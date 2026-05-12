Ay’ın rengi şaşırttı! Artemis 2 astronotlarından ezber bozan gözlem

Yıllardır gri ve cansız bir gök cismi olarak düşünülen Ay bu kez astronotların dikkat çeken gözlemleriyle yeniden gündemde. Artemis 2 ekibinin aktardığı detaylar Ay yüzeyinde kahverengi ve yeşil tonların görüldüğünü ortaya koydu.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • NASA'nın Artemis programı kapsamında astronotlar Ay yüzeyinde kahverengi ve yeşile çalan renk farklılıkları gözlemledi.
  • Aristarchus Platosu çevresinde gözlemlenen renk değişimlerinin olivin ve piroksen gibi minerallerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
  • Astronotların birebir gözlemleri insan gözünün renk ve parlaklık değişimlerini anlık kıyaslayabilmesi nedeniyle robotik araçlardan farklı avantaj sağlıyor.
  • Ay yüzeyindeki renk farklılıklarının Ay'ın geçmişteki volkanik faaliyetlerine dair önemli bilgiler taşıdığı ifade ediliyor.
  • Bilim çevreleri bu gözlemlerin önümüzdeki dönemde Ay araştırmalarında en çok konuşulan başlıklardan biri olabileceğini belirtiyor.

NASA'nın Artemis programı kapsamında Ay'a yönelik yürütülen çalışmalar yalnızca uzay keşfi açısından değil Ay'ın gerçek görünümüne dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Astronotların sesli kayıtlarında yer alan "renkli yüzey" ifadeleri Ay'ın sanılandan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğini gösterdi.

Fotoğraf NASA'dan servis edilmiştir.

Ay sadece gri değil mi?

Ay yıllardır fotoğraflarda gri tonlarıyla bilinse de astronotların aktardığı gözlemler bu algıyı değiştirebilir. Space'de yer alan araştırmaya göre mürettebat üyeleri özellikle bazı bölgelerde kahverengiye ve yeşile çalan yüzey farklılıkları gördüklerini belirtti. Uzmanlara göre bu tonlar Ay yüzeyindeki minerallerin yapısıyla doğrudan bağlantılı olabilir.

Bilim insanlarının odağında Ay'daki mineral izleri var

Özellikle Aristarchus Platosu çevresinde gözlemlenen renk değişimlerinin olivin ve piroksen gibi minerallerden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Bu minerallerin Ay'ın geçmişteki volkanik faaliyetlerine dair önemli bilgiler taşıdığı ifade ediliyor. Araştırmacılar bu detayların Ay'ın derin katmanlarındaki magma yapısını anlamada kritik rol oynayabileceğini düşünüyor.

İnsan gözü yüzeydeki renk ve parlaklık değişimlerini anlık olarak kıyaslıyor

Bilim insanlarına göre astronotların birebir gözlemleri robotik araçlardan elde edilen verilerden farklı bir avantaj sağlıyor. Çünkü insan gözü yüzeydeki renk ve parlaklık değişimlerini anlık olarak kıyaslayabiliyor. Bu nedenle astronotların sesli günlükleri ve gözlem notları, Ay'ın jeolojik geçmişine dair önemli veriler olarak değerlendiriliyor.

Ay'ın geçmişine ışık tutabilir

Uzmanlar, Ay yüzeyindeki renk farklılıklarının yalnızca görsel bir detay olmadığını vurguluyor. Dev kraterler, lav akıntıları ve mineral izleri; hem Ay'ın hem de güneş sisteminin milyarlarca yıllık geçmişine dair ipuçları taşıyor. Bilim çevreleri bu yeni gözlemlerin önümüzdeki dönemde Ay araştırmalarında en çok konuşulan başlıklardan biri olabileceğini belirtiyor.

Zeynep Durusoy
