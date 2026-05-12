12 Mayıs neden Hemşireler Günü? Modern hemşireliğin doğuşu ve sus işaretinin hikayesi

Hemşireler hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, yoğun bakım ünitelerinde ve acil servislerde sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez parçası olarak görev yapıyor.

Uluslararası Hemşireler Konseyi 1965 yılından itibaren Hemşireler Günü'nü kutlamaya başladı ve 1974 yılında 12 Mayıs resmi olarak ilan edildi.

Fedakarlıkları, sabırları ve insan hayatına dokunan çalışmalarıyla sağlık sektörünün temel taşlarından biri olan hemşireler için 12 Mayıs ayrı bir anlam taşıyor. Uluslararası Hemşireler Günü olarak kutlanan bu özel gün, hem mesleğin önemine dikkat çekiyor hem de sağlık çalışanlarının emeklerini görünür hale getiriyor.

12 MAYIS NEDEN HEMŞİRELER GÜNÜ?

12 Mayıs'ın Hemşireler Günü olarak kabul edilmesinin temel nedeni, modern hemşireliğin öncüsü olarak bilinen Florence Nightingale'in doğum gününün bu tarihe denk gelmesidir. İngiliz hemşire Nightingale, özellikle Kırım Savaşı sırasında yaralı askerlerin bakımında gösterdiği başarıyla dünya çapında tanındı.

Hijyen kurallarına verdiği önem, hastanelerdeki bakım standartlarını geliştirmesi ve hemşirelik mesleğini sistemli hale getirmesi nedeniyle Nightingale, hemşirelik tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle doğum günü olan 12 Mayıs, uluslararası düzeyde hemşirelere adanan özel bir gün haline geldi.

HEMŞİRELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hemşireler Günü fikri ilk kez 20. yüzyılın ortalarında gündeme geldi. Uluslararası Hemşireler Konseyi olarak bilinen International Council of Nurses, 1965 yılından itibaren Hemşireler Günü'nü kutlamaya başladı.

1974 yılında ise konsey tarafından 12 Mayıs resmi olarak "Uluslararası Hemşireler Günü" ilan edildi. Böylece Florence Nightingale'in doğum günü, tüm dünyada hemşirelik mesleğinin sembol günü olarak kabul edildi.

Türkiye'de de Hemşireler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 12 Mayıs'ı içine alan hafta boyunca sağlık çalışanlarının sorunları, mesleğin önemi ve hemşirelerin sağlık sistemindeki yeri gündeme taşınıyor.

HEMŞİRELER GÜNÜ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

Hemşirelik mesleği, insanlık tarihinin en eski sağlık hizmetlerinden biri olarak biliniyor. Ancak modern anlamda hemşirelik, Florence Nightingale'in çalışmalarıyla birlikte profesyonel bir kimlik kazandı. Nightingale'in eğitim odaklı yaklaşımı sayesinde hemşirelik zamanla bilimsel bir disiplin haline geldi.

Bugün hemşireler hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, yoğun bakım ünitelerinde, ameliyathanelerde ve acil servislerde sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak görev yapıyor. Hastaların tedavi sürecinde doktorlarla birlikte çalışan hemşireler, aynı zamanda psikolojik destek sağlayarak bakım hizmetinin en önemli ayağını oluşturuyor.

Hemşireler Günü, yalnızca bir kutlama günü değil aynı zamanda sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek açısından da önem taşıyor. Uzun çalışma saatleri, yoğun iş temposu ve artan sağlık hizmeti ihtiyacı nedeniyle hemşirelerin çalışma koşulları her yıl yeniden gündeme geliyor.

HEMŞİRELERDE SUS İŞARETİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hemşirelerle özdeşleşen "sus" işareti, yani parmağın dudağa götürülmesi hareketi hastane ortamlarında sessizliğin önemini vurgulamak amacıyla zaman içinde yaygınlaşan bir sembol haline geldi. Özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren modern hastanelerin gelişmesiyle birlikte, hastaların dinlenebilmesi için sessiz bir ortam oluşturulması büyük önem kazandı.

Bu sembolün yaygınlaşmasında, modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in etkili olduğu düşünülüyor. Nightingale, hastaların iyileşme sürecinde gürültünün olumsuz etkilerine dikkat çekmiş ve hastanelerde disiplin ile sakinliğin korunmasını savunmuştu. Bu anlayış, zamanla hemşirelerin sessizliği temsil eden bir figür olarak görülmesine neden oldu.

20. yüzyılda hastanelerde kullanılan afişler, uyarı levhaları ve eğitim materyalleri de bu algıyı güçlendirdi. Birçok hastanede hemşire figürüyle birlikte kullanılan "Sessiz olun" görselleri, toplumun hafızasında kalıcı bir yer edindi. Özellikle gece nöbetlerinde hastaların rahatsız olmaması için hemşirelerin sessizliği sağlamaya çalışması, bu hareketin meslekle özdeşleşmesine katkı sağladı.

Bugün "sus" işareti yalnızca bir sessizlik uyarısı değil aynı zamanda hemşirelerin düzen, dikkat ve hasta konforuna verdiği önemin sembollerinden biri olarak görülüyor.

HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI

İnsan hayatına umut olan, fedakarlıklarıyla sağlık sisteminin en güçlü kahramanları arasında yer alan tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.

Şefkati, sabrı ve emeğiyle hastalara güç veren tüm hemşirelerimize teşekkür ediyor, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutluyoruz.

Gece gündüz demeden insan sağlığı için çalışan değerli hemşirelerimizin Hemşireler Günü kutlu olsun. Emekleriniz her zaman çok kıymetli.

Bir dokunuşla umut veren, güler yüzüyle moral olan tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.

Sağlık ordusunun vazgeçilmez neferleri olan hemşirelerimize minnettarız. İyi ki varsınız, Hemşireler Gününüz kutlu olsun.

Hayata umutla tutunmamıza yardımcı olan tüm hemşirelere sonsuz teşekkürler. 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun.

Sabır, özveri ve merhametin temsilcisi olan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız.

İnsan sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan tüm hemşirelerimize teşekkür ediyor, başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyoruz.

Hastaların en zor anlarında yanlarında olan, emekleriyle hayat kurtaran tüm hemşirelerin Hemşireler Günü kutlu olsun.

Güçlü duruşları, fedakar çalışmaları ve insan sevgileriyle sağlık hizmetlerinin temel taşı olan hemşirelerimize saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemşireler Gününüz kutlu olsun.

(AA, yapay zeka, Takvim foto arşiv)