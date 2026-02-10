Saatte 200 kilometre: Hızlı trende yeni rota Kahramanmaraş! İşte il il demiryolu haritası

(Fotoğraf Anadolu Ajansı arşivinden alınmıştır) LOJİSTİK MALİYETLER DÜŞECEK Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgelerinde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemeleri başta olmak üzere birçok ürünün hem Mersin hem de İskenderun limanlarına demiryolu ile taşınmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, bu sayede lojistik maliyetlerin düşeceğini ve bölge sanayicisinin rekabet gücünün artacağını kaydetti. Mersin–Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya iniyor

(Fotoğraf Anadolu Ajansı arşivinden alınmıştır) Bakan Uraloğlu, hattın bölgesel üretim ve ihracat kapasitesini de doğrudan etkileyeceğini vurguladı.Bölgede üretilen demir ile krom cevherlerinin demiryolu ile İskenderun Limanı'na ulaştırılarak uluslararası pazarlara taşınacağını belirten Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında yük toplama, aktarma ve dağıtım merkezlerinden biri haline geleceğini aktardı.

Nurdağ- Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı (Fotoğraf: TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Demiryolu altyapısını güçlendirerek sanayi, tarım ve lojistik sektörlerine güç katacağız. Uzun vadede istihdama ve bölgesel kalkınmaya güçlü katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Demiryolunun güçlenmesiyle karayolu üzerindeki ağır taşıt trafiği de azalacak. Bu sayede şehir içi ve bölgesel ulaşım üzerindeki yük hafilerken Kahramanmaraş'ın güçlenen lojistik altyapısı yeni sanayi yatırımlarını ve depo-lojistik tesislerini de şehre çekecek."

(Fotoğraf Anadolu Ajansı arşivinden alınmıştır) Yüksek hızlı tren hattı bulunan iller hangileri? Türkiye'de Ankara–İstanbul YHT, Ankara–Eskişehir YHT, Ankara–Konya YHT, Ankara–Karaman YHT, İstanbul–Konya YHT, İstanbul–Karaman YHT, Eskişehir–İstanbul YHT, Ankara–Sivas YHT ve Sivas–İstanbul YHT hatları, şehirlerarası ulaşımda hızlı, konforlu ve ekonomik bir alternatif sunarak farklı şehirleri birbirine bağlıyor. No Hat Duraklar (Özet) Seyahat Süresi 1 Ankara – İstanbul Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı Söğütlüçeşme: ~4 sa 30 dkHalkalı: ~5 sa 10 dk 2 Ankara – Eskişehir Eryaman, Polatlı 1 sa 21 dk 3 Ankara – Konya Eryaman, Polatlı, Selçuklu 1 sa 45 dk 4 Ankara – Karaman Eryaman, Polatlı, Konya, Çumra 2 sa 39 dk 5 İstanbul – Konya Söğütlüçeşme, Pendik, İzmit, Eskişehir, Selçuklu ~4 sa 50 dk 6 İstanbul – Karaman Halkalı, Söğütlüçeşme, Eskişehir, Konya, Çumra ~6 sa 35 dk 7 Eskişehir – İstanbul Bozüyük, Bilecik, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme ~3 sa 10 dk 8 Ankara – Sivas Kırıkkale, Yozgat, Yıldızeli ~2 sa 40 dk 9 Sivas – İstanbul Ankara, Eskişehir, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme ~6 sa 55 dk