinden geçerken Mars'ın kütleçekimini doğal bir sapan gibi kullanarak hız kazandı.
Bu manevra sayesinde araç yaklaşık 1600 kilometre/saat ek hız elde ederken yörünge düzleminde de önemli bir değişim gerçekleşti. Böylece uzun yolculuk için yakıt tasarrufu sağlanmış oldu.
NASA'nın Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndan navigasyon sorumlusu Don Han, yapılan hesaplamaların başarıyla doğrulandığını ve aracın 2029 yılında hedef asteroide ulaşacak rotada ilerlediğini açıkladı.
MARS'IN NADİR GÖRÜLEN HİLAL GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLDİ
Yakın geçiş sırasında Psyche, Mars yüzeyine yaklaşık 4 bin 600 kilometre kadar yaklaşarak tüm bilimsel cihazlarını aktif hale getirdi. Bu süreçte elde edilen görüntüler Mars'ın ince hilal görünümünü ortaya koydu.
Yüksek açıdan gerçekleştirilen geçiş sayesinde kızıl gezegen hem ince bir ışık yayı şeklinde hem de geçiş sonrasında neredeyse dolunay görünümünde görüntülendi. Bu karelerin kamera sistemlerinin kalibrasyonu açısından da büyük değer taşıdığı belirtildi.
GÜNEY KUTBUNDAKİ BUZULLAR VE DEV KRATERLER GÖRÜNTÜLENDİ
Uzay aracının kameraları; Mars'ın güney kutbundaki buz tabakalarını, dev Huygens Krateri'ni ve gece-gündüz sınırlarını detaylı şekilde görüntüledi. Ayrıca yüzeyde rüzgarla taşınan dev toz izleri de kaydedildi. Bilim insanları bu görüntülerin Mars atmosferi ve yüzey hareketlerinin incelenmesine katkı sağlayacağını ifade ediyor.
2029'DA BÜYÜK KEŞİF BAŞLAYACAK
Psyche uzay aracının Ağustos 2029'da hedef asteroidin yörüngesine ulaşması planlanıyor. Araç farklı yüksekliklerde gerçekleştireceği taramalarla gök cisminin ayrıntılı haritasını çıkaracak.
Eğer asteroidin gerçekten antik bir gezegen çekirdeği olduğu doğrulanırsa bu keşif Dünya benzeri gezegenlerin oluşum sürecine dair şimdiye kadar elde edilen en önemli bilgilerden biri olabilir.