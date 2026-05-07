Yeni sistem, kullanıcıların tablo hazırlama süreçlerini hızlandırmayı ve yapay zekâ desteği almayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Karmaşık formülleri açıklayabilecek Yeni entegrasyon yalnızca tablo oluşturmakla sınırlı değil. Kullanıcılar anlamadıkları formülleri ChatGPT'ye sorarak detaylı açıklamalar da alabilecek. Ayrıca yapay zeka hatalı hesaplamaları tespit edebilecek, eksik veya bozuk verileri temizleyebilecek, formülleri güncelleyebilecek, yeni senaryolar oluşturabilecek ve tablo biçimlendirmelerini otomatik düzenleyebilecek. Bu sayede özellikle yoğun veriyle çalışan kullanıcıların zamandan büyük ölçüde tasarruf etmesi hedefleniyor.

Kullanıcılar artık karmaşık formülleri açıklayabilir, hatalı hesaplamaları tespit edebilir ve veri temizleme işlemlerini yapabilir. İş dünyasında büyük kolaylık sağlaması bekleniyor Uzmanlara göre bu özellik; finans, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları ve proje yönetimi gibi alanlarda çalışan kişiler için önemli bir dönüşüm yaratabilir. Teknik Excel bilgisi olmayan kullanıcılar bile yalnızca doğal dil kullanarak profesyonel tablolar hazırlayabilecek.