Bayrama kaç gün kaldı? Diyanet 2026 Kurban Bayramı takvimi
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi bayrama kaç gün kaldığını araştırmaya başladı. Tatil planı yapacak vatandaşlar, kurban hazırlıklarını sürdüren aileler ve memleket yolculuğu düşünenler “Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı, bayram hangi gün başlıyor?” sorusuna yanıt arıyor. 2026 Diyanet takvimine göre bayram 27 Mayıs'ta başlıyor. Kurban Bayramı arefesi ise 26 Mayıs salı günü idrak edilecek.
Hızlı Özet Göster
- 2026 Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 4 gün sürecek.
- Kurban Bayramı'na 16 Mayıs 2026 itibarıyla 11 gün kaldı.
- Arefe günü 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.
- Bayram 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek.
2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram tatili planı yapanlar, memleket yoluna çıkacaklar ve kurban hazırlıklarını sürdürenler tarihleri araştırıyor.
Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. Kurban Bayramı'nın 1. günü ise 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak. Buna göre Kurban Bayramı'na 11 gün kaldı.
2026 Kurban Bayramı hangi gün?
2026 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:
- Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
- Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
- Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
- Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
- Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Diyanet takvimine göre bayram 4 gün sürecek.
SIK SORULAN SORULAR
Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?
Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlıyor.
Kurban Bayramı arefesi hangi gün?
Arefe günü 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı'na bugün itibarıyla kaç gün kaldı?
Bugün itibarıyla Kurban Bayramı'na 11 gün kaldı.
Bayram tatili 9 gün mü?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 mayıs Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı müjdesini, "Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz." sözleriyle duyurdu.