Türk sanat müziği, arabesk ve fantezi müziğinin sevilen ismi besteci ve müzik öğretmeni Orhan Esen ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberi sanatçının yeğeni tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.
ORHAN ESEN KİMDİR?
Orhan Esen, 5 Mart 1965 tarihinde Ankara'da müzikle iç içe bir ailede doğdu. Babası Mustafa Esen keman virtüözüydü. Küçük yaşta ud, kanun, piyano, bağlama ve ritimli saz gibi birçok enstrüman çalmayı öğrenen sanatçı vokal yeteneğini de bu birikimle güçlendirdi.
MÜZİK KARİYERİNE NE ZAMAN BAŞLADI?
13 yaşında yaptığı ilk bestesiyle müzik yolculuğuna adım atan Esen 1980 yılında Ankara'da katıldığı bir ses yarışmasında birincilik kazanarak profesyonel sahnelere adım attı. Arabesk ve fantezi müziğin yanı sıra pek çok türde eserler verdi.
ORHAN ESEN'İN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?
Sanatçı Ankara Demetevler'deki evinde aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi. Esen'in resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan yeğeni vefat haberini doğruladı.
Dayım Orhan Esen'i kalp krizinden kaybettik. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum.
ORHAN ESEN BİYOGRAFİSİ
