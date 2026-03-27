Bu meslekler 2027’ye kadar faydalanacak: Ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı

Gümrük ve orman muhafaza memurları Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla toplu taşımadan 31 Aralık 2027’ye kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek. Hakkın kapsamı belediye ve bağlı kuruluşlarca yürütülen tüm toplu taşıma hizmetlerini kapsıyor.

  • Ticaret Bakanlığındaki resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğündeki resmi üniformalı orman muhafaza memurları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak.
  • Uygulama belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerini kapsıyor.
  • Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • Ücretsiz toplu taşıma hakkı 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olacak.

Gümrük muhafaza memurları ile orman muhafaza memurları toplu taşıma hizmetlerinden 2027 sonuna kadar ücretsiz yararlanmayı sürdürecek.

Uygulama belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerini kapsıyor.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ücretsiz toplu taşıma hakkı 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olacak.

31 ARALIK 2027'YE KADAR ÜCRETSİZ

Karara göre Ticaret Bakanlığında görevli resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurduğu birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2027'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.

