Borcam bile unutuldu! Açık artırma ile satışa çıkıyor: Trende en çok unutulan eşya şaşırttı
Yüksek Hızlı Trenler başta olmak üzere raylı sistemlerde unutulan eşyalar şaşkına çevirdi. Gözlükten drone takımına, borcamdan mutfak robotuna kadar yüzlerce ürün TCDD’nin açık artırmasında satışa çıkacak. Trenlerde en çok unutulan eşya ise gözlük oldu.
Yüksek Hızlı Trenler ve raylı sistemlerde yolcuların unuttuğu eşyalar şaşkınlık yarattı. TCDD Taşımacılık AŞ verilerine göre telefon, kulaklık ve şarj cihazlarının yanı sıra tencere, borcam, mutfak robotu ve hatta drone takımları bile trenlerde unutuldu. Bir yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan bu eşyalar ise şimdi açık artırmayla satışa çıkarılacak.
Trenlerde en çok gözlük unutuldu
TCDD Taşımacılık AŞ'nin paylaştığı verilere göre trenlerde unutulan eşyaların zirvesinde gözlük yer aldı. Tam 1066 gözlük kayıp eşya bürolarına teslim edilirken, onu 783 kulaklık kutusu ve 545 şarj cihazı takip etti.
Yolcuların en sık unuttuğu diğer ürünler arasında 294 kulaklık, 78 şemsiye ve 21 şeker ölçme cihazı da yer aldı.
"Borcam nasıl unutuldu?" dedirten liste
Kayıp eşya listesinde yer alan bazı ürünler ise görenleri şaşırttı. Trenlerde unutulanlar arasında 4 tencere, 2 borcam, 1 mutfak robotu ve 1 drone takımı bulunması dikkat çekti.
Sahipsiz eşyalar açık artırmayla satılacak
İlgili mevzuata göre trenlerde bulunan kayıp eşyalar bir yıl boyunca muhafaza ediliyor. Bu süre içinde sahipleri tarafından alınmayan ürünler ise açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Bu yılki ihale 20-21-22 Mayıs tarihlerinde eski Ankara Garı Bekleme Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Elektronikten kıyafete kadar yüzlerce ürün
Açık artırmada elektronik ürünlerden tekstil ürünlerine kadar birçok farklı kategori yer alacak. Elektronik kategorisinde telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makineleri satışa sunulurken karma eşya bölümünde şemsiye, kitap, saat ve mutfak gereçleri bulunacak. Kıyafet ve tekstil kategorisinde ise temiz durumda olan ürünler alıcıyla buluşacak.
Eşyalar nasıl tespit ediliyor?
Trenlerde unutulan ürünler sefer sonunda kondüktörler, hostesler ve temizlik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tespit ediliyor.
Yolcuların teslim ettiği eşyalar da kayıt altına alınarak kayıp eşya bürolarına gönderiliyor. Her ürün için tren numarası, vagon, koltuk bilgisi ve eşyanın ayırt edici özellikleri tek tek tutanak altına alınıyor.