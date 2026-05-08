45 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 77 galaksisi James Webb Uzay Teleskobu'nun gelişmiş kızılötesi kameraları sayesinde şimdiye kadarki en net görüntülerinden biriyle görüntülendi. Galaksinin merkezinden yayılan yoğun enerji bilim insanlarını heyecanlandırdı.
Messier 77'nin parlayan merkezi dikkat çekti
Balina Takımyıldızı yönünde bulunan Messier 77 (M77), uzun yıllardır gökbilimcilerin en çok incelediği galaksiler arasında yer alıyor. Webb Teleskobu'nun paylaştığı yeni görüntüde galaksinin merkezindeki olağanüstü parlak çekirdek açık biçimde görülebiliyor. Bilim insanlarına göre bu yoğun ışığın kaynağı galaksinin merkezinde bulunan süper kütleli kara delik.
Dev kara delik enerji saçıyor
AP News'te yer alan habere göre araştırmacılar M77'nin merkezindeki kara deliğin Güneş'ten yaklaşık 8 milyon kat daha büyük olduğunu belirtiyor. Kara deliğin çevresindeki gaz ve toz bulutları yüksek hızla merkeze çekilirken aşırı derecede ısınıyor.
Bu süreç sırasında ortaya çıkan yoğun radyasyon Webb'in orta kızılötesi gözlem cihazı sayesinde ayrıntılı şekilde görüntülendi. Elde edilen veriler aktif galaksi çekirdeklerinin nasıl çalıştığını anlamada önemli bilgiler sunuyor.
Webb Teleskobu evrenin derinliklerini görmeye devam ediyor
2021 yılında uzaya gönderilen James Webb Uzay Teleskobu bugüne kadar elde ettiği görüntülerle astronomi dünyasında büyük ses getirdi. Evrenin ilk galaksilerinden yıldız oluşum bölgelerine kadar birçok kozmik yapıyı inceleyen teleskop şimdi de Messier 77'nin gizemli merkezini detaylı biçimde gözlemledi. Uzmanlar Webb'in önümüzdeki yıllarda kara delikler ve galaksi oluşumlarıyla ilgili çok daha fazla bilinmeyeni ortaya çıkarabileceğini düşünüyor.
Bilim dünyasında heyecan yarattı
Paylaşılan yeni görüntü sosyal medyada ve bilim çevrelerinde kısa sürede büyük ilgi gördü. Özellikle galaksinin merkezindeki parlak yapı ve çevresindeki detaylı gaz halkaları, Webb Teleskobu'nun teknolojik gücünü bir kez daha ortaya koydu. Astronomlar bu tür gözlemlerin evrenin geçmişine dair önemli ipuçları taşıdığına dikkat çekiyor.