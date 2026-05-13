Trenlerde unutulan eşyalar arasında tencere, borcam, mutfak robotu ve drone takımı gibi alışılmadık ürünler de bulundu "Borcam nasıl unutuldu?" dedirten liste Kayıp eşya listesinde yer alan bazı ürünler ise görenleri şaşırttı. Trenlerde unutulanlar arasında 4 tencere, 2 borcam, 1 mutfak robotu ve 1 drone takımı bulunması dikkat çekti.

Sahipleri tarafından bir yıl içinde alınmayan kayıp eşyalar 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu'nda açık artırmayla satılacak Sahipsiz eşyalar açık artırmayla satılacak İlgili mevzuata göre trenlerde bulunan kayıp eşyalar bir yıl boyunca muhafaza ediliyor. Bu süre içinde sahipleri tarafından alınmayan ürünler ise açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Bu yılki ihale 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Unutulan eşyalar sefer sonunda kondüktörler, hostesler ve temizlik ekipleri tarafından tespit edilerek kayıp eşya bürolarına teslim ediliyor Elektronikten kıyafete kadar yüzlerce ürün Açık artırmada elektronik ürünlerden tekstil ürünlerine kadar birçok farklı kategori yer alacak. Elektronik kategorisinde telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makineleri satışa sunulurken karma eşya bölümünde şemsiye, kitap, saat ve mutfak gereçleri bulunacak. Kıyafet ve tekstil kategorisinde ise temiz durumda olan ürünler alıcıyla buluşacak.