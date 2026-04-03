Antik Çin'de mum saatleri ve tütsü saatleri, Antik Yunan'da ise su saatleri erken dönem alarm sistemleri olarak kullanıldı.

DOĞANIN ALARMI: GÜNEŞ VE HAYVANLAR

Alarm saatlerinden önce insanların en büyük yardımcısı doğaydı. Gün ışığı, insan biyolojik saatini düzenleyen en önemli sinyallerden biriydi. Gün doğumu uyanmayı, gün batımı ise dinlenmeyi işaret ediyordu. Ayrıca horozların ötüşü ve sabah kuşlarının çıkardığı sesler de doğal bir alarm görevi görüyordu.

TOPLUMSAL DÜZEN VE ÇANLAR

Orta Çağ ve erken modern dönemde kilise çanları günlük yaşamı düzenleyen önemli araçlardı. Saat başı çalan çanlar, insanların ne zaman uyanacağını, çalışacağını veya ibadet edeceğini belirliyordu. Büyük evlerde ise hizmetçiler, ev sahiplerini belirli saatlerde uyandırmakla sorumluydu.