Balkondan acilen toplanıyor! Çamaşır asanlar yüksek para cezası ödeyecek

İspanya’nın Lorca kentinde şehir estetiğini korumaya yönelik dikkat çeken yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yerel yönetim binaların dış görünümünü korumak amacıyla balkon kullanımına ilişkin kuralları sıkılaştırdı. Yeni düzenlemeye göre kuralı ihlal edenler 1500 euro para cezası ödeyecek.

İspanya'nın Lorca kentinde şehir estetiğini korumaya yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Yerel yönetim binaların dış cephe görünümünü korumak amacıyla balkon kullanımına ilişkin kuralları daha da sıkılaştırdı.

İspanya'nın Lorca kentinde sokaktan görülebilecek şekilde balkonlara çamaşır asılması yasaklandı.

Balkonlara çamaşır asmak tamamen yasaklandı

İspanya'da "Vatandaş Yaşamının Korunması ve Sosyal Düzensizlikleri Önleme Yönetmeliği" kapsamında yapılan değişiklikle sokaktan görülebilecek şekilde balkonlara çamaşır asılması yasaklandı.

Yeni düzenleme kapsamında balkonlarda şilte, yatak ve gaz tüpü bulundurulması da yasaklandı.

Estetik görünümü bozan her şeyi kapsıyor

Düzenleme yalnızca kıyafetleri değil genel görüntü kirliliği oluşturan tüm unsurları kapsıyor.

Kurallara uymayanlara 151 ila 750 euro hafif, 751 ila 1.500 euro ağır ihlal cezası uygulanacak.

Şilte, yatak ve tüp de kapsamda

Yeni kurallara göre balkonlarda şilte, yatak ve gaz tüpü gibi eşyaların bulundurulması da yasaklandı. Amaç şehir siluetinde düzensiz ve estetik dışı görüntülerin önüne geçmek olarak açıklandı.

Yerel yönetim düzenlemenin amacını şehir estetiğini ve turistik görünümü korumak olarak açıkladı.

İhlale göre kademeli ceza sistemi

Murciatoday ve The Local Spain'de yer alan haberlere göre düzenlemeye uymayanlara kademeli para cezası uygulanacak. Hafif ihlaller için 151 ila 750 euro, daha ciddi ihlallerde ise 751 ila 1.500 euro arasında idari para cezası verilecek.

Halka uyum süresi tanındıktan sonra denetimlerin sıkılaştırılacağı bildirildi.

Turistik görünüm vurgusu

Fulgencio Gil, düzenlemenin temel gerekçesinin vatandaş şikayetleri ve şehrin turistik görünümünü koruma amacı olduğunu açıkladı. Yeni kurallar için halka uyum süresi tanındı, ardından denetimlerin sıkılaştırılacağı bildirildi.

