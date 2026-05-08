Uzaydan büyüleyici kare: Galaksinin parlayan kalbi görüntülendi

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu evrenin derinliklerinden bir kez daha büyüleyici bir görüntü gönderdi. Yeni yayımlanan karede Messier 77 adlı sarmal galaksinin merkezindeki dev kara deliğin çevresi olağanüstü ayrıntılarla gözler önüne serildi.

Uzaydan büyüleyici kare: Galaksinin parlayan kalbi görüntülendi
  • James Webb Uzay Teleskobu Messier 77 galaksisini şimdiye kadarki en net görüntülerinden biriyle görüntüledi.
  • Messier 77'nin merkezindeki süper kütleli kara delik Güneş'ten yaklaşık 8 milyon kat daha büyük.
  • Galaksinin merkezinden yayılan yoğun enerji bilim insanlarını heyecanlandırdı.
  • Webb Teleskobu'nun orta kızılötesi gözlem cihazı yoğun radyasyonu ayrıntılı şekilde görüntüledi.
  • Yeni görüntüler sosyal medyada ve bilim çevrelerinde büyük ilgi gördü.

45 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 77 galaksisi James Webb Uzay Teleskobu'nun gelişmiş kızılötesi kameraları sayesinde şimdiye kadarki en net görüntülerinden biriyle görüntülendi. Galaksinin merkezinden yayılan yoğun enerji bilim insanlarını heyecanlandırdı.

James Webb Uzay Teleskobu, Messier 77 galaksisinin şimdiye kadarki en net görüntülerini elde etti.Fotoğraf:NASA

Messier 77'nin parlayan merkezi dikkat çekti

Balina Takımyıldızı yönünde bulunan Messier 77 (M77), uzun yıllardır gökbilimcilerin en çok incelediği galaksiler arasında yer alıyor. Webb Teleskobu'nun paylaştığı yeni görüntüde galaksinin merkezindeki olağanüstü parlak çekirdek açık biçimde görülebiliyor. Bilim insanlarına göre bu yoğun ışığın kaynağı galaksinin merkezinde bulunan süper kütleli kara delik.

Galaksinin merkezindeki süper kütleli kara delikten yayılan yoğun enerji bilim insanlarını heyecanlandırdı.Fotoğraf:Takvim arşiv

Dev kara delik enerji saçıyor

AP News'te yer alan habere göre araştırmacılar M77'nin merkezindeki kara deliğin Güneş'ten yaklaşık 8 milyon kat daha büyük olduğunu belirtiyor. Kara deliğin çevresindeki gaz ve toz bulutları yüksek hızla merkeze çekilirken aşırı derecede ısınıyor.

M77'nin merkezindeki kara deliğin Güneş'ten 8 milyon kat daha büyük olduğu belirlendi.

Bu süreç sırasında ortaya çıkan yoğun radyasyon Webb'in orta kızılötesi gözlem cihazı sayesinde ayrıntılı şekilde görüntülendi. Elde edilen veriler aktif galaksi çekirdeklerinin nasıl çalıştığını anlamada önemli bilgiler sunuyor.

Webb Teleskobu, galaksinin merkezindeki parlak çekirdeği ve çevresindeki gaz halkalarını detaylı bir şekilde görüntüledi.

Webb Teleskobu evrenin derinliklerini görmeye devam ediyor

2021 yılında uzaya gönderilen James Webb Uzay Teleskobu bugüne kadar elde ettiği görüntülerle astronomi dünyasında büyük ses getirdi. Evrenin ilk galaksilerinden yıldız oluşum bölgelerine kadar birçok kozmik yapıyı inceleyen teleskop şimdi de Messier 77'nin gizemli merkezini detaylı biçimde gözlemledi. Uzmanlar Webb'in önümüzdeki yıllarda kara delikler ve galaksi oluşumlarıyla ilgili çok daha fazla bilinmeyeni ortaya çıkarabileceğini düşünüyor.

Uzaydan büyüleyici kare: Galaksinin parlayan kalbi görüntülendi-6

Bilim dünyasında heyecan yarattı

Paylaşılan yeni görüntü sosyal medyada ve bilim çevrelerinde kısa sürede büyük ilgi gördü. Özellikle galaksinin merkezindeki parlak yapı ve çevresindeki detaylı gaz halkaları, Webb Teleskobu'nun teknolojik gücünü bir kez daha ortaya koydu. Astronomlar bu tür gözlemlerin evrenin geçmişine dair önemli ipuçları taşıdığına dikkat çekiyor.

