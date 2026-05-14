Balkondan acilen toplanıyor! Çamaşır asanlar yüksek para cezası ödeyecek
İspanya’nın Lorca kentinde şehir estetiğini korumaya yönelik dikkat çeken yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yerel yönetim binaların dış görünümünü korumak amacıyla balkon kullanımına ilişkin kuralları sıkılaştırdı. Yeni düzenlemeye göre kuralı ihlal edenler 1500 euro para cezası ödeyecek.
- İspanya'nın Lorca kentinde sokaktan görülebilecek şekilde balkonlara çamaşır asılması yasaklandı.
- Yeni düzenleme kapsamında balkonlarda şilte, yatak ve gaz tüpü bulundurulması da yasaklandı.
- Kurallara uymayanlara 151 ila 750 euro hafif, 751 ila 1.500 euro ağır ihlal cezası uygulanacak.
- Yerel yönetim düzenlemenin amacını şehir estetiğini ve turistik görünümü korumak olarak açıkladı.
- Halka uyum süresi tanındıktan sonra denetimlerin sıkılaştırılacağı bildirildi.
Balkonlara çamaşır asmak tamamen yasaklandı
İspanya'da "Vatandaş Yaşamının Korunması ve Sosyal Düzensizlikleri Önleme Yönetmeliği" kapsamında yapılan değişiklikle sokaktan görülebilecek şekilde balkonlara çamaşır asılması yasaklandı.
Estetik görünümü bozan her şeyi kapsıyor
Düzenleme yalnızca kıyafetleri değil genel görüntü kirliliği oluşturan tüm unsurları kapsıyor.
Şilte, yatak ve tüp de kapsamda
Yeni kurallara göre balkonlarda şilte, yatak ve gaz tüpü gibi eşyaların bulundurulması da yasaklandı. Amaç şehir siluetinde düzensiz ve estetik dışı görüntülerin önüne geçmek olarak açıklandı.
İhlale göre kademeli ceza sistemi
Murciatoday ve The Local Spain'de yer alan haberlere göre düzenlemeye uymayanlara kademeli para cezası uygulanacak. Hafif ihlaller için 151 ila 750 euro, daha ciddi ihlallerde ise 751 ila 1.500 euro arasında idari para cezası verilecek.
Turistik görünüm vurgusu
Fulgencio Gil, düzenlemenin temel gerekçesinin vatandaş şikayetleri ve şehrin turistik görünümünü koruma amacı olduğunu açıkladı. Yeni kurallar için halka uyum süresi tanındı, ardından denetimlerin sıkılaştırılacağı bildirildi.