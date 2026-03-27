Ticaret Bakanlığındaki resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğündeki resmi üniformalı orman muhafaza memurları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ücretsiz toplu taşıma hakkı 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olacak.

31 ARALIK 2027'YE KADAR ÜCRETSİZ

Karara göre Ticaret Bakanlığında görevli resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurduğu birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2027'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.