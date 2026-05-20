Gezegenin en soğuk yerinde geri sayım: Antarktika sessizce eriyor

Araştırmalara göre son on yılda Antarktika deniz buzlarında beklenmeyen bir çöküş yaşandı ve bu durumun tek bir nedene indirgenemeyeceği belirtildi.

Son on yıl Antarktika için kritik bir dönüm noktası oldu. Uydu gözlemleri, deniz buzlarında beklenmeyen bir çöküş yaşandığını ve bu durumun tek bir nedene indirgenemeyeceğini gösteriyor. Araştırmalara göre rüzgarların yön değiştirmesi ve derin okyanus katmanlarındaki sıcak suyun yüzeye taşınması buzları hızla eriterek kendi kendini besleyen bir ısınma döngüsünü başlattı. Bu süreç artık yalnızca bölgesel bir değişim değil küresel iklim sistemi için de ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.