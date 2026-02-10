PODCAST CANLI YAYIN

Saatte 200 kilometre: Hızlı trende yeni rota Kahramanmaraş! İşte il il demiryolu haritası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nurdağ-Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı'na ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Toplam 49 kilometre uzunluğunda planladığımız hatla hem yolcu hem yük taşımacılığında önemli bir kapasite artışı sağlayacağız"dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Fotoğraf Takvim arşivden alınmıştır)

49 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden başlayarak Kahramanmaraş'a uzanacak hızlı tren hattına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Nurdağ-Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı'nın, yapımı planlanan 235 kilometrelik Malatya-Narlı-Nurdağı Hızlı Tren Projesi'ne bağlanacağını dile getirdi.

(Fotoğraf Anadolu Ajansı arşivinden alınmıştır)

Uraloğlu, "Toplam 49 kilometre uzunluğunda planladığımız Nurdağ-Kahramanmaraş hızlı tren bağlantısının proje çalışmalarına devam ediyoruz. Proje çalışmalarını tamamladıktan sonra yatırım programına alarak yapım çalışmalarını başlatmayı hedefliyoruz. Hat ile hem yolcu hem yük taşımacılığında önemli bir kapasite artışı sağlayacağız."açıklamasını kaydetti.

(Fotoğraf Anadolu Ajansı arşivinden alınmıştır)

Kahramanmaraş'ı Ticaretin Kalbine Taşıyacak Hızlı Tren Projesi

Söz konusu bağlantının yapımı süren Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hattı hem yolcu hem de yük taşımacılığına uygun şekilde inşa edeceğiz, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hatla Kahramanmaraş'ın üretim potansiyelini daha geniş pazarlara ulaştırmayı ve şehri, Türkiye'nin lojistik ağında daha güçlü bir konuma yükseltmeyi amaçlıyoruz. Nurdağı üzerinden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı bağlantısıyla Kahramanmaraş'ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre etmeyi hedefliyoruz."

(Fotoğraf Anadolu Ajansı arşivinden alınmıştır)

LOJİSTİK MALİYETLER DÜŞECEK

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgelerinde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemeleri başta olmak üzere birçok ürünün hem Mersin hem de İskenderun limanlarına demiryolu ile taşınmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, bu sayede lojistik maliyetlerin düşeceğini ve bölge sanayicisinin rekabet gücünün artacağını kaydetti.

Mersin–Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya iniyor

(Fotoğraf Anadolu Ajansı arşivinden alınmıştır)

Bakan Uraloğlu, hattın bölgesel üretim ve ihracat kapasitesini de doğrudan etkileyeceğini vurguladı.Bölgede üretilen demir ile krom cevherlerinin demiryolu ile İskenderun Limanı'na ulaştırılarak uluslararası pazarlara taşınacağını belirten Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında yük toplama, aktarma ve dağıtım merkezlerinden biri haline geleceğini aktardı.

Nurdağ- Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı (Fotoğraf: TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)

Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Demiryolu altyapısını güçlendirerek sanayi, tarım ve lojistik sektörlerine güç katacağız. Uzun vadede istihdama ve bölgesel kalkınmaya güçlü katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Demiryolunun güçlenmesiyle karayolu üzerindeki ağır taşıt trafiği de azalacak. Bu sayede şehir içi ve bölgesel ulaşım üzerindeki yük hafilerken Kahramanmaraş'ın güçlenen lojistik altyapısı yeni sanayi yatırımlarını ve depo-lojistik tesislerini de şehre çekecek."

(Fotoğraf Anadolu Ajansı arşivinden alınmıştır)

Yüksek hızlı tren hattı bulunan iller hangileri?

Türkiye'de Ankara–İstanbul YHT, Ankara–Eskişehir YHT, Ankara–Konya YHT, Ankara–Karaman YHT, İstanbul–Konya YHT, İstanbul–Karaman YHT, Eskişehir–İstanbul YHT, Ankara–Sivas YHT ve Sivas–İstanbul YHT hatları, şehirlerarası ulaşımda hızlı, konforlu ve ekonomik bir alternatif sunarak farklı şehirleri birbirine bağlıyor.

NoHatDuraklar (Özet)Seyahat Süresi
1Ankara – İstanbulEryaman, Polatlı, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme, HalkalıSöğütlüçeşme: ~4 sa 30 dkHalkalı: ~5 sa 10 dk
2Ankara – EskişehirEryaman, Polatlı1 sa 21 dk
3Ankara – KonyaEryaman, Polatlı, Selçuklu1 sa 45 dk
4Ankara – KaramanEryaman, Polatlı, Konya, Çumra2 sa 39 dk
5İstanbul – KonyaSöğütlüçeşme, Pendik, İzmit, Eskişehir, Selçuklu~4 sa 50 dk
6İstanbul – KaramanHalkalı, Söğütlüçeşme, Eskişehir, Konya, Çumra~6 sa 35 dk
7Eskişehir – İstanbulBozüyük, Bilecik, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme~3 sa 10 dk
8Ankara – SivasKırıkkale, Yozgat, Yıldızeli~2 sa 40 dk
9Sivas – İstanbulAnkara, Eskişehir, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme~6 sa 55 dk

(Fotoğraf Anadolu Ajansı arşivinden alınmıştır)

Yüksek hızlı tren çalışmaları devam eden iller hangileri?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hedefleri doğrultusunda Türkiye genelinde birçok Yüksek Standartlı Demiryolu hattının yapımı sürüyor. Bandırma-Bursa-Osmaneli, Polatlı-Menemen, Karaman-Ulukışla, İstanbul-Kapıkule, Mersin-Adana-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Sivas-Erzincan ve Delice-Çorum hatlarıyla YHT ağının 2027'ye kadar 4.122 kilometreye çıkarılması ve yolcu ile yük taşımacılığında önemli süre kazanımları sağlanması hedefleniyor.

Hat AdıPlanlanan AçılışUzunlukİstasyon SayısıAzami HızGeçtiği İllerDurumNotlar
Bandırma–Bursa–Osmaneli2026 (Bursa–Osmaneli)201 km9200 km/saBalıkesir, Bursa, BilecikZorlu arazi nedeniyle gecikme yaşandıBursa–İstanbul 2 saat 15 dk
Polatlı–Menemen2026–2027508 km10200 km/saAfyonkarahisar, Uşak, Manisa, İzmir%63 fiziki ilerlemeAnkara–İzmir 3 saat 30 dk
Karaman–Ulukışla2027135 km3200 km/saKaraman, Konya, Niğde%92 fiziki ilerlemeSüre 50 dk'ya düşecek
İstanbul–Kapıkule229 km9200 km/saİstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne%95'e varan ilerlemeYolcu süresi 1 sa 30 dk
Mersin–Adana–Gaziantep2028313 km11160–200 km/saMersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep%80–98 ilerlemeSüre 2 saat 15 dk
Yerköy–Kayseri2028142 km4250 km/saYozgat, KayseriYapım aşamasındaAnkara–Kayseri 1 sa 45 dk
Sivas–Erzincan202824 km200 km/saSivas, Erzincanİlk etap çalışmaları sürüyorŞehir geçişi devam ediyor
Delice–Çorum2029120 km3200 km/saKırıkkale, ÇorumYapım çalışmaları sürüyorYer teslimi yapıldı
