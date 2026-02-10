Saatte 200 kilometre: Hızlı trende yeni rota Kahramanmaraş! İşte il il demiryolu haritası
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nurdağ-Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplam 49 kilometre uzunluğunda planlanan hatla bölgede yolcu ve yük taşımacılığının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Türkiye’de Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve İstanbul-Konya gibi mevcut YHT hatlarının ulaşımdaki dönüşümüne yeni bir halka eklenmesi hedefleniyor. İşte yüksek hızlı tren hattı olan İller...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nurdağ-Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı'na ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Toplam 49 kilometre uzunluğunda planladığımız hatla hem yolcu hem yük taşımacılığında önemli bir kapasite artışı sağlayacağız"dedi.
49 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden başlayarak Kahramanmaraş'a uzanacak hızlı tren hattına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Nurdağ-Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı'nın, yapımı planlanan 235 kilometrelik Malatya-Narlı-Nurdağı Hızlı Tren Projesi'ne bağlanacağını dile getirdi.
Uraloğlu, "Toplam 49 kilometre uzunluğunda planladığımız Nurdağ-Kahramanmaraş hızlı tren bağlantısının proje çalışmalarına devam ediyoruz. Proje çalışmalarını tamamladıktan sonra yatırım programına alarak yapım çalışmalarını başlatmayı hedefliyoruz. Hat ile hem yolcu hem yük taşımacılığında önemli bir kapasite artışı sağlayacağız."açıklamasını kaydetti.
Kahramanmaraş'ı Ticaretin Kalbine Taşıyacak Hızlı Tren Projesi
Söz konusu bağlantının yapımı süren Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Hattı hem yolcu hem de yük taşımacılığına uygun şekilde inşa edeceğiz, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hatla Kahramanmaraş'ın üretim potansiyelini daha geniş pazarlara ulaştırmayı ve şehri, Türkiye'nin lojistik ağında daha güçlü bir konuma yükseltmeyi amaçlıyoruz. Nurdağı üzerinden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı bağlantısıyla Kahramanmaraş'ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre etmeyi hedefliyoruz."
LOJİSTİK MALİYETLER DÜŞECEK
Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgelerinde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemeleri başta olmak üzere birçok ürünün hem Mersin hem de İskenderun limanlarına demiryolu ile taşınmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, bu sayede lojistik maliyetlerin düşeceğini ve bölge sanayicisinin rekabet gücünün artacağını kaydetti.Mersin–Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya iniyor
Bakan Uraloğlu, hattın bölgesel üretim ve ihracat kapasitesini de doğrudan etkileyeceğini vurguladı.Bölgede üretilen demir ile krom cevherlerinin demiryolu ile İskenderun Limanı'na ulaştırılarak uluslararası pazarlara taşınacağını belirten Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında yük toplama, aktarma ve dağıtım merkezlerinden biri haline geleceğini aktardı.
Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Demiryolu altyapısını güçlendirerek sanayi, tarım ve lojistik sektörlerine güç katacağız. Uzun vadede istihdama ve bölgesel kalkınmaya güçlü katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Demiryolunun güçlenmesiyle karayolu üzerindeki ağır taşıt trafiği de azalacak. Bu sayede şehir içi ve bölgesel ulaşım üzerindeki yük hafilerken Kahramanmaraş'ın güçlenen lojistik altyapısı yeni sanayi yatırımlarını ve depo-lojistik tesislerini de şehre çekecek."
Yüksek hızlı tren hattı bulunan iller hangileri?
Türkiye'de Ankara–İstanbul YHT, Ankara–Eskişehir YHT, Ankara–Konya YHT, Ankara–Karaman YHT, İstanbul–Konya YHT, İstanbul–Karaman YHT, Eskişehir–İstanbul YHT, Ankara–Sivas YHT ve Sivas–İstanbul YHT hatları, şehirlerarası ulaşımda hızlı, konforlu ve ekonomik bir alternatif sunarak farklı şehirleri birbirine bağlıyor.
|No
|Hat
|Duraklar (Özet)
|Seyahat Süresi
|1
|Ankara – İstanbul
|Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı
|Söğütlüçeşme: ~4 sa 30 dkHalkalı: ~5 sa 10 dk
|2
|Ankara – Eskişehir
|Eryaman, Polatlı
|1 sa 21 dk
|3
|Ankara – Konya
|Eryaman, Polatlı, Selçuklu
|1 sa 45 dk
|4
|Ankara – Karaman
|Eryaman, Polatlı, Konya, Çumra
|2 sa 39 dk
|5
|İstanbul – Konya
|Söğütlüçeşme, Pendik, İzmit, Eskişehir, Selçuklu
|~4 sa 50 dk
|6
|İstanbul – Karaman
|Halkalı, Söğütlüçeşme, Eskişehir, Konya, Çumra
|~6 sa 35 dk
|7
|Eskişehir – İstanbul
|Bozüyük, Bilecik, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme
|~3 sa 10 dk
|8
|Ankara – Sivas
|Kırıkkale, Yozgat, Yıldızeli
|~2 sa 40 dk
|9
|Sivas – İstanbul
|Ankara, Eskişehir, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme
|~6 sa 55 dk
Yüksek hızlı tren çalışmaları devam eden iller hangileri?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hedefleri doğrultusunda Türkiye genelinde birçok Yüksek Standartlı Demiryolu hattının yapımı sürüyor. Bandırma-Bursa-Osmaneli, Polatlı-Menemen, Karaman-Ulukışla, İstanbul-Kapıkule, Mersin-Adana-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Sivas-Erzincan ve Delice-Çorum hatlarıyla YHT ağının 2027'ye kadar 4.122 kilometreye çıkarılması ve yolcu ile yük taşımacılığında önemli süre kazanımları sağlanması hedefleniyor.
|Hat Adı
|Planlanan Açılış
|Uzunluk
|İstasyon Sayısı
|Azami Hız
|Geçtiği İller
|Durum
|Notlar
|Bandırma–Bursa–Osmaneli
|2026 (Bursa–Osmaneli)
|201 km
|9
|200 km/sa
|Balıkesir, Bursa, Bilecik
|Zorlu arazi nedeniyle gecikme yaşandı
|Bursa–İstanbul 2 saat 15 dk
|Polatlı–Menemen
|2026–2027
|508 km
|10
|200 km/sa
|Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, İzmir
|%63 fiziki ilerleme
|Ankara–İzmir 3 saat 30 dk
|Karaman–Ulukışla
|2027
|135 km
|3
|200 km/sa
|Karaman, Konya, Niğde
|%92 fiziki ilerleme
|Süre 50 dk'ya düşecek
|İstanbul–Kapıkule
|229 km
|9
|200 km/sa
|İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne
|%95'e varan ilerleme
|Yolcu süresi 1 sa 30 dk
|Mersin–Adana–Gaziantep
|2028
|313 km
|11
|160–200 km/sa
|Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep
|%80–98 ilerleme
|Süre 2 saat 15 dk
|Yerköy–Kayseri
|2028
|142 km
|4
|250 km/sa
|Yozgat, Kayseri
|Yapım aşamasında
|Ankara–Kayseri 1 sa 45 dk
|Sivas–Erzincan
|2028
|24 km
|–
|200 km/sa
|Sivas, Erzincan
|İlk etap çalışmaları sürüyor
|Şehir geçişi devam ediyor
|Delice–Çorum
|2029
|120 km
|3
|200 km/sa
|Kırıkkale, Çorum
|Yapım çalışmaları sürüyor
|Yer teslimi yapıldı