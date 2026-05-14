Kurallara uymayanlara 151 ila 750 euro hafif, 751 ila 1.500 euro ağır ihlal cezası uygulanacak. Şilte, yatak ve tüp de kapsamda Yeni kurallara göre balkonlarda şilte, yatak ve gaz tüpü gibi eşyaların bulundurulması da yasaklandı. Amaç şehir siluetinde düzensiz ve estetik dışı görüntülerin önüne geçmek olarak açıklandı.

Yerel yönetim düzenlemenin amacını şehir estetiğini ve turistik görünümü korumak olarak açıkladı.Fotoğraf:Takvim arşiv İhlale göre kademeli ceza sistemi Murciatoday ve The Local Spain'de yer alan haberlere göre düzenlemeye uymayanlara kademeli para cezası uygulanacak. Hafif ihlaller için 151 ila 750 euro, daha ciddi ihlallerde ise 751 ila 1.500 euro arasında idari para cezası verilecek.