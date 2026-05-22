Bayramda yola çıkacaklar dikkat: Araçta yoksa 1.246 TL ceza
Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca sürücünün yola çıkmaya hazırlanmasıyla birlikte trafik güvenliği yeniden gündemin en önemli başlıklarından biri oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından artırılan denetimler kapsamında hem araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipmanlar yeniden hatırlatıldı hem de radar uygulamalarında dijital takip dönemi öne çıktı. Eksik ekipmanla trafiğe çıkan sürücüleri ise para cezası bekliyor.
Hızlı Özet Göster
- Kurban Bayramı tatilinde trafik denetimleri artırılacak, mobil radar sistemleri ve ortalama hız koridorları aktif olarak kullanılacak.
- Araçlarda bulundurulması gereken zorunlu ekipman listesi genişletildi, eksik ekipman durumunda 1.246 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.
- Sürücülerin yola çıkmadan önce lastik basıncı, fren sistemi, motor yağı, soğutma suyu ve akü kontrolü yaptırması öneriliyor.
- Yeni dijital harita sistemiyle sürücüler radar ve kontrol noktalarını önceden görüntüleyebilecek.
- Elektrikli araç kullanıcılarına şarj istasyonlarını önceden planlamaları ve batarya seviyesini ideal aralıkta tutmaları tavsiye ediliyor.
Bayram tatili boyunca yaşanacak yoğun trafik nedeniyle sürücüler için yeni uygulamalar devreye alındı. Mobil radar sistemleri, hız koridorları ve dijital kontrol haritalarıyla denetimler sıkılaştırılırken, araçlarda bulunması gereken ekipman listesi de genişletildi. Yetkililer, uzun yola çıkmadan önce hem araç bakımının hem de zorunlu ekipman kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.
BAYRAM TRAFİĞİNDE DENETİMLER ARTIYOR
Kurban Bayramı tatili nedeniyle kara yollarında yoğunluk beklenirken, trafik ekipleri denetimlerini artırmaya hazırlanıyor. Özellikle şehirler arası güzergahlarda mobil radar uygulamaları ve ortalama hız denetimlerinin daha aktif şekilde kullanılacağı belirtiliyor.
Yeni uygulamayla birlikte sürücüler, yol üzerindeki radar ve kontrol noktalarını dijital harita sistemi üzerinden önceden görüntüleyebilecek. Böylece güzergah planlamasının daha kontrollü yapılması hedefleniyor.
UZUN YOL ÖNCESİ ARAÇ BAKIMI ÖNEM KAZANDI
Uzmanlar, yoğun bayram trafiğinde araç arızalarının önüne geçebilmek için sürücülerin yola çıkmadan önce kapsamlı bakım yaptırmasını öneriyor.
Özellikle kontrol edilmesi gereken başlıca noktalar şöyle sıralanıyor:
- Lastiklerin hava basıncı ve aşınma durumu
- Fren sistemi ve balatalar
- Motor yağı seviyesi
- Soğutma suyu ve cam suyu
- Silecek performansı
- Akü kontrolü
Sıcak hava koşullarında uzun süre araç kullanımı, motor ve lastik kaynaklı sorun riskini artırırken, yoğun trafikte düşük hızda ilerlemek de araç sistemleri üzerinde ekstra yük oluşturabiliyor.
ZORUNLU ARAÇ EKİPMANLARI GÜNCELLENDİ
Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte araçlarda bulundurulması gereken ekipman listesi genişletildi. Daha önce zorunlu olan bazı güvenlik ürünlerine ek olarak yeni ekipmanlar da listeye dahil edildi.
Araçlarda bulunması gereken ekipmanlar şu şekilde:
- Yangın söndürme tüpü
- Reflektör
- İlk yardım çantası
- Pense
- Tornavida
- Yedek ampul seti
- Çekme halatı
- Kriko
- Bijon anahtarı
- Stepne veya lastik tamir/şişirme kiti
Denetimlerde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtiliyor. Bazı ekipman eksikliklerinin araç muayenesinde ağır kusur kapsamında değerlendirilebileceği de ifade ediliyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİNE BAYRAM UYARISI
Uzun yol planı yapan elektrikli araç kullanıcıları için de önemli uyarılar yapılıyor. Özellikle şarj planlamasının önceden hazırlanması ve alternatif şarj noktalarının belirlenmesi tavsiye ediliyor.
Elektrikli araç sürücülerine yönelik öne çıkan öneriler ise şöyle:
- Lastik basıncı düzenli aralıklarla kontrol edilmeli
- Batarya seviyesi mümkün olduğunca ideal aralıkta tutulmalı
- Yolculuk öncesinde şarj istasyonları planlanmalı
- Ani hızlanmalardan kaçınılarak ekonomik sürüş tercih edilmeli
- Araç yazılımlarının güncel olup olmadığı kontrol edilmeli
Uzmanlar, doğru kullanım alışkanlıklarının hem enerji tüketimini düşürdüğünü hem de uzun yol güvenliğini artırdığını belirtiyor.
(Görsel: AA)