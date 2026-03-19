MGK Genel Sekreterliğinde subay ve astsubayların görev yapma süreci Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte yürütülecek.

MGK tarafından hazırlanan metinlerde bildiri yerine açıklama ifadesinin kullanılması kararlaştırıldı.

Milli güvenlik ve milli güvenlik siyaseti kavramları yeniden tanımlanarak devletin anayasal düzeni, milli varlığı, uluslararası çıkarları ve vatandaşların güven-refah içinde yaşaması kapsamına alındı.

MGK bünyesinde İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri, Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri ile Savunma Planlaması Koordinasyon olmak üzere 3 daire başkanlığı oluşturuldu.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, "milli güvenlik" ve "milli güvenlik siyaseti " kavramları yeniden tanımlandı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinin teşkilat ve görevlerinde bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığına, terör, organize suç, radikalleşme, siber güvenlik, yapay zeka, uzay, iklim değişikliği, göç, sağlık ve enerji gibi alanlarda stratejik analizler üretme görevleri verildi.

MGK toplantısı

Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığına da küresel ve bölgesel gelişmeleri takip etmek, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, Türkiye'nin dış güvenlik çıkarlarına yönelik analizler hazırlamak görevi tevdi edildi.

Yeni kurulan Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığına ise seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını bakanlıklar, kurumlar ve valiliklerle koordineli şekilde yürütmesi görevi yüklendi.