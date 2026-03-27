Müzik dünyası yasta: Arabesk sanatçısı Orhan Esen hayatını kaybetti

Türk sanat müziği, arabesk ve fantezi müziğinin önemli isimlerinden Orhan Esen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber sanatçının yeğeni tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Müzik dünyası yasta: Arabesk sanatçısı Orhan Esen hayatını kaybetti
  • Besteci ve müzik öğretmeni Orhan Esen ani kalp krizi sonucu Ankara Demetevler'deki evinde hayatını kaybetti.
  • Vefat haberi sanatçının yeğeni tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.
  • Orhan Esen 5 Mart 1965 tarihinde Ankara'da keman virtüözü Mustafa Esen'in oğlu olarak dünyaya geldi.
  • Sanatçı 1980 yılında Ankara'da katıldığı ses yarışmasında birincilik kazanarak profesyonel müzik kariyerine başladı.
  • Esen ud, kanun, piyano, bağlama ve ritimli saz gibi birçok enstrüman çalıyor, Türk sanat müziği, arabesk ve fantezi türlerinde eserler veriyordu.

Türk sanat müziği, arabesk ve fantezi müziğinin sevilen ismi besteci ve müzik öğretmeni Orhan Esen ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberi sanatçının yeğeni tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Besteci ve müzik öğretmeni Orhan Esen ani kalp krizi sonucu Ankara Demetevler'deki evinde hayatını kaybetti. Fotoğraf: sosyal medya

ORHAN ESEN KİMDİR?

Orhan Esen, 5 Mart 1965 tarihinde Ankara'da müzikle iç içe bir ailede doğdu. Babası Mustafa Esen keman virtüözüydü. Küçük yaşta ud, kanun, piyano, bağlama ve ritimli saz gibi birçok enstrüman çalmayı öğrenen sanatçı vokal yeteneğini de bu birikimle güçlendirdi.

Esen Türk sanat müziği, arabesk ve fantezi türlerinde eserler veriyordu. Fotoğraf: sosyal medya

MÜZİK KARİYERİNE NE ZAMAN BAŞLADI?

13 yaşında yaptığı ilk bestesiyle müzik yolculuğuna adım atan Esen 1980 yılında Ankara'da katıldığı bir ses yarışmasında birincilik kazanarak profesyonel sahnelere adım attı. Arabesk ve fantezi müziğin yanı sıra pek çok türde eserler verdi.

Vefat haberi sanatçının yeğeni tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

ORHAN ESEN'İN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Sanatçı Ankara Demetevler'deki evinde aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi. Esen'in resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan yeğeni vefat haberini doğruladı.

Dayım Orhan Esen'i kalp krizinden kaybettik. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum.

Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.

ORHAN ESEN BİYOGRAFİSİ

Orhan Esen, Türk arabesk ve Türk sanat müziğinin sevilen ismi, müzisyen, besteci ve müzik öğretmenidir. Küçük yaşta müziğe başlayan Esen, ud, kanun, piyano, bağlama ve ritimli saz gibi birçok enstrümanı ustalıkla çalabiliyordu. 1980 yılında katıldığı ses yarışmasında kazandığı birincilikle profesyonel kariyerine adım attı.

Orhan Esen'in yayınlanmış albümleri neler?

  • Kurban Olayım - 1987
  • Canımın Canısın - 1989
  • Olan Oldu Gönlüme - 1990
  • Sensiz Olmuyor - 1991
  • Gamzeli - 1992
  • Avrupa Konseri - 1992
  • İkimiz Kaldık - 1993
  • İsyanım Var Kadere - 1995
  • Allah İçin & Cezam Bitmiyor - 1997
  • Bizi Ölüm Ayırır - 2000
  • Hasan Efendi - 2000
  • Ver Cezamı - 2007
Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyata alındı

