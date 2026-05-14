TÜİK raporladı: Konutta rekor hareketlilik! En çok satış o kalemde

TÜİK raporlarına göre Türkiye genelinde Nisan 2026 döneminde konut satışları 126 bin 808 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları yıllık bazda %9,6 artış göstererek 40 bin 306'ya yükselirken ikinci el satışlar 86 bin 502 seviyesinde sınırlı bir düşüş kaydetti. Toplam satışlar içinde ikinci elin yükselişi devam ederken ipotekli konut satışlarında %40,5'lik güçlü artış dikkat çekti. İş yeri satışlarında da genel olarak artış eğilimi gözlendi.

Konut piyasası Nisan 2026'da hareketlendi. Türkiye genelinde satışlar 126 bini aşarken özellikle ipotekli satışlarda yaşanan %40'ın üzerindeki artış dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre ilk el konutlara talep yükselirken ikinci el piyasası yatay seyretti. Yabancılara satışlar sınırlı düşüş gösterse de Rusya, Çin ve İran vatandaşları alımda öne çıktı. İş yeri tarafında ise çift haneli artışlar piyasadaki canlılığı güçlendirdi.

İLK EL KONUT SATIŞLARI YÜZDE 9,6 ARTTI

İlk el konut satışları 40 bin 306'ya yükselerek yıllık bazda %9,6 artış gösterdi.

İkinci el satışlar ise 86 bin 502 seviyesinde kalarak %0,3 oranında geriledi.

Toplam satışlar içinde ilk elin payı %31,8 oldu.

İKİNCİ EL PAZARDA DURGUN SEYİR

İkinci el konut satışlarında belirgin bir değişim yaşanmadı. Nisan ayında 86 bin 502 adet satış gerçekleşirken yıllık bazda sınırlı %0,3'lük düşüş kaydedildi.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA YÜKSELİŞ KAYDEDİLDİ

İpotekli konut satışları dikkat çekici bir artış gösterdi. Nisan ayında 25 bin 771 ipotekli satış yapılırken, bu kalemde yıllık artış %40,5'e ulaştı. Diğer satışlar ise 101 bin 37 seviyesine geriledi.

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Yabancılara konut satışı Nisan ayında 1.516 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre %1,1 düşüşe işaret etti. En fazla satış yapılan ülkeler:
  • Rusya Federasyonu: 263
  • Çin: 110
  • İran: 100
İŞ YERİ SATIŞLARINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

İş yeri satışları konutlara kıyasla daha güçlü bir artış gösterdi.

Toplam satış 15 bin 694’e yükselerek %10,2 artış kaydetti.

İLK EL VE İKİNCİ EL İŞ YERİ SATIŞLARI YÜKSELDİ

  • İlk el iş yeri: 4 bin 301 (%14,3 artış)
  • İkinci el iş yeri: 11 bin 393 (%8,7 artış)
İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI ARTIŞ KAYDETTİ

İpotekli iş yeri satışları 758'e çıkarak %102,1 gibi sert bir artış gösterdi.
Diğer iş yeri satışları ise 14 bin 936 oldu.

Veriler, konut piyasasında sınırlı bir büyüme ve ikinci elde yatay seyir olduğunu gösterirken iş yeri satışlarında daha güçlü bir ivme dikkat çekiyor.

Haberde kullanılan fotoğraf & infografikler TÜİK ve AA'dan servis edilmiştir.

Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Emlak