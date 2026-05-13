Direksiyonda ölümle yarış: Dünyanın en tehlikeli 10 yolu

Emniyet kemerini bağlamadan çıkılan her yolculuk bazı rotalarda sadece bir hata meselesi değil hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Uçurumun kıyısına oyulmuş dar şeritler, tek aracın zor sığdığı geçitler ve doğanın tüm sertliğiyle sınadığı virajlar… Dünyanın bazı yolları sürücülere adeta "geri dönmek bir şans" mesajı veriyor. İşte listede Türkiye'nin de olduğu dünyanın en tehlikeli 10 yolu.

Dünyada bazı yollar var ki direksiyon başına geçmek sıradan bir yolculuk değil doğrudan hayatta kalma mücadelesi anlamına geliyor. Uçurum kenarında kaybolan dar şeritler, karla kapanan geçitler ve tek bir hatanın bile affedilmediği keskin virajlar… Bu rotalarda ilerlemek sadece mesafe kat etmek değil doğanın en sert yüzüyle karşı karşıya kalmak demek. İşte listeye giren 10 rota...

Keylong-Kishtwar Yolu (Hindistan)

Himalayalar'ın kalbinde uçurum kenarına oyulmuş dar bir toprak yol. BBC'de yer alan habere göre güvenlik bariyerinin olmadığı bu rota heyelan ve çökme riskiyle dünyanın en tehlikeli geçitlerinden biri kabul ediliyor.

(Hindistan'daki 'Killar-Kishtwar' yolunun dağlık bir bölümü- Fotoğraf: sosyal medya)

Ibarska Magistrala (Sırbistan)

Belgrad'ı çevre ülkelere bağlayan bu otoyol uzun düzlüklerin arasına gizlenmiş ölümcül virajlarıyla biliniyor.

Özellikle gece saatlerinde kaza riski ciddi şekilde artıyor.

Transfăgărășan (Romanya)

2.000 metreyi aşan rakımıyla Avrupa'nın en dramatik yollarından biri.

Keskin virajlar, tüneller ve ani yükseklik değişimleri sürüşü zorlaştırırken yol üzerindeki koyun sürüleri ciddi risk oluşturuyor.

Skippers Canyon Yolu (Yeni Zelanda)

Kayalardan oyularak yapılmış bu dar kanyon yolu tek yönlü geçişlere izin verecek kadar ince bir yapıya sahip.

Yağmurda kaygan, kuruyken ise ufalanan zeminiyle oldukça tehlikeli.

Dalton Otoyolu (ABD - Alaska)

Kuzey Kutup Dairesi'ne uzanan bu 666 km'lik yol, buz, fırtına ve vahşi doğa koşullarıyla mücadele eden kamyoncuların rotası.

Yolun büyük kısmı çakıl ve topraktan oluşuyor.

Zojila Geçidi (Hindistan)

Himalayalar'da yer alan bu geçit dar yapısı ve yoğun kar-buz koşullarıyla biliniyor.

Bazı bölümlerinde aynı anda yalnızca tek araç geçebiliyor.

Peri Çayırları Yolu (Pakistan)

3.000 metreyi aşan yükseklikte uçurum kenarında ilerleyen dar bir rota.

Güvenlik bariyeri olmaması ve karşılıklı geçiş zorluğu nedeniyle oldukça riskli.

Yungas Yolu (Bolivya)

"Ölüm Yolu" olarak bilinen bu güzergâh, dar çakıl yüzeyi yoğun sis ve uçurum kenarındaki geçişleriyle dünyanın en ölümcül yollarından biri olarak anılıyor.

(Bolivya'daki 'Ölüm Yolu' üzerindeki ilkel bir köprüye yaklaşan bir otobüs - Yukarıdaki fotoğraf: Anton Petrus)

Sichuan–Tibet Karayolu (Çin)

Dünyanın en yüksek ve en zorlu yollarından biri.

Çığ, toprak kayması ve uzun süreli trafik sıkışıklığı sürüşü ciddi şekilde zorlaştırıyor.

D915 Bayburt Yolu (Türkiye)

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan bu virajlı rota keskin dönüşleri ve uçurum kenarındaki yapısıyla Türkiye'nin en riskli yollarından biri olarak gösteriliyor.

(Trabzon'da bulunan Soğanlı dağının yamacını kesen Bayburt D915 virajlı karayolu - Yukarıdaki fotoğraf: Ali İhsan Öztürk/AA)

