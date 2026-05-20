Gezegenin en soğuk yerinde geri sayım: Antarktika sessizce eriyor

Antarktika’daki deniz buzlarının son yıllarda hızla azalması rüzgar sistemleri ve okyanus sıcaklıklarındaki değişimlerin tetiklediği kendini besleyen bir iklim döngüsüyle açıklanıyor. Bilim insanlarına göre bu süreç kıtanın doğal dengesini bozarak geri dönüşü zor bir evreye işaret ediyor.

  • Araştırmalara göre son on yılda Antarktika deniz buzlarında beklenmeyen bir çöküş yaşandı ve bu durumun tek bir nedene indirgenemeyeceği belirtildi.
  • Rüzgarların yön değiştirmesi ve derin okyanus katmanlarındaki sıcak suyun yüzeye taşınması, buzları hızla eriterek bir ısınma döngüsünü başlattı.
  • Bilim insanları, Antarktika'daki değişimi 'üçlü darbe' olarak tanımlayarak, güçlenen batı rüzgarlarının derinlerdeki sıcak ve tuzlu suyu yüzeye taşıdığını belirtti.
  • Yüzeye çıkan sıcak su ve artan tuzluluk oranı, okyanus katmanlarının doğal dolaşımını bozarak erimeyi kalıcı hale getiriyor ve buz oluşumunu zorlaştırıyor.
  • Deniz buzlarının azalması, Dünya'nın daha fazla ısı tutmasına neden olarak küresel iklim değişikliğini hızlandırıyor.

Son on yıl Antarktika için kritik bir dönüm noktası oldu. Uydu gözlemleri, deniz buzlarında beklenmeyen bir çöküş yaşandığını ve bu durumun tek bir nedene indirgenemeyeceğini gösteriyor. Araştırmalara göre rüzgarların yön değiştirmesi ve derin okyanus katmanlarındaki sıcak suyun yüzeye taşınması buzları hızla eriterek kendi kendini besleyen bir ısınma döngüsünü başlattı. Bu süreç artık yalnızca bölgesel bir değişim değil küresel iklim sistemi için de ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

Rüzgarların yön değiştirmesi ve derin okyanus katmanlarındaki sıcak suyun yüzeye taşınması, buzları hızla eriterek bir ısınma döngüsünü başlattı.

Buzları içten içe eriten sistem

CNN International'da yer alan habere göre Antarktika'daki değişimin temelinde bilim insanlarının "üçlü darbe" olarak tanımladığı bir etkileşim bulunuyor. Güçlenen batı rüzgârları, derinlerdeki sıcak ve tuzlu suyu yüzeye taşıyor. Bu durum buz tabakasını yukarıdan ve aşağıdan aynı anda baskı altına alarak erime sürecini hızlandırıyor.

Tuz ve sıcaklığın gizli etkisi: Okyanus dengesi bozuluyor

Yüzeye çıkan sıcak suyun yanı sıra artan tuzluluk oranı okyanus katmanlarının doğal dolaşımını bozuyor. Bu bozulma, sıcaklığın sürekli yukarı taşınmasına neden olarak erimeyi kalıcı hale getiriyor ve buz oluşumunu zorlaştırıyor.

Kısır döngü başladı

Deniz buzları azaldıkça okyanus yüzeyi daha fazla güneş ışığı emiyor. Bu da suyu daha da ısıtarak yeni buz oluşumunu engelliyor. Böylece sistem kendi kendini besleyen bir ısınma döngüsüne dönüşüyor.

Küresel etkisi büyük

Deniz buzlarının azalması yalnızca bölgesel bir sorun olarak kabul edilmiyor. Buzların yansıtıcı etkisinin kaybolması, Dünya'nın daha fazla ısı tutmasına neden oluyor. Bu da küresel iklim değişikliğinin hızlanması anlamına geliyor.

