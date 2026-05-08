M77'nin merkezindeki kara deliğin Güneş'ten 8 milyon kat daha büyük olduğu belirlendi. Bu süreç sırasında ortaya çıkan yoğun radyasyon Webb'in orta kızılötesi gözlem cihazı sayesinde ayrıntılı şekilde görüntülendi. Elde edilen veriler aktif galaksi çekirdeklerinin nasıl çalıştığını anlamada önemli bilgiler sunuyor.

Webb Teleskobu, galaksinin merkezindeki parlak çekirdeği ve çevresindeki gaz halkalarını detaylı bir şekilde görüntüledi. Webb Teleskobu evrenin derinliklerini görmeye devam ediyor 2021 yılında uzaya gönderilen James Webb Uzay Teleskobu bugüne kadar elde ettiği görüntülerle astronomi dünyasında büyük ses getirdi. Evrenin ilk galaksilerinden yıldız oluşum bölgelerine kadar birçok kozmik yapıyı inceleyen teleskop şimdi de Messier 77'nin gizemli merkezini detaylı biçimde gözlemledi. Uzmanlar Webb'in önümüzdeki yıllarda kara delikler ve galaksi oluşumlarıyla ilgili çok daha fazla bilinmeyeni ortaya çıkarabileceğini düşünüyor.