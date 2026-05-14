TÜİK raporladı: Konutta rekor hareketlilik! En çok satış o kalemde
TÜİK raporlarına göre Türkiye genelinde Nisan 2026 döneminde konut satışları 126 bin 808 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları yıllık bazda %9,6 artış göstererek 40 bin 306'ya yükselirken ikinci el satışlar 86 bin 502 seviyesinde sınırlı bir düşüş kaydetti. Toplam satışlar içinde ikinci elin yükselişi devam ederken ipotekli konut satışlarında %40,5'lik güçlü artış dikkat çekti. İş yeri satışlarında da genel olarak artış eğilimi gözlendi.
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Emlak