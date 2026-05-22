NASA'dan nefes kesen kareler: Mars ilk kez böyle görüntülendi

Yakın geçişte Mars'ın ince hilal görünümü ve güney kutbundaki buzullar detaylı şekilde görüntülendi.Fotoğraf:NASA

MARS'IN NADİR GÖRÜLEN HİLAL GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLDİ

Yakın geçiş sırasında Psyche, Mars yüzeyine yaklaşık 4 bin 600 kilometre kadar yaklaşarak tüm bilimsel cihazlarını aktif hale getirdi. Bu süreçte elde edilen görüntüler Mars'ın ince hilal görünümünü ortaya koydu.

Yüksek açıdan gerçekleştirilen geçiş sayesinde kızıl gezegen hem ince bir ışık yayı şeklinde hem de geçiş sonrasında neredeyse dolunay görünümünde görüntülendi. Bu karelerin kamera sistemlerinin kalibrasyonu açısından da büyük değer taşıdığı belirtildi.

GÜNEY KUTBUNDAKİ BUZULLAR VE DEV KRATERLER GÖRÜNTÜLENDİ

Uzay aracının kameraları; Mars'ın güney kutbundaki buz tabakalarını, dev Huygens Krateri'ni ve gece-gündüz sınırlarını detaylı şekilde görüntüledi. Ayrıca yüzeyde rüzgarla taşınan dev toz izleri de kaydedildi. Bilim insanları bu görüntülerin Mars atmosferi ve yüzey hareketlerinin incelenmesine katkı sağlayacağını ifade ediyor.