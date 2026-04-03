Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik merkezi olan Iğdır doğa tutkunlarını heyecanlandıran bir misafire ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en hızlı kuş türlerinden biri olan Kaya Kartalı (Aquila chrysaetos), kentin yüksek kesimlerinde doğal ortamında objektiflere yansıdı.

Dünyanın en hızlı kuş türlerinden biri olan Kaya Kartalı, Iğdır'ın yüksek kesimlerinde görüntülendi. Fotoğraf:AA Kuşların buluşma noktası Iğdır, stratejik konumu ve mikroklimal iklimi sayesinde adeta bir kuş cenneti niteliğinde. Kentte yaklaşık olarak 350 kuş türü yaşıyor. Iğdır, Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen 504 kuş türünün %69'una ev sahipliği yapıyor.