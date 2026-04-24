Hong Kong Çin Üniversitesi öncülüğünde geliştirilen lazer heterodin spektometresi ise Mars'ın atmosferinde ve rüzgar alanlarındaki su izotoplarının dağılımını tespit etmeye çalışacak.

Makau Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Hong Kong Çin Üniversitesi tarafından geliştirilen araçlar Mars atmosferindeki fenomenleri ve su izotoplarını inceleyecek.

Geri yansıtıcı lazer dizisi kullanılacak

Hong Kong Üniversitesi tarafından geliştirilen hiperspektral nesne görüntüleyici hizmet modülüne eklenerek Kızıl Gezegen'de su moleküllerinin izini sürecek ve kaynak taraması yapacak. İtalya'nın Ulusal Nükleer Fizik Enstitüsüne bağlı Frascati Ulusal Laboratuvarı'nda geliştirilen geri yansıtıcı lazer dizisi ise gezgin robotun Mars yüzeyinde hassas referans noktaları tayin etmesine yardımcı olacak.