Başkan Erdoğan imzaladı: MGK bünyesinde 3 başkanlık oluşturuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile MGK bünyesinde 3 daire başkanlığı oluşturuldu. MGK tarafından hazırlanan metinlerde bildiri yerine açıklama ifadesinin kullanılması kararlaştırıldı.

Başkan Erdoğan imzaladı: MGK bünyesinde 3 başkanlık oluşturuldu
  • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat ve görevlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • MGK bünyesinde İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri, Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri ile Savunma Planlaması Koordinasyon olmak üzere 3 daire başkanlığı oluşturuldu.
  • Milli güvenlik ve milli güvenlik siyaseti kavramları yeniden tanımlanarak devletin anayasal düzeni, milli varlığı, uluslararası çıkarları ve vatandaşların güven-refah içinde yaşaması kapsamına alındı.
  • MGK tarafından hazırlanan metinlerde bildiri yerine açıklama ifadesinin kullanılması kararlaştırıldı.
  • MGK Genel Sekreterliğinde subay ve astsubayların görev yapma süreci Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte yürütülecek.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinin teşkilat ve görevlerinde bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, "milli güvenlik" ve"milli güvenlik siyaseti" kavramları yeniden tanımlandı.

"Devletin anayasal düzeni, milli varlığı, uluslararası çıkarları ve vatandaşların güven-refah içinde yaşaması", "milli güvenlik" ve"milli güvenlik siyaseti"kavramlarının kapsamına alındı.

MGK BÜNYESİNDE 3 YENİ BAŞKANLIK

Kararname ile MGK bünyesinde 3 başkanlık oluşturuldu.

İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığına, terör, organize suç, radikalleşme, siber güvenlik, yapay zeka, uzay, iklim değişikliği, göç, sağlık ve enerji gibi alanlarda stratejik analizler üretme görevleri verildi.

Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığına da küresel ve bölgesel gelişmeleri takip etmek, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, Türkiye'nin dış güvenlik çıkarlarına yönelik analizler hazırlamak görevi tevdi edildi.

Yeni kurulan Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığına ise seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını bakanlıklar, kurumlar ve valiliklerle koordineli şekilde yürütmesi görevi yüklendi.

BİLDİRİ YERİNE AÇIKLAMA

Kararnamedeki değişiklikle, MGK tarafından hazırlanan metinlere "bildiri" yerine "açıklama" ifadesinin kullanılması hüküm altına alındı.

Kararnamede, MGK Genel Sekreterliğinde subay ve astsubayların ilgili kanun çerçevesinde görev yapabilmesi, bu sürecin Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte yürütülmesine ilişkin de düzenleme yer aldı.

Daire BaşkanlığıGörev ve Sorumluluklar
İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi BaşkanlığıTerör, organize suç, radikalleşme, siber güvenlik, yapay zeka, uzay, iklim değişikliği, göç, sağlık ve enerji gibi alanlarda stratejik analizler üretme
Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi BaşkanlığıKüresel ve bölgesel gelişmeleri takip etmek, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, Türkiye'nin dış güvenlik çıkarlarına yönelik analizler hazırlamak
Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi BaşkanlığıSeferberlik ve savaş hali hazırlıklarını bakanlıklar, kurumlar ve valiliklerle koordineli şekilde yürütmek

