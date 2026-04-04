Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Piyasalarda son durum...

27 Mart - 3 Nisan haftasını kapsayan verilere göre yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi altın sağladı. Gram ve çeyrek altın yatırımcısına yüzde 5,71 oranında kazandırırken döviz kurlarındaki artışın oldukça sınırlı kaldığı gözlemlendi.

ALTIN GRUBUNDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Haftanın en çok kazandıran kalemleri altın ve türevleri oldu. Özellikle gram ve çeyrek altındaki yükseliş dikkat çekti:

  • 24 Ayar Gram Altın: %5,71 artışla 6.705 TL seviyesine ulaştı.
  • Çeyrek Altın: %5,71 değer kazanarak 11.231 TL oldu.
  • Cumhuriyet Altını: %5,67 yükselişle 45.174 TL'den işlem gördü.

BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,88 yükselerek 12.936,35 puana ulaştı. (Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından oluşturulmuştur)

BORSA VE FONLARDA POZİTİF SEYİR

Borsa İstanbul ve yatırım fonları haftayı artıda kapattı. BIST 100 endeksi haftalık bazda %1,88 oranında bir yükseliş kaydederek 12.936,35 puana ulaştı. Kurumsal yatırım tarafında ise aşağıdaki veriler öne çıktı:

  • Emeklilik Fonları: %1,26 artış.
  • Yatırım Fonları: %1,08 artış.

Cumhuriyet altını yüzde 5,67 artışla 45.174 TL'den işlem gördü.

DÖVİZ KURLARI YATAY SEYRETTİ

Dolar ve Euro haftanın en düşük getirisine sahip yatırım araçları oldu. Küresel piyasalardaki hareketliliğe rağmen iç piyasada döviz kurlarındaki artış sembolik düzeyde kaldı.

  • Avro (Euro): %0,46 artışla 51,5430 TL.
  • Dolar: %0,30 gibi sınırlı bir yükselişle 44,5920 TL.
