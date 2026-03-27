Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyata alındı

Türk müziğinin efsane ismi Cengiz Kurtoğlu, dün akşam ani bir burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı; yapılan incelemelerde sanatçının 2 damarının tıkalı olduğu tespit edildi.

7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Cengiz Kurtoğlu, yaşadığı burun kanaması sonrası soluğu hastanede aldı. İlk bakışta basit bir şikayet gibi görünse de yapılan derinlemesine tetkikler usta sanatçının iki damarının tıkalı olduğunu gösterdi.

Cengiz Kurtoğlu'nun tıkalı damarlarından birine stent takıldı. Diğerine ise 1 ay sonra müdahale edileceği belirtildi.

Kurtoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedavisinin devam edeceği öğrenildi.

Ünlü sanatçıya sosyal medya üzerinden birçok hayranı geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

KONSERİNİ ERTELEDİ

Ünlü sanatçıcının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Değerli dinleyicilerimiz, 28 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan konserimiz, yaşanan sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günlerde görüşmeyi dileriz."

MERAK EDİLENLER

Cengiz Kurtoğlu neden hastaneye kaldırıldı?

Usta sanatçı, dün akşam saatlerinde aniden başlayan burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştır.

Cengiz Kurtoğlu'nun son sağlık durumu nasıl?

Yapılan tetkiklerde iki damarının tıkalı olduğu tespit edilen sanatçının bir damarına stent takılmıştır; genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiştir.

Cengiz Kurtoğlu ameliyat mı olacak?

Tıkalı olan ilk damarına müdahale edilen sanatçının, diğer tıkalı damarı için bir ay sonra operasyon masasına yatacağı öğrenilmiştir.

Günün Manşetleri

