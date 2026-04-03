Gökyüzünün hız rekortmeni Iğdır'da: Saatte 320 kilometre süratle uçabiliyor

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan şehirlerinden biri olan Iğdır gökyüzünün en etkileyici avcılarından biri olan kaya kartalına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en hızlı canlıları arasında gösterilen bu görkemli kuş avına kilitlendiğinde saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor. Iğdır'ın sarp kayalıklarında yaşayan kaya kartalı tüm ihtişamıyla objektiflere yansıdı.

Gökyüzünün hız rekortmeni Iğdır'da: Saatte 320 kilometre süratle uçabiliyor
  • Dünyanın en hızlı kuş türlerinden biri olan Kaya Kartalı, Iğdır'ın yüksek kesimlerinde görüntülendi.
  • Kaya Kartalı avına saldırı anında saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor.
  • Iğdır'da Türkiye'de tespit edilen 504 kuş türünün yüzde 69'u olmak üzere yaklaşık 350 kuş türü yaşıyor.
  • Kaya Kartalı Orta Asya'da kurt, çakal ve tilki gibi büyük yırtıcıları avlamak için özel olarak eğitiliyor.
  • Kaya Kartalı Iğdır'ın yüksek kesimli ve sarp kayalık bölgelerini yaşam alanı olarak seçiyor.

Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik merkezi olan Iğdır doğa tutkunlarını heyecanlandıran bir misafire ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en hızlı kuş türlerinden biri olan Kaya Kartalı (Aquila chrysaetos), kentin yüksek kesimlerinde doğal ortamında objektiflere yansıdı.

Dünyanın en hızlı kuş türlerinden biri olan Kaya Kartalı, Iğdır'ın yüksek kesimlerinde görüntülendi. Fotoğraf:AA

Kuşların buluşma noktası

Iğdır, stratejik konumu ve mikroklimal iklimi sayesinde adeta bir kuş cenneti niteliğinde. Kentte yaklaşık olarak 350 kuş türü yaşıyor. Iğdır, Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen 504 kuş türünün %69'una ev sahipliği yapıyor.

320 kilometre hızla uçabiliyor

Kaya kartalını diğer yırtıcılardan ayıran en büyük özellik avlanma sırasındaki inanılmaz çevikliği ve sürati. İşte dünyanın en hızlı kuş türlerinden biri olan kaya kartalı hakkında öne çıkan bilgiler:

  • Maksimum Hız: Avına kilitlendiği saldırı (dalış) anında saatte 320 kilometre gibi inanılmaz bir hıza ulaşabilir.
  • Av Yeteneği: Gücü ve çevikliği sayesinde Orta Asya'da kurt, çakal ve tilki gibi büyük yırtıcıları avlaması için özel olarak eğitilmektedir.
  • Korunma Durumu: Dünya genelinde nesli doğrudan tehlike altında olan türler arasında yer almasa da, doğada nadir görülebilen özel bir türdür.
  • Doğal Habitatı: Iğdır'ın yüksek kesimli ve sarp kayalık bölgelerini kendine yaşam alanı olarak seçer.
