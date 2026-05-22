Bayramda yola çıkacaklar dikkat: Araçta yoksa 1.246 TL ceza

Bayram tatili boyunca yaşanacak yoğun trafik nedeniyle sürücüler için yeni uygulamalar devreye alındı. Mobil radar sistemleri, hız koridorları ve dijital kontrol haritalarıyla denetimler sıkılaştırılırken, araçlarda bulunması gereken ekipman listesi de genişletildi. Yetkililer, uzun yola çıkmadan önce hem araç bakımının hem de zorunlu ekipman kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Sıcak hava koşullarında uzun süre araç kullanımı, motor ve lastik kaynaklı sorun riskini artırırken, yoğun trafikte düşük hızda ilerlemek de araç sistemleri üzerinde ekstra yük oluşturabiliyor.

Özellikle kontrol edilmesi gereken başlıca noktalar şöyle sıralanıyor:

Yeni uygulamayla birlikte sürücüler, yol üzerindeki radar ve kontrol noktalarını dijital harita sistemi üzerinden önceden görüntüleyebilecek. Böylece güzergah planlamasının daha kontrollü yapılması hedefleniyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle kara yollarında yoğunluk beklenirken, trafik ekipleri denetimlerini artırmaya hazırlanıyor. Özellikle şehirler arası güzergahlarda mobil radar uygulamaları ve ortalama hız denetimlerinin daha aktif şekilde kullanılacağı belirtiliyor.

ZORUNLU ARAÇ EKİPMANLARI GÜNCELLENDİ

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte araçlarda bulundurulması gereken ekipman listesi genişletildi. Daha önce zorunlu olan bazı güvenlik ürünlerine ek olarak yeni ekipmanlar da listeye dahil edildi.

Araçlarda bulunması gereken ekipmanlar şu şekilde:

Yangın söndürme tüpü

Reflektör

İlk yardım çantası

Pense

Tornavida

Yedek ampul seti

Çekme halatı

Kriko

Bijon anahtarı

Stepne veya lastik tamir/şişirme kiti

Denetimlerde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtiliyor. Bazı ekipman eksikliklerinin araç muayenesinde ağır kusur kapsamında değerlendirilebileceği de ifade ediliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİNE BAYRAM UYARISI

Uzun yol planı yapan elektrikli araç kullanıcıları için de önemli uyarılar yapılıyor. Özellikle şarj planlamasının önceden hazırlanması ve alternatif şarj noktalarının belirlenmesi tavsiye ediliyor.

Elektrikli araç sürücülerine yönelik öne çıkan öneriler ise şöyle:

Lastik basıncı düzenli aralıklarla kontrol edilmeli

Batarya seviyesi mümkün olduğunca ideal aralıkta tutulmalı

Yolculuk öncesinde şarj istasyonları planlanmalı

Ani hızlanmalardan kaçınılarak ekonomik sürüş tercih edilmeli

Araç yazılımlarının güncel olup olmadığı kontrol edilmeli

Uzmanlar, doğru kullanım alışkanlıklarının hem enerji tüketimini düşürdüğünü hem de uzun yol güvenliğini artırdığını belirtiyor.

Sena Demiröz