Aristarchus Platosu çevresinde gözlemlenen renk değişimlerinin olivin ve piroksen gibi minerallerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

İnsan gözü yüzeydeki renk ve parlaklık değişimlerini anlık olarak kıyaslıyor

Bilim insanlarına göre astronotların birebir gözlemleri robotik araçlardan elde edilen verilerden farklı bir avantaj sağlıyor. Çünkü insan gözü yüzeydeki renk ve parlaklık değişimlerini anlık olarak kıyaslayabiliyor. Bu nedenle astronotların sesli günlükleri ve gözlem notları, Ay'ın jeolojik geçmişine dair önemli veriler olarak değerlendiriliyor.