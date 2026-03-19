MGK, Cumhurbaşkanı başkanlığında Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarından oluşur.

Kurul, milli güvenlik siyasetini değerlendirmek, güvenlik politikaları hakkında Cumhurbaşkanına öneri sunmak ve güvenlikle ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlamak görevlerini üstlenir.

MGK genellikle iki ayda bir düzenli olarak toplanır, gerekli durumlarda Cumhurbaşkanının çağrısıyla olağanüstü toplantılar yapılır.

Toplantılarda terör, sınır güvenliği ve stratejik tehditler konusunda tedbir önerileri hazırlanır ve ilgili kurumlara tavsiye kararları sunulur.

Milli güvenliğin sağlanması devletin varlığını sürdürebilmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu kapsamda oluşturulan Milli Güvenlik Kurulu, ülkenin karşı karşıya olduğu tehditleri çok yönlü biçimde ele alan ve güvenlik politikalarının şekillendirilmesine katkı sağlayan en üst düzey danışma organıdır.

MGK (Milli Güvenlik Kurulu) nedir? Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye'de devletin milli güvenlik siyasetinin belirlenmesinde en üst düzey koordinasyon organıdır. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bu kurul siyasi, askeri ve güvenlik alanındaki en yetkili isimleri bir araya getirerek ülkenin varlığına ve güvenliğine yönelik konuları değerlendirir. MGK, devletin güvenlik politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde kritik bir rol oynar.