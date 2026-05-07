ChatGPT artık Google E-Tablolar ve Excel'de: Tabloları yapay zeka yönetecek

OpenAI uzun süredir beklenen Excel ve Google E-Tablolar entegrasyonunu resmen kullanıma açtı. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar karmaşık formüllerle uğraşmadan yalnızca yazılı komutlar vererek elektronik tablolar oluşturabilecek.

ChatGPT artık Google E-Tablolar ve Excel'de: Tabloları yapay zeka yönetecek
  • ChatGPT, Excel ve Google E-Tablolar içinde çalışabilen bir yardımcı haline geldi.
  • OpenAI, ChatGPT'nin elektronik tablolara entegrasyonunu duyurdu ve özellik beta sürecinin ardından kullanıma açıldı.
  • Yeni sistem, kullanıcıların tablo hazırlama süreçlerini hızlandırmayı ve yapay zekâ desteği almayı kolaylaştırmayı hedefliyor.
  • Kullanıcılar artık karmaşık formülleri açıklayabilir, hatalı hesaplamaları tespit edebilir ve veri temizleme işlemlerini yapabilir.
  • Bu özellik, iş dünyasında finans, pazarlama ve muhasebe gibi alanlarda önemli bir dönüşüm yaratabilir.

ChatGPT artık sadece sohbet eden bir yapay zekâ değil aynı zamanda Excel ve Google E-Tablolar içinde çalışan bir yardımcı haline geliyor. Yeni entegrasyon sayesinde veri temizleme, rapor hazırlama ve formül oluşturma gibi işlemler saniyeler içinde yapılabilecek.

ChatGPT, Excel ve Google E-Tablolar içinde çalışabilen bir yardımcı haline geldi.

ChatGPT elektronik tablolara resmen entegre edildi

OpenAI'nin duyurusuna göre ChatGPT destekli yeni özellik beta sürecinin ardından dünya genelinde kullanıcılara sunulmaya başladı. Sistem; Excel ve Google E-Tablolar üzerinde doğrudan çalışarak kullanıcıların tablo hazırlama süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Özellik şu anda ChatGPT Plus, Pro, Enterprise, Business ve Edu abonelerine açılmış durumda.

Kullanıcılar artık tablodan ayrılmadan yardım alabilecek

Yeni sistemin en dikkat çeken yanı kullanıcıların ayrı bir sekme açmadan yapay zekâ desteği alabilmesi. Kullanıcı sadece ne istediğini yazacak; ChatGPT ise gerekli tabloyu, düzenlemeyi veya analizi otomatik olarak hazırlayacak. Örneğin:

  • Bütçe planı oluşturma
  • KPI ve performans panoları hazırlama
  • Satış tahmini çıkarma
  • Veri düzenleme ve filtreleme
  • Grafik ve rapor oluşturma gibi işlemler birkaç komutla yapılabilecek.

Karmaşık formülleri açıklayabilecek

Yeni entegrasyon yalnızca tablo oluşturmakla sınırlı değil. Kullanıcılar anlamadıkları formülleri ChatGPT'ye sorarak detaylı açıklamalar da alabilecek. Ayrıca yapay zeka hatalı hesaplamaları tespit edebilecek, eksik veya bozuk verileri temizleyebilecek, formülleri güncelleyebilecek, yeni senaryolar oluşturabilecek ve tablo biçimlendirmelerini otomatik düzenleyebilecek. Bu sayede özellikle yoğun veriyle çalışan kullanıcıların zamandan büyük ölçüde tasarruf etmesi hedefleniyor.

İş dünyasında büyük kolaylık sağlaması bekleniyor

Uzmanlara göre bu özellik; finans, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları ve proje yönetimi gibi alanlarda çalışan kişiler için önemli bir dönüşüm yaratabilir. Teknik Excel bilgisi olmayan kullanıcılar bile yalnızca doğal dil kullanarak profesyonel tablolar hazırlayabilecek.

Yapay zekânın elektronik tablo deneyimine entegre edilmesi iş süreçlerinde otomasyonu daha erişilebilir hale getiren önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

