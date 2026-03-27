Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında 3.128 sinyalizasyon, 4.874 kamera, 706 değişken mesaj işareti aktif görev yapıyor ve 7.876 kilometrelik fiber optik kablo altyapısı mevcut.

Koridor üzerinde yerli ve milli imkanlarla yol kenarı üniteleri, araç içi üniteleri, kamera sistemleri, radar ve lidar gibi bileşenler ile fiber optik kablo haberleşme altyapısı kuruldu.

Projenin ikinci fazı Ankara Çevre Otoyolu'nda 110 kilometrelik güzergahta trafik kazası bilgisi paylaşımı, ani fren uyarısı ve çarpışma riski uyarısı gibi ileri seviye servislerle hayata geçirilecek.

Proje kapsamında Türkiye'de ulaşım alanında ilk kez 5G baz istasyonları kuruldu ve 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı'nın katılacağı törenle 5G'ye geçiş tanıtılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik güzergahta Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Test ve Uygulama Koridorunun lansman ve test başlangıç törenini gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridorunun lansman ve test başlangıç töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçtiğini kaydetti.

DAHA GÜVENLİ, DAHA KONFORLU, DAHA VERİMLİ SEYAHAT

İnternetin ve otonom araç teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı bu dönemde, ulaşım artık sadece yol ve araçtan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Araçların birbirleriyle, altyapıyla ve her şeyle (V2X) akıllıca haberleştiği bir ekosistem haline geldi. Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri de araçlar ile altyapı unsurları arasında kablosuz haberleşme yoluyla karşılıklı veri paylaşımını mümkün kılan ileri teknoloji sistemler bütünü olarak tam da bu ihtiyacı karşılıyor"