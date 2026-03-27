Ünlü sanatçıya sosyal medya üzerinden birçok hayranı geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Değerli dinleyicilerimiz, 28 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan konserimiz, yaşanan sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günlerde görüşmeyi dileriz."

Ünlü sanatçıcının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

MERAK EDİLENLER

Cengiz Kurtoğlu neden hastaneye kaldırıldı?

Usta sanatçı, dün akşam saatlerinde aniden başlayan burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştır.

Cengiz Kurtoğlu'nun son sağlık durumu nasıl?

Yapılan tetkiklerde iki damarının tıkalı olduğu tespit edilen sanatçının bir damarına stent takılmıştır; genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiştir.

Cengiz Kurtoğlu ameliyat mı olacak?

Tıkalı olan ilk damarına müdahale edilen sanatçının, diğer tıkalı damarı için bir ay sonra operasyon masasına yatacağı öğrenilmiştir.