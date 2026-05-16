Bayrama kaç gün kaldı? Diyanet 2026 Kurban Bayramı takvimi

Bayram 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek.

Kurban Bayramı'na bugün itibarıyla kaç gün kaldı?

Bugün itibarıyla Kurban Bayramı'na 11 gün kaldı.

Bayram tatili 9 gün mü?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 mayıs Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı müjdesini, "Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz." sözleriyle duyurdu.

